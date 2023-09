O voto histórico de Rosa Weber pelo direito ao aborto

749

A esterilização forçada de mulheres nos estertores do regime militar era uma forma de controle da natalidade, com objetivo de limitar a taxa de crescimento da população aos níveis de expansão da economia, ou seja, abaixo do Produto Interno Bruto (PIB), com o óbvio propósito de mitigar as desigualdades sociais pela redução compulsória do tamanho das famílias pobres, principalmente negras. Era uma violência contra uma parcela da população que já era vítima, como continua sendo, do nosso secular racismo estrutural.



A esterilização forçada era uma alternativa autoritária ao direito ao aborto, questão que agora está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Às vésperas de se aposentar, a presidente do Corte, Rosa Weber, na sexta-feira, votou para que o aborto realizado até 12 semanas de gestação não seja mais considerado crime no país.



A ministra argumenta que a criminalização fere direitos fundamentais das mulheres, como os direitos à autodeterminação pessoal, à liberdade e à intimidade, porém reconhece que a discussão do aborto “é uma das questões jurídicas mais sensíveis, porquanto envolve uma teia de razões de segunda ordem de natureza ética, moral, científica, médica e religiosa”.



O conceito de "lugar de fala" ficou famoso após a publicação do livro da filósofa paulista Djamila Ribeiro, "O que é lugar de fala", principalmente no movimento negro, sendo adotado como uma espécie de atestado de legitimidade para qualquer tese identitária. Muitas vezes, é desvirtuado e usado como um meio para desqualificar o interlocutor que não vive o mesmo problema ou situação, com o argumento categórico do tipo "você não pode falar sobre isso porque não tem lugar de fala."Djamila ampliou a questão do feminismo negro ("o outro do outro") na perspectiva de criticar e superar as cisões da sociedade causadas pelas desigualdades e pensar novos marcos civilizatórios. A partir do conceito de "lugar de fala", a filósofa destaca as denúncias sobre a esterilização forçado de mulheres negras, na década de 1980, que resultaram numa comissão parlamentar de inquérito na Câmara Federal, como uma espécie de gênese do feminismo negro no Brasil.





Prerrogativas

O Código Penal brasileiro, que criminaliza a interrupção da gravidez, é da década de 40 do século passado, quando as mulheres tinham uma “cidadania de segunda classe”, na expressão de Rosa Weber. Nessa época, o movimento feminista sequer havia entrado na sua “segunda onda”; o Brasil estava em pleno Estado Novo. “Não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre questão que nos é particular, que diz respeito ao fato comum da vida reprodutiva da mulher, mais que isso, que fala sobre o aspecto nuclear da conformação da sua autodeterminação, que é o projeto da maternidade e sua conciliação com todos as outras dimensões do projeto de vida digna”, sustentou a presidente do Supremo. Hoje, o aborto é permitido em caso de gravidez por estupro, risco para a vida da gestante e feto anencéfalo.



A votação será retomada quando o novo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, decidir dar continuidade ao julgamento, cujo desfecho ainda é imprevisível. Além de Rosa Weber, Barroso, Cármen Lúcia e Edson Fachin são ministros favoráveis à descriminalização. Os ministros Kássio Nunes e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, votarão contra. A decisão final dependerá dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.



Há uma polêmica sobre a competência de rever o dispositivo que proíbe o aborto no Código Penal de 1940: caberia ao Congresso ou ao Supremo? Os que são contra o aborto argumentam que a atribuição é do Legislativo, hoje majoritariamente conservador e sob forte influências dos evangélicos, que podem inclusive vir a eleger um bispo licenciado da Igreja Universal para a presidência da Câmara, o deputado Marcos Pereira (SP), presidente nacional dos Republicanos.



Rosa Weber contestou esse argumento: “Assim como em praticamente todas as democracias liberais (com raras exceções das democracias puramente majoritárias), também na democracia brasileira a função de controlar as leis e atos do poder público para garantir que elas estejam em conformidade com a Constituição é exercida por órgão independente daqueles responsáveis por aprovar as leis. Este órgão é tipicamente uma Suprema Corte ou Tribunal Constitucional. Isso é importante porque a democracia não se resume à regra da maioria. Na democracia, os direitos das minorias são resguardados, pela Constituição, contra prejuízos que a elas (minorias) possam ser causados pela vontade da maioria.”