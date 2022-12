O pacto de Bolsonaro com os violentos

Enquanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva negocia os ministérios que ainda estão vagos com os aliados de centro que o apoiaram no segundo turno, um jogo de xadrez cuja rainha é a senadora Simone Tebet, que concorreu à Presidência pelo MDB, aumenta a tensão entre os atores encarregados da segurança de sua posse, principalmente depois de uma bomba ter sido desativada num caminhão tanque de querosene de aviação, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília.No começo, imaginou-se que era apenas uma provocação, mas o avançar das investigações mostra que estava realmente sendo preparado um atentado terrorista. George Washington de Oliveira Sousa, um empresário de 54 anos, responsável por instalar o “artefato explosivo”, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, confessou sua intenção de provocar o atentado, na expectativa de que o ato provocasse o caos e uma intervenção militar antes da posse de Lula.No apartamento que alugou no Sudoeste, no Distrito Federal, os policiais encontraram um fuzil, espingardas, revólveres, munição e outros artefatos explosivos. A Polícia Civil afirma saber que o homem teve ajuda e atua para identificar e prender os outros envolvidos.George era frequentador de audiências públicas no Congresso e participava do acampamento de bolsonaristas defronte ao Quartel Geral do Exército, que continua sendo o principal ponto de concentração dos radicais de extrema direita que não aceitam a vitória de Lula.Um outro artefato foi encontrado domingo, no Gama, também no Distrito Federal, pesando 40 quilos. Ainda não se sabe quem colocou a bomba no local e se o explosivo, desativado por policiais do Grupo de Operações da Polícia Civil, tem relação com o artefato colocado por George no eixo de um caminhão-tanque, abastecido com 63 mil litros de querosene de aviação (28 mil no primeiro compartimento, e 35 mil no segundo), no sábado passado.