Tributo a Leila Pereira, a melhor presidente de um clube no Brasil

Como é bom perceber que a melhor presidente de um clube de futebol no Brasil é uma mulher e comanda um dos gigantes do nosso futebol, o Palmeiras. Leila Pereira, exemplo de empresária bem sucedida em seus negócios, exemplo de gestão e mais ainda de coragem, pois enfrentou uma das facções organizadas do clube, cortando ingressos, salas alugadas, não pagando telefone celular, não financiando caravanas e não dando dinheiro para o desfile da escola de samba que representa o clube. Enquanto temos péssimos exemplos de dirigentes reféns de facções organizadas, que alguns insistem em chamar de torcida organizada, Leila vai no caminho certo, privilegiando os torcedores do bem e apostando neles. São os do bem que ela quer ver no Allianz Parque.





Aliás, é o único clube do Brasil que já está com 100% de entrada de torcedores por reconhecimento facial, um grande avanço e exigência do governo federal para que todos os estádios com capacidade acima de 20 mil pagantes, coloquem o sistema em funcionamento, até junho de 2025. Fiz uma bela entrevista com o CEO e diretor-presidente da empresa, Ricardo Cadar, e quem não assistiu, pode ir lá no meu canal de Youtube. O sistema vai impedir a presença de bandidos nos estádios. No Allianz Parque, 28 bandidos foram presos, desde que o sistema foi instalado, inclusive um homicida. Com o reconhecimento facial e os dados preservados, as autoridades têm acesso a quem está dentro do estádio e fica fácil prender os fora de lei.





Leila Pereira também comprou um avião, com o seu dinheiro, e o coloca à disposição de jogadores e comissão técnica, nas viagens do clube para os jogos. Teve gente invejosa, que criticou, mas eu aplaudo. E Leila é quem manda no Palmeiras, não é “vaquinha de presépio”, como alguns presidentes de clubes são. Ela foi à polícia e pediu medida protetiva contra a facção que a ameaçou. A polícia pegou os prints com as ameaças e identificou que todos os perfis eram fakes, pois esses bandidos são machos mesmo atrás de um teclado, se escondendo e ameaçando. Quando são presos, pedem perdão e até choram, pois sabem que na cadeia vão rebolar. Ela não tem medo. Dá entrevistas, fala o que pensa e está amparada pela lei. Claro que anda com seus seguranças, pois é uma das mais ricas empresárias do país e comanda um gigante chamado Palmeiras. Mas, medo, ela não tem.





Gostaria de ver mais mulheres comandando os clubes de futebol, para acabar com o machismo que impera e a incompetência da maioria dos presidentes. As mulheres são mais capazes e já provaram isso em várias situações. Tenho como ídolo a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que fez um trabalho brilhante durante anos, numa das maiores economias europeias. Não conheço a Leila Pereira, pessoalmente, mas na primeira oportunidade, vou dizer na sua presença do orgulho, carinho e admiração que tenho por ela. É um exemplo a ser seguido e no Palmeiras, deu continuidade a trabalhos sérios de seus antecessores, e seu clube não para de chegar em finais e buscar taças importantes. Obrigado Leila Pereira, você faz um bem danado ao futebol e causa inveja nos seus pares. Incompetentes que são, eles deveriam por a rabinho entre as pernas e seguir o seu exemplo de lisura, transparência e qualidade. Por mais “Leilas” Pereira no futebol brasileiro.