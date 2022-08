Conceição Evaristo é homenageada da Festa Literária da Mantiqueira

(foto: Conceição Evaristo/Divulgação)







A Festa Literária Internacional da Mantiqueira, FLIMA, chega à quinta edição e volta ao presencial com uma homenagem à escritora mineira Conceição Evaristo. O evento que tem início na próxima quinta-feira (25/08) discute a “decolonialidade” e, além de ter construído uma programação de forma horizontal, a partir de uma curadoria compartilhada, celebra a vida e obra da Conceição.





A escolha da homenageada

Mineira de Belo Horizonte, Conceição Evaristo é romancista, contista e poeta. Um dos principais expoentes da literatura contemporânea brasileira, Conceição criou o conceito de escrevivência para nomear o próprio processo narrativo, misturando invenção e memória. Foi homenageada como personalidade literária no Prêmio Jabuti em 2019, prêmio que já havia vencido em 2015 com o livro de contos “Olhos D 'Água".





(foto: Conceição Evaristo/Divulgação) A escolha de Conceição Evaristo para ser a homenageada da FLIMA 2022 se dá também pelo tema desta edição, que parte da perspectiva decolonial para refletir sobre o Brasil, nos 200 anos da independência oficial do país, a partir da literatura e do fazer literário, garantindo espaço a autoras e autores negros, indígenas, LGBTQIAPN+ etc para que contem suas histórias a partir de uma perspectiva diferente da que vem sendo contada.





"Para além da inegável qualidade estética, a literatura de Conceição Evaristo dá visibilidade a um Brasil que a história oficial tentou apagar. Nesse momento, em que o país flerta com a volta da barbárie, ler Conceição é, também, um ato político, no melhor sentido do termo", afirma Roberto Guimarães, da FLIMA.

Sobre Conceição Evaristo

(foto: Conceição Evaristo/Divulgação)



Nascida em 1946, Conceição trabalhou como empregada doméstica até 1971, quando concluiu os estudos secundários no Instituto de Educação de Minas Gerais.

Dois anos depois, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em seguida, fez mestrado em Literatura Brasileira na PUC/RJ e defendeu a dissertação “Literatura Negra: uma poética da nossa afro-brasilidade”. Em 2011, defendeu a tese de doutorado "Poemas Malungos - Cânticos Irmãos” pela Universidade Federal Fluminense (UFF).





Conceição publicou em revistas nacionais e internacionais sempre tratando de afrobrasilidade. Além disso, na década de 1980 passou a integrar o grupo Quilombhoje, por onde estreou, em 1990, na série Cadernos Negros.





Seus livros mais conhecidos são o romance “Ponciá Vicêncio”, publicado em 2003, onde ela relata a vida de uma menina negra e pobre, moradora da zona rural, até sua precoce maturidade, como uma espécie de romance de formação feminino e negro; "Becos da Memória”, de 2006, considerado um dos mais importantes romances memorialistas da literatura contemporânea brasileira, que discute temas como desamparo, preconceito, fome e miséria, sem perder o lirismo; e “Olhos D´Água”, livro de contos sobre a pobreza e a violência urbana.





Sobre a FLIMA

A Festa Literária Internacional da Mantiqueira é um festival de literatura que, desde 2018, realiza atividades de difusão de literatura, formação de leitores e promoção do livro na região da Serra da Mantiqueira.





Com sede em Santo Antônio do Pinhal (SP), coração da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira, a FLIMA pensa a ocupação do território de maneira respeitosa, visando o desenvolvimento sustentável e inclusivo e valorizando a região.





Concebida e produzida localmente, celebra também a literatura viva, homenageando autores brasileiros vivos e promovendo encontros para refletir sobre as questões contemporâneas por meio da literatura, da arte e da educação ambiental.





Nas quatro primeiras edições da festa, duas presenciais e duas online, foram realizadas mais de 200 atividades, com cerca de 50 mil participantes e convidados como Ana Maria Machado, Ana Maria Gonçalves, Daniel Munduruku, Eliane Brum, José Eduardo Agualusa, Itamar Vieira Junior, Lilia Schwarcz, Luiz Ruffato, Maria Valéria Rezende, Marina Colasanti, Milton Hatoum e Paulo Lins – além de dezenas de novos talentos e escritores com carreira consolidada.





Este ano, as ações tiveram início em abril, com o educativo, a Fliminha, que conta com o patrocínio do programa Petrobras Cultural, no território e para além dele, com formação de professores de educação infantil de sete municípios da Serra da Mantiqueira e 20 semanas de programação online para crianças e famílias, com oficinas, contação de histórias e rodas de conversa com autores e artistas de todo o Brasil.





A FLIMA 2022 será realizada de 25 a 28 de agosto, em Santo Antônio do Pinhal, cidade de 9.000 habitantes que se define como “encantadora por natureza”. Considerado o município mais preservado da APA da Serra da Mantiqueira, a cidade fica a 2 horas de carro de São Paulo, tem ampla rede hoteleira e variada oferta gastronômica.

Serviço - Acesse o edital e as informações sobre a Flima no site