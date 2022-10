Missão cumprida para o Cruzeiro na Série B, mas 2022 ainda não acabou

Jogadores do Cruzeiro comemoraram a volta para a Série A do Brasileiro com o título da Segunda Divisão (foto: Staff Images/Cruzeiro)



O Cruzeiro foi aquele aluno que passou de ano antes das provas finais. Esforçou-se, dedicou-se e foi premiado. Agora, vê de camarote os colegas se debruçarem sobre os livros para alcançar a nota necessária. Marcas históricas batidas na Série B do Campeonato Brasileiro, título assegurado com seis rodadas de antecedência, a Raposa festejou, até já curou a ressaca e ainda tem jogo pela frente. O que resta agora? Esperar janeiro chegar? Ledo engano.

A senha foi dada pelo técnico Paulo Pezzolano após a derrota para o Sport, por 3 a 1, no Recife - que sucedeu o empate por 1 a 1 com o Ituano, no primeiro duelo no Mineirão pós-conquista da taça e que reuniu mais de 56 mil torcedores.

O comandante celeste está mais do que certo. Essa queda é natural, esperada até. Manter o time na mesma rotação seria tarefa impossível para qualquer treinador, até porque é difícil continuar naquele nível de concentração máxima quando o objetivo já foi alcançado. E não é justo cobrar isso do time na reta final, quando o corpo está querendo relaxar e nem todos os movimentos obedecem mais ao comando do cérebro.



Tipo acontece com a gente, reles mortais, quando estamos nos últimos dias antes das férias.





São quatro passos até deixar definitivamente o calvário da Série B para trás. Para sepultar o pesadelo. Uma despedida em doses homeopáticas, a começar pela partida desta noite, contra o Vila Nova, em Goiás. Na terça-feira, vai ser a vez do Guarani, no Mineirão. Quase 10 dias vão se passar até o confronto com o Novorizontino, fora de casa, no dia 27.



E aí chegará a derradeira partida, aquela com a qual o cruzeirense sonhou desde o fatídico 8 de dezembro de 2019 - quando, com uma atuação apática, a Raposa foi derrotada pelo Palmeiras por 2 a 0, no Gigante da Pampulha, e viveu o dia mais triste de sua centenária história, com a queda para a Segunda Divisão.



Em 6 de novembro, um domingo, às 18h30, o Cruzeiro reencontrará o CSA para finalizar essa caminhada de três anos, praticamente uma peregrinação. Ninguém duvida que o estádio estará lotado. Que mais de 50 mil vozes se unirão para dizer adeus à Série B.



Mas o que servirá de motivação até lá? Muita gente pode não encontrar essa resposta, contudo, ela está muito mais perto do que imaginam. Ainda é a camisa celeste em campo. E, a partir de agora, é simplesmente por ela, pela torcida e por tudo o que a instituição significa.



Ao Cruzeiro não será exigido vencer, mas, naturalmente, espera-se isso dele. Parece um acordo indissociável. Até porque há um campeonato em andamento, e o resultado de suas partidas vai ajudar a determinar o destino de muitos.



Claro que o vai acontecer a cada equipe é responsabilidade tão somente dela, mas o compromisso celeste é com o futebol e a busca pela vitória, premissa de qualquer esporte.



O que o Cruzeiro precisa, de agora até a rodada final da Segunda Divisão é manter o fair play. Não abdicar de seu melhor jogo - independentemente de qual seja esse novo patamar. Decerto, não será o mesmo de antes, o sarrafo baixou.



Algumas metas individuais também podem ajudar nesse trabalho motivacional. Edu, por exemplo. Com 11 gols, poderia mirar a artilharia do campeonato, que está com Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa. Sete gols separam os dois, a missão não é fácil. Diria até improvável essa diferença em quatro partidas. Mas vai que o camisa 99 cruzeirense decide topar essa parada? Novamente: precisar, não precisa. Mas ia ser legal.



Essas últimas partidas também poderiam ser usadas por Pezzolano para observar jogadores, dar chance a quem atuou menos, testar novo posicionamento... Em outras palavras, colocar o 2023 em prática. Ou é ansiedade demais pensar assim?



O Cruzeiro não pode ser ultrapassado na classificação, a bela história que escreveu na fantástica jornada rumo ao acesso não pode ser apagada. Mas esses capítulos finais bem que poderiam reservar alguma emoção diferente, uma surpresa. Na ficção, funciona assim. Quem sabe na vira real também possa ser.