A cirurgiã-dentista de BH Shalimar Salles, que também é professora universitária, foi a vencedora do concurso nacional de cirurgia estética orofacial de 2019, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE). A premiação foi anunciada durante o 25º Congresso Internacional da SBOE. Obteve o primeiro lugar com o tratamento de harmonização facial com odontologia estética realizado na paciente Patrícia Meireles.









Barragens

Irregularidades continuam





Relatório divulgado sexta-feira (24) pela Agência Nacional de Mineração (ANM) voltou a confirmar a existência no país de 41 barragens de mineração sem declaração de estabilidade e de 17 barragens sem qualquer plano de emergência para casos de rompimento, o que, obviamente, pode ser considerado como um fato inadmissível depois dos trágicos acontecimentos envolvendo as barragens da Samarco, em Mariana, e da Vale, em Brumadinho. O rompimento da barragem de Mariana ocorreu há quatro anos, período mais do que suficiente para que as demais 817 barragens de mineração existentes no Brasil atendessem às medidas de segurança baixadas pelo governo a respeito de seu funcionamento. É bom que se destaque que a maioria das barragens em situação irregular está localizada em Minas Gerais.

As 41 barragens apontadas como sem estabilidade foram interditadas pela ANM, mas não se pode supor que elas estejam 100% seguras, principalmente com as pesadas chuvas tanto em Minas com em outras regiões. Mas o pior acontece com as empresas responsáveis pelas 17 barragens que nem sequer apresentaram à Defesa Civil e à ANM planos de emergência caso venham a acontecer ameaças de rompimento. Foram autuadas, mas não atenderam às determinações das autoridades. Os planos de emergência envolvendo as situações das barragens são vitais para o processo de evacuação da população, bem como para prever a extensão das consequências trágicas advindas do rompimento das barragens. A coluna pode estar chovendo no molhado, mas nunca é demais protestar contra situações inaceitáveis como essas.









Deportados

Voos fretados





O avião fretado pelo serviço de imigração dos Estados Unidos que aterrissou em Confins no fim de semana trazendo brasileiros que foram deportados pelo governo americano por estar em situação irregular no país obviamente desceu em Confins porque a maioria dos passageiros é de Minas Gerais. Fato idêntico ocorreu em outubro do ano passado, em que outro voo fretado trouxe grande número de mineiros de volta. A dureza é que muitos deportados, vigiados a bordo por agentes de segurança americanos, teriam viajado com algemas nos pulsos e nos tornozelos. Esse tipo de repatriamento forçado, infelizmente, também ocorre na Europa. Este colunista chegou a presenciar, no aeroporto de Madri, a deportação de um grupo de 21 travestis brasileiros que operavam na capital espanhola. Chegaram à sala de embarque espancados, após se revoltarem contra a prisão.





Hotéis em BH

Recuperação do setor





Suportando uma crise de aproximadamente sete anos de duração, o mercado hoteleiro em Belo Horizonte finalmente apresentou melhora satisfatória em 2019, calculada em cerca de 6,5%. O aumento ainda não é ideal, mas, face aos resultados negativos dos anos anteriores, foi uma boa notícia. Os dados totais de 2019 ainda não foram coligidos, mas dão uma previsão de que em 2020 a recuperação terá continuidade. Anote-se que devido à defasagem no preço das diárias registrada nos últimos cinco anos, o aumento das diárias nos hotéis de BH foi o maior do país, cerca de 20%. Calcula-se que os reajustes a acontecerem este ano serão menores. A grande novidade do setor foi a inauguração do Hotel Fasano BH, no final de 2018. Já o hotel de grande porte da Avenida do Contorno, perto da Praça da Estação e da antiga sede da Escola de Engenharia, empreendimento lançado há 40 anos, teve sua inauguração, marcada para 2019, adiada mais uma vez.





Expansão

Academia de Sommelier de Cerveja





A profissão de sommelier, tradição antiga, geralmente envolve técnicos conhecedores de vinhos. Já em BH, a única academia fundada para formação de sommeliers se ocupa em graduar analistas de cerveja. Agora, a Academia Sommelier de Cerveja, fundada em 2012 pelas empresárias Fabiana Arreguy e Jaqueline Oliveira, resolveu ampliar suas atividades. Vai formar também sommeliers em café, chá e cachaça e ainda em culinária básica, confeitaria e queijaria. Passou a se chamar Escola Mineira de Sommelieria. O setor de vinhos ainda vai ter de esperar.









Recapeamento

Faixas em falta





Entre as operações de recapeamento de ruas em BH, na região cercada pela Avenida do Contorno, a BHTrans realizou recentemente a recuperação do piso da Avenida Álvares Cabral, entre as avenidas Bias Fortes e Olegário Maciel. Pois bem. Serviço pronto há dois meses, a BHTrans se esqueceu de providenciar a sinalização do trecho. Até agora, nada de faixa de pedestres, de faixas de circulação de veículos, faixas de segurança e outras coisas do gênero. As duas pistas recapeadas da Álvares Cabral encontram-se lisinhas. Será que é falta de tinta?