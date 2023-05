Bruno Rodrigues no Cruzeiro: da briga com Dourado às pazes com o gol

743

Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)



Nada como o tempo para colocar as coisas em perspectiva. O atacante do Cruzeiro Bruno Rodrigues é um exemplo recente disso no futebol. Há pouco mais de uma semana, ele era o centro das atenções pelas lágrimas em campo, após discussão com Henrique Dourado e perda de pênalti contra o Fluminense. Agora, está de volta ao debate, mas pela assistência e pelo gol marcado nos dois jogos seguintes da equipe celeste.

O atacante viveu, dentro de campo, uma reviravolta emocional. Comprovou aquela tese de que tudo pode mudar de uma partida para outra.



Contra o tricolor carioca, no Mineirão, Bruno Rodrigues atraiu todos os holofotes ao "brigar" com Dourado pelo direito de bater um pênalti. Ele havia errado a cobrança, parando na defesa do goleiro Fábio, mas o árbitro invalidou o lance apontando que o arqueiro havia se adiantado.



Dourado quis então cobrar a segunda penalidade. Tentou pegar a bola à força, os dois trocaram empurrões e xingamentos. Um duelo quase cabalístico, entre o camisa 9 e o 99. Tiveram de ser separados pelos companheiros, em cena raramente vista em campo - embora jogadores sempre minimizem ocorrências assim se apoiando naquele discurso de sangue quente, vontade de vencer, etc.





Pois Bruno Rodrigues ganhou a peleja, pôs a bola debaixo do braço e lá foi ele usufruir da segunda chance que ganhou do destino/árbitro. E errou de novo. Segundos depois, apareceu limpando os olhos, abatido. Chorava pelo leite derramado. O assunto rapidamente correu a internet. De sites jornalísticos a páginas de fofoca, chocou muita gente.





Logo depois da partida, Dourado pediu desculpas. Reconheceu não ter agido bem. Levou bronca até do técnico Pepa pela tentativa de "ceifar" o colega. No dia seguinte, os dois jogadores foram às redes sociais confirmar que a paz estava selada pelos lados da Toca. Isso viria a ser comprovado, na prática, quatro dias depois.



Clássico contra o América no Independência, duelo equilibrado no primeiro tempo, chances perdidas de lado a lado até que, aos 32min da etapa inicial, Bruno Rodrigues serviu, de cabeça, a Dourado, que completou, também em cabeceio, para o fundo da rede.



Os dois se abraçaram. Prova maior de reconciliação não poderia haver. Foi o primeiro gol do camisa 99 em seu retorno à Raposa.



Mais quatro dias se passaram, e chegou a vez de Bruno Rodrigues voltar a comemorar: foi dele o gol celeste no empate por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



O camisa 9 é, hoje, artilheiro cruzeirense na temporada, com sete gols em 19 jogos. Ao lado de Gilberto, é o principal goleador da era Pepa - cada um balançou a rede três vezes.





Aos 26 anos, Bruno Rodrigues busca, no Cruzeiro, a afirmação que não conseguiu em outro clube de expressão nacional no Brasil. Revelado pelo Athletico-PR, passou por Joinville, Doxa (Chipre) e Paraná antes de chegar à Ponte Preta, onde se destacou e despertou interesse do São Paulo.



Foi para o Morumbi no início de 2021, mas não conseguiu se firmar sob o comando de Hernán Crespo (não marcou gol nos sete jogos que disputou) e acabou indo para o Famalicão, de Portugal.





Em julho do ano passado, foi anunciado pelo Cruzeiro, em contrato de empréstimo do Tombense até o fim deste ano. No balanço financeiro divulgado pela SAF celeste nesta quinta-feira está a previsão de compra dos direitos dele.



Daqui pra frente, mais gols e assistências (e menos discussões com os companheiros) aumentarão os argumentos para Ronaldo abrir a carteira e confirmar a transação.