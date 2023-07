Inelegibilidade de Bolsonaro aprofunda contradições de Lula

749

A inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, aprovada por 5 a 2 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda não transitou em julgado, pois lhe cabe o direito a recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas já está valendo e tem impacto na conjuntura política do país, principalmente na oposição ao governo Lula. Entretanto, Bolsonaro continuará sendo um grande eleitor nas eleições municipais, mesmo sem o controle da máquina federal, porque exerce uma liderança de natureza politica e ideológica de massas, tem aliados estratégicos nos governos estaduais e forte presença das redes sociais.

Bolsonaro não é um simples produto midiático nem o bolsonarismo desaparecerá a curto prazo. As contradições sociais que o levaram ao poder continuam existindo, com a revolução digital, as mudanças na estrutura de organização do trabalho, a crise de representação dos partidos, a desagregação familiar, a violência, o machismo e a homofobia, entre outras causas. A agenda de Bolsonaro permanecerá viva nas eleições municipais e isso fará dele um político influente, mesmo impedido de disputar eleições.

Especula-se que a decisão da Justiça Eleitoral antecipa a disputa de 2026, saltando as eleições municipais, que teriam um papel secundário nas articulações políticas. Estariam, dadas as condições para surgimento de outra outra liderança de direita, mais esclarecida e moderada, capaz de mudar o eixo da oposição, da extrema-direita para o conservadorismo político, em aliança com o centro liberal. Nesse caso, da oposição nos estados poderia emergir nova alternativas de poder.

As principais lideranças de direita do país hoje são o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), uma liderança tradicional de direita; o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), que emergiu na onda anti-sistema do tsunami eleitoral de 2018; e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), eleito na aba do chapéu de Bolsonaro, mas com seus próprios méritos, pelos vínculos que estabeleceu com a elite política e econômica paulista. Este é o jogo a ser jogado no campo do bolsonarismo: encontrar um candidato de direita que a unifique, o que é impossível sem o consentimento e, portanto, o apoio eleitoral do ex-presidente

Nesse contexto, setores de centro que apoiaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno e estão descontentes com o governo, seja pelo rumo político adotado, seja meramente por falta de espaço no governo federal, começam a se movimentar com objetivo de ressuscitar a terceira via. A maior dificuldade que encontram é o fato de que tiveram um papel decisivo no segundo turno, mas não têm força suficiente para construir uma alternativa de poder no curto prazo.

Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento Econômico, e de Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente, Simone Tebet se encaixou plenamente na equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cuja atuação vem recebendo apoio crescente dos agentes econômicos. Não há a menor possibilidade desse pacto político ser rompido antes das eleições municipais. Só quem poderia implodir essa aliança é o presidente Lula, se estivesse descontente com os rumos da política econômica.

Iliberalismo





Fora do governo, os nomes que poderiam articular a terceira via são o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT). O primeiro está às voltas com a gestão de um estado com dificuldades financeiras crônicas, sem condições de sustentar um embate com o governo federal nos mesmos patamares de SP, MG e GO. Seria uma estratégia de alto risco se colocar como pré-candidato desde já. O segundo, está desgastado por sucessivas derrotas em eleições presidenciais, não tem apoio do seu partido para fazer oposição e, por ser nacional-desenvolvimentista, também não é um nome que unifique as forças de centro.

Por tudo isso, é meio incompreensível o movimento errático que o presidente Lula resolveu promover, principalmente na política externa, que não tem um amplo consenso na sociedade, como a boa diplomacia exige. O mais preocupante, porém, é a narrativa em relação aos países autoritários da América Latina, que extrapola a política de boa vizinhança para recuperar mercados. Ao classificar a democracia como relativa e afirmar que dela gosta porque pode se eleger presidente, para justificar o regime venezuelano, Lula flertou com o mesmo “iliberalismo” que se criticava em Bolsonaro.

A democracia não se restringe às eleições. O erro mais crasso de Bolsonaro foi não compreender que o Estado brasileiro, com suas instituições, é uma “democracia ampliada”, inscrita na Constituição de 1988, e não resulta apenas da eleição direta do presidente da República. Essa concepção também explica o fenômeno da “subsução” da sociedade civil pelos governos petistas, o que foi uma das causas das manifestações de 2013 e do tsunami eleitoral de 2018. A esquerda tradicional brasileira precisa ultrapassar suas concepções anti-imperialistas, que vêem os Estados Unidos como inimigo principal. E resistir ao poder de atração da China como potência, que não se restringe ao comércio; seu modelo de capitalismo de estado é sedutor, como via de acelerado desenvolvimento.