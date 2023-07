822

A felicidade dos franqueados impacta diretamente nos resultados dele e da rede de franquias. (foto: Vittude)

Como líderes de uma empresa baseada no franchising de alto impacto, o Franchising 4.0, sabemos da importância de gerar resultados, alcançar a eficiência e aumentar os lucros. Mas também é preciso levar em conta o papel que a felicidade de cada franqueado desempenha para se alcançar esses objetivos.

Um estudo da Saïd Business School intitulado “A felicidade melhora a produtividade” descobriu que a felicidade pode ter, sim, um impacto significativo na produtividade.

De acordo com a amostragem, foi constatado que os trabalhadores mais felizes eram 12% mais produtivos do que os infelizes. Esse aumento na produtividade pode ser atribuído a vários fatores, como maior motivação, engajamento e criatividade.

O mesmo acontece em uma rede de franquias. O franqueado feliz produz mais e tendem a cometer menos erros. Eles são mais focados e capazes de concluir as tarefas com mais precisão e essa felicidade chamará a atenção de outros franqueados para que também desejem estar nesta rede de franquias.

De acordo com os dados dessa pesquisa, pode-se fazer a analogia com o franchising e constatar que é fundamental priorizar a felicidade dos franqueados se quisermos aumentar o desempenho das franqueadoras.

Embora o lucro mais alto possa inicialmente incentivar os franqueados, nem sempre ele sustenta o engajamento e a motivação.

É por isso que os líderes precisam se concentrar nas sete necessidades humanas dos franqueados de alto desempenho: Bem-estar; Conexão; Clareza e certeza; Significado; Desafio; Visão futura; Felicidade.

Ao atender a essas necessidades, os líderes conseguem promover uma cultura de segurança psicológica e criar um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, engajadas e motivadas a fazer o seu melhor. Assim, há o aumento da produtividade e da lucratividade.

Os benefícios de franqueados felizes vão além da produtividade e se estendem ao aumento das vendas. Um estudo de Alex Edmans por exemplo, novamente em analogia com o franchising, podemos afirmar que empresas com altos níveis de satisfação dos franqueados tendem a superar seus concorrentes no longo prazo.

Produtividade e maior desempenho de vendas não são os únicos benefícios. Franqueados felizes também são mais leais e menos propensos a deixar a rede, o que reduz custos com churn, repasse de unidades e treinamento. Além disso, têm maior probabilidade de ter melhor saúde mental e bem-estar, levando a um ambiente da rede positivo e melhores relacionamentos entre franqueados.

As franqueadoras de hoje estão percebendo que o verdadeiro sucesso está na construção de uma rede de franqueado feliz e engajado, que investe na visão e na missão da companhia. Aquelas que priorizam a felicidade e o bem-estar dos franqueados têm maior probabilidade de obter maior lucratividade e sucesso.

Devemos investir em iniciativas e programas que promovam uma cultura positiva no local de trabalho, como programas de bem-estar, atividades de formação de equipes e oportunidades de crescimento e desenvolvimento individual de cada franqueado.

E então: Vamos ser e fazer franqueados felizes?