Ex-miss Minas Gerais desfruta do inverno esquiando na Suíça

Thiessa Sickert, Miss Minas Gerais de 2012, na temporada invernal na estação de esqui de Adelboden, terra natal de seu marido, o comandante Philippe Winter (foto: Philippe Winter/Divulgação )



A mineira Thiessa Sickert, que em 2012 foi eleita Miss Minas Gerais e foi uma das três finalistas do Miss Brasil, desde seu casamento com o comandante da Swiss Airlines Philippe Winter, passa regularmente o inverno na Suíça, de preferência na estação alpina de Adelboden, onde mora a família do marido. Quanto à temporada deste ano, ela informa à coluna que saiu para esquiar quase todos os dias em janeiro, já que nevou muito na região. Nascida em Uberaba, onde geralmente não neva, acabou ficando uma grande fã dos

esportes de inverno.





Regicídio

Tragédia em Portugal





A data de hoje marca o aniversário de 112 anos de uma das maiores tragédias políticas de Portugal, ocorrida em 1º de fevereiro de 1908, quando conspiradores republicanos radicais assassinaram a tiros, na Praça do Comércio, em Lisboa, o então rei de Portugal, dom Carlos I, e seu filho, o príncipe dom Luiz Filipe. O regicídio consternou toda a população portuguesa, bem como indignou a Europa. O rei dom Carlos, chamado de O Diplomata, era figura querida dos portugueses e respeitado internacionalmente. Enquanto lembrado em Portugal, o fato se tornou praticamente esquecido pela comunidade internacional. No Brasil, 100% da população nunca ouviu falar do fato.





Com discurso

Niver no A.C.





O almoço de aniversário de Ana Amélia Faria, um das primeiras-damas da sociedade tradicional de BH, realizado quinta-feira, no Automóvel Clube, previsto inicialmente para 50 convidados, acabou contando com a presença de mais de 100 pessoas. É que a família é muito grande. A aniversariante festejou seus 92 anos rodeada por filhos, genros, netos, bisnetos e demais familiares, inclusive por suas quatro irmãs e sobrinhos. A se ressaltar que, na hora do bolo com velinhas, Ana Amélia resolveu fazer um pequeno discurso de agradecimento pela homenagem, o que foi feito com muito bom humor.





Plástico

Revolução em 2020





Não há por onde escapar. O ano de 2020 deve registrar um incremento na batalha contra o uso de plásticos pela indústria de alimentação, de embalagem, pelos supermercados, restaurantes e demais estabelecimentos do varejo de todos os tipos no país. Em São Paulo, entra em vigor em 2021 uma lei que proíbe o uso de qualquer utensílio de plástico na indústria de alimentos, em bares, restaurantes e congêneres. Em Belo Horizonte, a coluna ignora se existe lei nesse sentido. Caso não haja, já é tempo de o prefeito, Câmara de vereadores e demais autoridades tomarem uma providência a respeito. A medida inclusive vai atuar diretamente na prevenção de inundações. Menos

bueiros entupidos.





Sucesso

Nos States





Enquanto muitos mineiros que foram tentar a vida nos Estados Unidos estão sendo repatriados aos montões, há mineiros que entraram no país em tempos recentes com poucos recursos e agora estão fazendo sucesso. Alguns em grande escala. Por exemplo, o mineiro de Itajubá Carlos Vaz foi focalizado ontem na página de economia de um jornal paulista por ter se tornado um grande empreendedor imobiliário no Texas, onde chegou apenas com US$ 300 no bolso. Inclusive, foi eleito um dos empresários mais admirados do Texas de 2019. Carlos Vaz, a partir dos seus modestos US$ 300, chegou longe. Hoje comanda transações imobiliárias que, no total, atingem US$ 1 bilhão. Aí não há por onde negar. Fez girar a roda da fortuna





Empate

Apostas na Praça Sete





No momento, na bolsa de apostas da Praça Sete, está se registrando empate no número de apostas sobre qual ministro será demitido em primeiro lugar pelo presidente Bolsonaro, se o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ou se o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. No entanto, como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, continua desancando o ministro Weintraub, pode ser que ele caia primeiro. Outro que já foi colocado na corda bamba mas continua a resistir impávido é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.





Bolsonaro

Pessoal de casa





Não há por onde negar. As maiores encrencas registradas na administração do presidente Jair Bolsonaro, desde o início de sua administração, sempre foram provocadas por membros de seu próprio governo e, o que é pior, sempre por gente ocupando cargos de importância e de forte ligação com o presidente. As confusões começaram cedo, em 2019, logo depois da posse, e continuaram durante todo o ano, com uma série de demissões, e continuam a ocorrer. Para não deixar a peteca cair, foram destaque no recém findo mês de janeiro e prometem continuar animadamente em fevereiro. Não é á toa que leitor da coluna enviou e-mail sugerindo que toda manhã o presidente Bolsonaro levante da cama e inclua nas suas preces a conhecida exclamação: “Que Deus me livre dos meus amigos, que dos meus inimigos me

livro eu”.





Troféu Guará

Presença da ministra





A 57ª festa de entrega do Troféu Guará, uma das mais antigas premiações do futebol mineiro, promovida quinta-feira, no Buffet Catharina, desta vez contou com a presença de uma figura ilustre que geralmente não é vista prestigiando eventos esportivos. Foi ela a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que acabou sendo uma das figuras mais paparicadas do evento.A ministra é torcedora do Atlético. Na entrega dos troféus aos destaques do futebol mineiro de 2019, um dos que subiram ao palco para entregar o Guará a um dos premiados foi o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus. Detalhe: ele executou a incumbência ajudado por seus jovens filhos gêmeos Antônio e Agostinho III.





EE.UU.

Terceira Emenda





A data de hoje é de grande importância para a população negra dos Estados Unidos, pois marca o 155º aniversário da assinatura, pelo presidente Abraham Lincoln, da famosa Terceira Emenda à Constituição americana, ou seja, a assinatura da lei que acabou com a escravidão no país. O decreto foi o complemento da grande guerra da Secessão dos Estados Unidos, entre os estados do Norte e do Sul do país, que arrasou o Sul e produziu 1 milhão de baixas. No Brasil, a escravidão só seria abolida 23 anos depois, em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel.





La Cabaña

Diamond Mall





Há mais de três meses painéis estão tampando um grande espaço de uma loja no shopping Diamond Mall anunciando a abertura em “breve” no local de um restaurante de carnes nobres argentinas com o nome de Cabaña (com til) que, curiosamente, seria originário da cidade paulista de Ribeirão Preto, e não de Buenos Aires. No entanto, as carnes devem vir mesmo da Argentina, já que a bandeira do país emoldura um dos painéis. A inauguração da casa, que ainda pode demorar de um a dois meses, está despertando a curiosidade de quem passa pelo local.