Posse na Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica de MG

Maria Celeste Morais Guimarães e Karin de Lima Emmerich Mendonça tomam posse como presidente e vice da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica de MG (foto: TJMG/Divulgação)

Será amanhã, às19h, na sede da Rua Goiás (auditório da Corregedoria), a solenidade de posse da diretoria da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica de Minas Gerais, a ser presidida pela advogada Maria Celeste Guimarães. A vice-presidente é a desembargadora Karin Liliane de Lima Emmerich Mendonça. Encontro a ser prestigiado pela classe jurídica mineira. Será amanhã, às19h, na sede da Rua Goiás (auditório da Corregedoria), a solenidade de posse da diretoria da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica de Minas Gerais, a ser presidida pela advogada Maria Celeste Guimarães. A vice-presidente é a desembargadora Karin Liliane de Lima Emmerich Mendonça. Encontro a ser prestigiado pela classe jurídica mineira.





JORNADA SOLIDÁRIA

24º TORNEIO EMPRESARIAL DE TÊNIS





A presidente da Jornada Solidária Estado de Minas, Nazareth Teixeira da Costa, receberá amanhã à noite os integrantes do Comitê de Organização do Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas para a primeira reunião do grupo. A disputa está em sua 24ª edição e terá renda destinada à reforma das creches inscritas no programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas. O encontro será na sede do Estado de Minas, às 19h.





O comitê masculino é formado pelos empresários Rubens Menin, Ítalo Gaetani, Joel Mota, Milton Loureiro, Eloi Oliveira, Victor Pardini, Anuar Donato, José Eduardo Lanna Valle, Lucas Mattos, Sérgio Botrel, Franco Meloni, Guilherme Jardim e Mauro Pinhel. O feminino conta com Gládina Procópio, Luciana Procópio, Fernanda Menin, Cristiana Pace, Adriana Valle, Eunice Jardim, Heloisa Veiga, Gina Furletti, Lilian Pinhel, Rachel Haas Gaetani e Patrícia Nogueira.





O torneio está marcado para 11 a 22 de março, no Minas Tênis Clube Náutico, em duplas nas categorias masculino, feminino e mista. Com o valor arrecadado em 2018 pelo torneio empresarial e o torneio feminino foi feita a reforma da Creche Comunitária Padre Francisco Moreira, que está

ACADEMIA

HOMENAGEM





A agenda de eventos da Academia Mineira de Letras (AML) ainda está sendo alinhavada pelo presidente da casa, Rogério Tavares, já que 2020 mal começou. Entre os encontros programados está a sessão de homenagem aos 120 anos de nascimento do ex-governador de Minas Gerais Milton Campos, ocupante da cadeira 29 da AML, que foi senador e ministro da Justiça. A sessão será em 21 de maio. Carlos Mário Velloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, será o orador principal da solenidade.





ALIANÇAS

DO LADO EXTERNO





A apresentadora Ana Maria Braga, que revelou estar novamente com câncer do pulmão, casou-se, no dia 7 com o francês Johnny Lucet. Ela diz que volta a enfrentar a doença com muito otimismo. O casório seguiu as formalidades de praxe. Uma das poucas novidades foram as alianças de tamanho um pouquinho maior do que o normal, com os nomes dos noivos colocados no lado externo. Desenho de Lydia Sayeg. Será que a novidade pega?





NEVE

DE HELICÓPTERO





Tem gente que não acredita no aquecimento global de jeito nenhum. Nem mesmo com o polo sul registrando a incrível temperatura de 20 graus centígrados. Um verdadeiro espanto. Televisões europeias, em seus noticiários de fim de semana, foram pródigas em mostrar helicópteros levando neve legítima e artificial para cobrir pistas de esqui na região dos Pirineus franceses. Caso contrário, fracassa a temporada invernal. A turma que está saindo do Brasil para esquiar na Europa tem de prestar uma atenção danada no processo.





EM BRASÍLIA

CASÓRIO NA GRANDE ORIENTE





Cada novo governo que assume o poder em Brasília tem suas surpresas. Por exemplo, o casamento, em Brasília, da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, de 40 anos, com o coronel cearense Antônio Aginaldo de Oliveira, diretor da Força Nacional de Segurança Pública, apresentou várias novidades. O enlace, ocorrido no fim de semana, teve lugar na loja Grande Oriente do Brasil, em rito maçônico, pouco utilizado no país. A noiva, elegante, não abriu mão do vestido branco e da grinalda. A recepção aconteceu no local. O bolo chamava a atenção. Tinha no topo um casal de caveiras, com o noivo carregando a noiva.





A primeira-dama Michelle Bolsonaro compareceu. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez discurso. Figuras polêmicas no rol de convidados: os ministros Abraham Weintraub, da Educação, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, além do chefe da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, e de Regina Duarte, a nova secretária de Cultura.





ROBÓTICA

E OS ORELHÕES?





A sede do Sesi em Contagem sediou, na semana passada, o 7º Torneio de Robótica, que contou com a participação de jovens de 9 a 16 anos de 36 equipes de municípios de Minas Gerais. Eles foram encarregados de descobrir soluções para uma vida melhor nas cidades do futuro. Um dos projetos interessantes foi apresentado pela turma de Governador Valadares, sobre o reaproveitamento de milhares de estruturas de orelhões espalhadas por todo o Brasil, que praticamente caíram em desuso devido ao predomínio total do celular. O grande problema é encontrar utilidade para os equipamentos em vez de jogá-los no lixo.





GABEIRA

COSAS DEL BANDONEON





Leitor da coluna enviou e-mail comentando a nota de ontem sobre o aniversário de 78 anos do jornalista Fernando Gabeira e sua agitada biografia. Acrescenta que o mineiro, nas eleições de 2010, disputou o governo do Rio de Janeiro com Sérgio Cabral, que venceu o pleito. Como ninguém pode prever o futuro, Cabral tirou a máscara e acabou se revelando um dos governadores mais corruptos do país. Acrescenta o leitor que quem está mesmo com a verdade é Pelé, que disse que o povo brasileiro não sabe votar. O diabo é que o que está feito não está para fazer.





DÓLAR

REFLEXOS





Não há por onde negar. Devido às oscilações do dólar, sempre para o alto, importadoras e supermercados, com a devida eficiência, estão reajustando preços dos produtos importados, principalmente vinhos e bebidas como uísque, conhaque e gim. O problema é que mesmo os estoques das beberagens comprados com o dólar mais baixo estão sendo reajustados para cima. Depois que o preço aumenta, é difícil, quase impossível, abaixar. Nem que a vaca tussa.