CPI dos atos golpistas ganha força com quebra de sigilos digitais

Vazou um documento supostamente encaminhado à CPMI dos Atos Golpistas e de caráter sigiloso, cuja existência foi revelada por Camila Bomfim, da TV Globo. Ao rastrear os acessos aos arquivos da comissão, técnicos do Senado constataram que nenhum dos 12 integrantes da comissão autorizados examinou o arquivo do qual o documento fazia parte. Suspeita-se que alguém ligado a Mauro Cid, em busca de proteção, possa ter interesse no vazamento, mas não se sabe até agora quem seria.A principal testemunha do caso do Rolex é a ex-secretária-executiva do Gabinete Adjunto de Informações do Gabinete Pessoal da Presidência Maria Farani . Após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-assessora foi trabalhar no gabinete da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que é integrante titular da CPI do 8 de Janeiro e foi ministra de Bolsonaro.Não confundir com a polêmica embaixadora Maria Nazareth Farani Azevêdo, que chefiou a delegação permanente do Brasil em Genebra e foi cônsul-geral em Nova York, durante o governo Bolsonaro.Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teria tentado vender um relógio da marca Rolex recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma viagem oficial à Arábia Saudita, no dia 30 de outubro de 2019.O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abduld-Aziz, doou ao então presidente Jair Bolsonaro um conjunto de objetos valiosos, entre os quais o Rolex. Como se sabe, a família real saudita gosta de dar presentes de luxo a mandatários de outros países.E Bolsonaro considerava esses presentes uma propriedade pessoal, como no famoso caso do colar apreendido pela Receita Federal na alfândega de Guarulhos, cujo portador era o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque. Outro presente dos sauditas, Mauro Cid tentou liberar as joias insistentemente , antes do ex-presidente da República deixar o cargo.O Rolex foi protocolado no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do gabinete da Presidência da República como “acervo privado”, em 11 de novembro de 2019. Nos registros da burocracia do Palácio do Planalto, consta uma liberação do relógio no dia 6 de junho de 2022, retirado por outro militar, o tenente Osmar Crivelatti, que fazia parte da equipe de Mauro Cid na Presidência.Quando Bolsonaro deixou o cargo, Crivelatti foi escolhido para acompanhá-lo, como um dos assessores que todo ex-presidente da República tem o direito de manter.