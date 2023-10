Dia de Sair do Armário: celebrando a diversidade e a coragem

1527

O Dia de Sair do Armário é realizado para celebrar a coragem das pessoas LGBTI+ viverem de forma autêntica (foto: Canva/Reprodução) O Dia de Sair do Armário (do inglês The Coming Out Day) é uma data para reconhecer a jornada pessoal de milhões de pessoas em todo o mundo que enfrentaram o medo, o preconceito e a discriminação para viver autenticamente como são. É um dia importante para a comunidade LGBTI+, já que ainda há muito estigma, preconceito e discriminação em todos os espaços: no mercado de trabalho, na política, nas famílias, nas escolas, nas igrejas e outros espaços de convívio social.





Vamos refletir sobre o motivo desse dia ser tão importante? Segundo pesquisa do Instituto Ipsos, 14% da população brasileira é LGBTI . Agora, tente contar quantas pessoas em altos cargos na empresa em que você trabalha são assumidamente LGBTI ? Quantos professores, políticos, apresentadores de telejornal, protagonistas de filmes, séries e novelas ou pessoas em outros espaços de destaque são assumidamente LGBTI ? Se ao responder a essas perguntas, você não encontra aproximadamente 14% de representatividade LGBTI nesses espaços, significa que esses eles têm algum tipo de barreira que faz com que as pessoas prefiram “ficar no armário” do que se assumir, porque pessoas LGBTI estão em todos os espaços.

Segundo a pesquisa do Instituto Ipsos, duas a cada três pessoas têm no mínimo um familiar, amigo ou colega de trabalho LGBTI . Ou seja, se você não faz parte dessa comunidade, muito provavelmente você conhece alguém que faz e o seu apoio é muito importante para a construção de espaços mais seguros e sem preconceitos.





Diante disso, pense em mais uma questão: quantas pessoas na sua família são assumidamente LGBTI ? Se você não souber de um número próximo de 14%, pode ser que a sua família também não seja acolhedora o suficiente para que as pessoas tenham coragem de viverem de forma autêntica no convívio familiar. Se essa for a situação, como você pode contribuir? O que pode fazer para que as pessoas que você ama possam viver de forma autêntica e sem medo?





O Dia de Sair do Armário não apenas destaca as histórias de pessoas que compartilham sua verdade, mas também serve como um lembrete poderoso da importância da aceitação e do respeito pela diversidade. Em uma sociedade em que a orientação sexual e a identidade de gênero continuam a ser questões sensíveis, este dia desafia estigmas e promove a compreensão.





Assumir-se é uma decisão individual





O Dia de Sair do Armário não é uma data para expor as pessoas LGBTI e forçá-las a se assumirem. Decidir se irão "sair do armário" e quando farão isso é uma decisão individual. O 11 de outubro é um lembrete poderoso de que precisamos ser mais respeitosos para que a sociedade seja mais justa. Este é um chamado para que as pessoas aliadas desempenhem seu papel na luta contra a LGBT fobia.





Entre as pessoas assumidamente LGBTI , 73,3?% já sofreram algum tipo de violência devido à sua identidade de gênero ou orientação afetivo-sexual, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem da População LGBTQIAP , realizada pela TODXS em 2022. Entre as pessoas LGBTI não assumidas, o índice também é alto, 48,7%, o que mostra que o “armário” também não é um lugar seguro. Além disso, precisar se esconder também é uma violência e gera profundas marcas emocionais.





Para que o movimento individual de "sair do armário" possa ser menos difícil, o reconhecimento de nossas redes de apoio e de ambientes seguros faz toda a diferença. Veja algumas ações que você pode ter nesse sentido:

1. Estude sobre o tema. Procure entender melhor as questões que afetam a comunidade LGBTI . Familiarize-se com termos usados e com as múltiplas orientações afetivo-sexuais e identidades de gênero.





2. Ajude a educar outras pessoas. Fale contra o preconceito e a discriminação sempre que testemunhar uma piada LGBTI fóbica, por exemplo.





Procure identificar os seus próprios vieses e preconceitos. Fazemos parte de uma estrutura LGBTI fóbica e reproduzimos essa lógica, mesmo sem querer.





Não faça piadas e comentários LGBTI fóbicos e nem ria se alguém os fizer. O preconceito recreativo ajuda a manter a estrutura de discriminação na sociedade.





Escute as histórias de pessoas LGBTI e as acolha. Só elas sabem o que estão passando. Seja parte de uma rede de apoio para elas.









A História por Trás do Dia de Sair do Armário





O Dia de Sair do Armário teve origem em 1988, quando ativistas LGBTI escolheram o aniversário da Marcha Nacional de Washington pelos Direitos dos Gays e Lésbicas para destacar a importância da visibilidade e da aceitação.





Um dos maiores desafios enfrentados pela comunidade LGBTQI é a falta de representação adequada e a invisibilidade social. O Dia de Sair do Armário é uma resposta direta a essa invisibilidade, incentivando as pessoas a compartilharem suas histórias, experiências e desafios. Isso não apenas empodera as pessoas que estão se assumindo, mas também educa o público em geral sobre as lutas enfrentadas por pessoas LGBTI .





O estigma em torno da orientação sexual e identidade de gênero ainda persiste em muitas partes do mundo. Este dia serve como uma oportunidade para desafiar e desconstruir esses estereótipos prejudiciais. Ao ouvir as histórias reais de pessoas LGBTI , a sociedade pode começar a entender as dificuldades que elas enfrentam e, assim, trabalhar para criar um ambiente mais inclusivo.