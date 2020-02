Mineiros marcaram presença no Super Bowl, em Miami

Eduardo Mendes e Alexandre Birman, CEO da Arezzo, na entrada do Estádio Hard Rock, onde assistiram ao Super Bowl (foto: Arezzo/Divulgação)











Flash Eduarda Recoder, Sebastião Carone e Bárbara Porto Gonçalves em encontro de gente jovem em BH (foto: Francisco Dumont/Divulgação) Domingo, entre os mais de 65 mil espectadores que vibraram no Estádio Hard Rock, em Miami, com a vitória do Kansas City Chiefs sobre o San Francisco 49, na festa final do Super Bowl, estiveram pelo menos 100 mineiros da colônia que vivem naquela cidade da Flórida. Entre eles, o CEO da Arezzo, Alexandre Birman, que levou a atriz Marina Ruy Barbosa, uma das modelos da grife.





DOMÉSTICAS

PANORAMA DIFERENTE





Com o chamado Estatuto das Domésticas, aprovado em 2013, a situação desta mão de obra veio se modificando aos poucos no Brasil. Atualmente, empregados domésticos formam um dos maiores contingentes do grupo de trabalhadores informais. Devido ao alto desemprego, o número de carteiras assinadas foi sendo reduzido gradualmente. Hoje, são 6,356 milhões empregados domésticos. Desse total, 4,598 milhões não têm carteira assinada. Outro detalhe que a chama a atenção é o domínio absoluto das mulheres. Elas representam 97% do total dos trabalhadores domésticos do país.





PESAR

JUSTIÇA TRABALHISTA





Enlutada a Justiça do Trabalho de Minas Gerais com o falecimento do juiz titular da 28ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de Belo Horizonte, João Roberto Borges, mais uma vítima do envenenamento que teria sido provocado pela substância tóxica encontrada na cerveja da Backer. Borges se aposentaria em 2021, quando completaria 75 anos. Exercia o cargo de titular da 28ª Vara há pouco mais de um ano, tendo sido promovido da Justiça do Trabalho de Contagem para BH em agosto de 2018.





CÂNCER

A LUTA CONTINUA





Hoje é o Dia Mundial do Câncer, oficializado pela Organização Mundial da Saúde para incentivar o combate à doença e aumentar a procura por métodos de prevenção. Apesar dos enormes progressos no tratamento, o mal continua a provocar cerca de 8 milhões de mortes por ano. Opiniões extremadas chegam a dizer que a indústria farmacêutica não se interessa pela cura da doença, pois perderia boa parte de sua renda. No Brasil, milhares de casos de câncer de próstata vão se registrar entre os homens, e de mama entre as mulheres.





JUDICIÁRIO

APERTAR OS CINTOS





Dentro da política imposta pelo Ministério da Economia de reduzir os gastos do governo federal para tentar equilibrar as finanças do país, o Poder Judiciário, pela primeira vez, não poderá contar com a ajuda direta do Executivo para se manter dentro dos limites de gastos estabelecidos pela Emenda Constitucional 95. Terá de reduzir despesas, quer queira, quer não. Nos últimos três anos, todos os setores do Judiciário federal tiveram ajuda do Executivo para compensar seus gastos. Quem vai ficar encrencada é a Justiça do Trabalho, que este ano terá de reduzir custos em mais de R$1 bilhão. É de se destacar que até o Supremo Tribunal Federal entra na dança, com corte obrigatório de despesas no valor de R$ 49,7 milhões. Sem choro nem vela.





GOSTOU

ZEMA E O FUTURO





Romeu Zema, que estreou na política elegendo-se governador de Minas Gerais – antes sempre militou na iniciativa privada, parece que gostou da mudança de ramo. Antes discreto, já soltou a primeira manifestação no sentido de que pretende disputar a reeleição. Hoje pela manhã, Zema se reúne com prefeitos de todas as regiões de Minas Gerais. Todos em regime pré-eleitoral.





FESTIVAL DO JAPÃO

NOVIDADES NA PAUTA





Já está praticamente fechada a programação do 9º Festival do Japão, destinado a divulgar em BH as manifestações da cultura japonesa, a se realizar nos pavilhões do Expominas em 28 e 29 de fevereiro e 1º de março. Entre as novidades, a organização vai aproveitar para comemorar o transcurso da nova data nacional do Japão, 23 de fevereiro, dia de nascimento do novo imperador, Nahurito. Inclusive, o festival celebrará também o início da era imperial reiwa (ordem e harmonia). Outra novidade será a realização do 1º Concurso de Mangá de Minas Gerais, que dará chance a desenhistas de quadrinhos de se manifestarem. Serão sorteadas duas passagens para o Japão entre os frequentadores do festival.





MORO

PREVISÕES





O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acabou se tornando figura constante das alternâncias do governo Bolsonaro, passou a integrar o quadro permanente do jogo de apostas do pessoal da Praça Sete. No momento, as apostas, ainda em caráter inicial, giram sobre três itens: 1) Nomeação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Celso de Mello, que se aposenta em novembro; 2) Permanência no ministério para sair candidato a vice de Bolsonaro na reeleição; 3) Demissão por estar causando ciúme no presidente por sua popularidade.





GUGU LIBERATO

ESPÓLIO





Notícia sobre os compromissos financeiros mensais do apresentador de televisão Gugu Liberato, que passaram a ser de responsabilidade de seu espólio, dão a ideia de que ele gastava à tripa forra. As despesas mensais fixas somavam R$ 1 milhão, fora os extras. Dizem que chegou a ter vencimento mensal de R$ 3,5 milhões, que nos últimos anos foram reduzidos a R$ 500 mil. Já a respeito da herança que deixou para filhos e parentes, não há informação. Mas a viúva já garantiu pensão de R$ 100 mil.