O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foi absolvido em 19 dos 21 processos movidos contra ele pela Operação Lava-Jato, desde a anulação de suas condenações nos casos do triplex de Guarujá e do sítio de Atibaia, em razão de a 13ª Vara Federal de Curitiba não ser o ''juízo natural'' de ambos os processos, na interpretação do ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin – como sempre questionou a defesa, é bom lembrar. No dia 4 de março passado, a maioria da Corte decidiu por 8 a 3 que quatro processos que lá tramitavam teriam que ser refeitos. O STF também considerou o ex-juiz federal Sérgio Moro parcial no julgamento.

A condenação de Lula – confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4, em Porto Alegre) – o havia excluído da disputa eleitoral de 2018, na qual era favorito, o que abriu caminho para a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, a decisão do STF sobre o juiz natural alterou completamente o cenário, fazendo com que o ex-presidente Lula voltasse a ser uma alternativa de poder. Na pesquisa Ipespe divulgada quinta-feira passada, por exemplo, Lula é o favorito à Presidência. Aparece com 30% de intenções espontâneas de votos, contra 23% do presidente Bolsonaro; Ciro Gomes (PDT) tem 2% e os demais, 1% (Sérgio Moro, João Doria, João Amoedo e Henrique Mandetta) ou não pontuam.

A pesquisa espontânea mostra um universo de 8% de eleitores pré-dispostos a votar nulo ou branco e 34% alheios à disputa, que não sabem ou não responderam à clássica pergunta: “Em quem você votaria para presidente da República?”. O gráfico de evolução da pesquisa mostra que o melhor momento do presidente Jair Bolsonaro foi em setembro do ano passado, quando chegou a 26% de intenções de votos; na época, Lula tinha 8%. Desde então, Bolsonaro oscilou na faixa entre 22% e 25%, enquanto Lula, desde fevereiro, faz uma trajetória ascendente.

Na pesquisa Ipespe estimulada, Lula sobe para 43% de intenções de votos, ou seja, 13 pontos, enquanto Bolsonaro chega a 28%, isto é, cresce 5 pontos. A diferença entre ambos aumenta de 7 para 15 pontos. Pontuam neste cenário Ciro Gomes (11%), João Doria (5%), Mandetta (4%) e Rodrigo Pacheco (2%). No segundo cenário, com maior dispersão de candidaturas, Lula aparece com 42%, Bolsonaro com 25%, Ciro Gomes com 9% e Sérgio Moro com 7%; os demais são Mandetta (3%), Datena (3%), Eduardo Leite (3%), Simone Tebet (1%) e Rodrigo Pacheco (1%). Destaca-se a resiliência eleitoral de Moro, que não se declarou nem se movimenta como pré-candidato.





Bandeira da ética

O ex-juiz Sérgio Moro mora nos Estados Unidos, onde trabalha como consultor em gerenciamento de risco, no escritório Alvarez & Marsal, mas seu contrato termina em outubro. Neste momento, está no Brasil e faz contatos políticos, porém, não anunciou sua candidatura. Somente tomará sua decisão a partir de novembro. Desde que foi julgado parcial no caso Lula, Moro sofre ataques permanentes dos adversários, nos mundos político e judiciário, enquanto a Lava-Jato é desconstruída pelos tribunais, pelo Congresso e na opinião pública. Mesmo assim, uma fatia não desprezível de eleitores apoiaria Moro caso fosse candidato a presidente da República, nos revela a pesquisa. Qual a explicação para isso?

A resposta é um óbvio ululante, como diria Nelson Rodrigues: mantém-se um quadrante ético na disputa eleitoral, na qual a Lava-Jato continua sendo uma linha de força. Os demais são a crise sanitária, com 600 mil mortos; a economia popular (custo de vida, arrocho salarial, desemprego etc.) e a sustentabilidade; e a questão democrática e os direitos humanos. O peso de cada um desses quadrantes varia para cada candidaturas, conforme a conjuntura, mas o fato é que nenhum deles garante uma ancoragem segura para a reeleição de Bolsonaro.

O presidente da República tenta reduzir os danos em todos eles, com maior ou menor dificuldade. A bandeira da democracia migrou para a oposição, a da saúde também. Ele não consegue reverter a situação da economia e corre o risco de ver a bandeira da ética, desgastada pelo caso das rachadinhas e pela CPI da Saúde, ser empunhada pela oposição. Caso Moro não se apresente, outro candidato ocupará esse quadrante. É o espaço vazio deixado por Lula.