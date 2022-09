(foto: Ruy Baron/AFP)



Espirituoso, zombeteiro, gracejador, como o próprio apelido diz, o português Francisco Gomes da Silva desembarcou no Rio de Janeiro em 1808, como um dos 15 mil integrantes da corte portuguesa que acompanharam a fuga de D. João VI de Portugal. Era filho bastardo de Francisco José Rufino de Sousa Lobato, Visconde de Vila Nova da Rainha, e de sua empregada doméstica Maria da Conceição Alves, uma moça pobre, que foi mandada para a África, enquanto Antonio Gomes da Silva, protegido de Lobato, registrava o menino como filho legítimo.





04:00 - 08/09/2022 A independência virou palanque presidencial na campanha eleitoral de 2022 O pai biológico não abandonou o filho, que estudou no seminário de Santarém, onde aprendeu francês, inglês, italiano e espanhol. Em 1807, acabou expulso pelo reitor e veio com a família real para o Brasil, onde acabou faxineiro do Palácio São Cristovão. Chalaça e uma dama da corte foram flagrados nus num dos quartos do palácio, pelo próprio D. João VI. Expulso de São Cristovão, onde era visto como espião pela rainha Carlota Joaquina, abriu uma barbearia na Rua do Piolho (atual Rua da Carioca), mas logo voltou ao serviço da corte após o retorno da família real para Portugal, porque era amigo de D. Pedro I.





Sua influência na corte foi muito maior do que aparentava. Na qualidade de oficial maior da Secretaria de Estado, inseriu na Carta Constitucional do Império do Brasil de 1824 a sua assinatura com a rubrica: "Francisco Gomes da Silva, a fez". Por ter redigido a Carta, foi condecorado por Pedro I com a comenda da Torre e Espada. Para os brasileiros, era corrompido e corruptor; pagava jornais, disseminava calúnias e panfletos anônimos, para insultar os políticos liberais. Sem escrúpulos, era visto como recadeiro, insolente, trapaceiro e antipático ao Brasil e aos brasileiros.





Nas lutas de bastidor, após a Independência, conseguiu ser mais influente do que José Bonifácio, mas acabou traído pelo Marquês de Barbacena, que negociou o casamento de D. Pedro I com a princesa D. Amélia de Leuchtenberg. Nomeado embaixador plenipotenciário do Império para o Reino das Duas Sicílias, cuja capital era Nápoles, Chalaça recusou o cargo e foi para Londres, onde realizou um levantamento dos gastos de Barbacena, que acabou demitido do Ministério da Fazenda por D. Pedro I, em razão dessa devassa.





Havia muita tensão política no Brasil por causa da inflação e da escassez de carne seca. A oposição acusava D. Pedro I de ser "absolutista". Os “áulicos” portugueses que cercavam D. Pedro I, principalmente Chalaça, eram responsabilizados pelas ações autocráticas do imperador e a falta de diálogo com a Câmara dos De- putados. O amigo alcoviteiro, mulherengo, boêmio e divertido de D. Pedro I jamais voltou ao Brasil; mas foi chamado a Portugal por D. Pedro, em 1833, para ser secretário de Estado da Casa de Bragança. Em 1834, D. Pedro I morreu e deixou viúva dona Amélia, sua segunda esposa, de quem Chalaça se tornaria amante. Na tarde de 30 de dezembro de 1852, morreria em Lisboa, no Hotel Bragança.





Isolamento





Chalaça foi a face mais picaresca e, ao mesmo tempo, obscura do reinado de D. Pedro I, com quem tinha uma relação de estreita confiança. Lembrei-me do Chalaça porque protagonizou um estilo de fazer política de baixíssima qualidade que marcou o Primeiro Império. Talvez seja o ambiente mais parecido com o que estamos vivendo, com o presidente Jair Bolsonaro cercado de “áulicos”. Mas o que houve ontem nas comemorações do bicentenário da Independência, em termos de qualidade da política, era inimaginável.





Não foram apenas a transformação de uma data magna num ato eleitoral, nem o constrangimento ao qual foram submetidas as Forças Armadas. Os ritos da Presidência foram todos desrespeitados. No lugar dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que evitaram o vexame, no palanque oficial, pontificava o empresário Luciano Hang, o Velho da Havan, ao lado de um constrangido presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, que parecia não acreditar no que estava vendo. Com discurso modulado por marqueteiros, Bolsonaro não fez ataques diretos ao Supremo Tribunal federal (STF) e se esforçou para seduzir o eleitorado feminino, que está inviabilizando a sua reeleição. Mas, quando falou das mulheres, foi um desastre.





Depois de elogiar a primeira-dama, Michelle Bolsonaro (“uma mulher ativa na minha vida, não é ao meu lado, não, muitas vezes ela está é na minha frente”), Bolsonaro saiu-se com esta: “E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de ser infelizes. Procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda”. Na sequência, beijou a primeira-dama e puxou o coro: “Imbrochável, imbrochável, imbrochável!”. Nem nos tempos do Chalaça se viu uma coisa dessas.