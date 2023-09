Pedro Lourenço, Gustavo Lima e Fenômeno. Que tal esse trio?

741

Ronaldo Nazário, sócio majoritário da SAF celeste, e o empresário do setor varejista Pedro Lourenço são nomes fortes no comando do Cruzeiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 26/10/22)







Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro numa negociação surpreendente, da qual participaram apenas o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, e o CEO da XP, Pedro Mesquita. O anúncio foi feito num sábado, para a surpresa até de quem esteve diretamente envolvido em salvar o clube de fechar as portas, como Pedro Lourenço, Alvimar Perrella, Aquiles Diniz e outros que trabalharam bastante para buscar a SAF. O Fenômeno é da bola, sabe mexer o doce. Trouxe um técnico desconhecido e jovem, Paulo Pezzolano, montou um grupo de jogadores medianos e ganhou, com os pés nas costas, o título da Série B, acabando com o inferno que abalou torcida e clube por três anos. Ronaldo foi idolatrado e endeusado. Lembro-me do jogo festivo, no dia do seu aniversário, em que seu filho, o djay Ronald, tocou para ele, em aparição surpresa. A torcida cantou o “parabéns pra você” e Ronaldo e China Azul viveram um casamento perfeito.

O futebol é cíclico e, como tal, precisa se renovar a cada dia. As coisas foram muito mal no Campeonato Mineiro, e Pezzolano caiu, para logo depois assumir o Valladolid, clube de Ronaldo, na Espanha. O português Pepa foi contratado. Começou empolgando, mas logo o time caiu no ostracismo, e hoje corre o risco até de queda, pois não vence há dois meses. Ronaldo já não é unanimidade e há muitos torcedores pedindo sua saída do clube e a venda para alguém mais interessado em estar perto do Cruzeiro, vivendo o clube em seu dia a dia, e mostrando ao torcedor o amor que um dono deve apresentar. Ronaldo tem estado distante, confiando à sua equipe de trabalho, missões que deveriam caber somente a ele, como por exemplo vir a público dar uma satisfação do que está acontecendo, quais os projetos e se o cruzeirense pode sonhar com títulos da próxima temporada em diante.

Quero voltar num passado tenebroso, onde o Cruzeiro quase faliu. Não fosse Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH, para comprar alimentação, pagar salários, fazer parcerias com o clube, patrocinando com sua marca, o Cruzeiro teria fechado as portas. Na hora mais difícil da história do clube, foi ele quem deu a mão, quem pôs a cara e quem mostrou o verdadeiro amor. Por isso, é idolatrado pela torcida. Pedrinho, como é carinhosamente chamado, foi além: na gestão de Ronaldo, comprou 20% da SAF, pondo lá R$ 100 milhões. Fui testemunha do encontro dele com Ronaldo no hotel Fairmont, da Fifa, no Catar, onde acertarem tudo. Publiquei a foto exclusiva e também fiz uma entrevista exclusiva com o nosso Pedrinho, e depois com Ronaldo. Dois craques, unidos, pelo Cruzeiro. A Toca 2 passa por uma bela reforma, e, quando for reinaugurada, vai chamar-se CT Pedro Lourenço, numa justíssima homenagem a esse grande cruzeirense, que ajuda os esportistas e clubes das Minas Gerais.

Porém, boa parte da torcida azul quer algo maior. Está sugerindo que Pedro Lourenço e Gustavo Lima, outro grande amigo dele, e cantor, comprem a parte de Ronaldo, e os dois toquem a SAF. Pedrinho é um cara muito autêntico, não tem papas na língua, não bajula ninguém. Sei que ele gosta muito de Ronaldo, mas como dono de parte do clube, quer o melhor para sua equipe. Gustavo Lima é outro apaixonado pelo Cruzeiro, e que tem grana. Aliás, Pedrinho é bilionário, mas um cara tão simples e humilde que se mantém sempre sereno, respeitoso que é. Posso dizer que ele é um homem do povo e que o sucesso gigantesco do Supermercados BH é justamente por sua dedicação, empenho e qualidade. Conta com um time muito forte, que tem na diretora de marketing Kátia Andrade e sua equipe, o pilar para as promoções e aquele preço baixo que só encontramos no Supermercados BH. Se ele e Gustavo Lima assumirem o Cruzeiro, tenho a certeza de que muita coisa boa vai acontecer.

Também não duvido de Ronaldo Fenômeno. Pedi apoio para ele, pois é um vencedor nato. Aliás, pra quem não sabe, ele comprou um belíssimo apartamento de R$ 11 milhões, no Belvedere, e se o fez, é porque pretende morar em BH e se dedicar mais ao Cruzeiro. É o que eu imagino. Por isso, acho que seria importante ele vender o Valladolid, time pequeno da Espanha, e investir parte do dinheiro no Cruzeiro, em contratações, em montar um grande time. O DNA do Cruzeiro é de taças, conquistas, e de representar o Estado de Minas Gerais mundo afora. Os 9 milhões de cruzeirenses são apaixonados, e sabem que a união Pedro Lourenço-Ronaldo Fenômeno é gigantesca e vencedora. Se Gustavo Lima entrar para formar o tripé, com certeza o Gigante das Gerais vai voltar ao topo, mais rápido do que se imagina. Fica então essa sugestão. Ronaldo, não será demérito nenhum você vender mais uma parte das suas ações da SAF. Quando se tem ao lado gente mais do que vencedora, como Pedro Lourenço e Gustavo Lima, você só terá a ganhar. O objetivo maior é fazer o Cruzeiro voltar ao seu DNA de títulos. Minas Gerais vai agradecer a volta do gigante, conforme Ronaldo prometeu no programa “Altas Horas”, de Serginho Groisman, ao lado de Zico. É isso Fenômeno. Venda o clube pequeno que você tem na Espanha e se dedique, com seus parceiros ao gigante chamado Cruzeiro Esporte Clube. A China Azul, agradece!