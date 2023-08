Pepa não estaria exigindo dos jogadores?

741

Cruzeiro, comandado pelo técnico Pepa, está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)





O novo site de esporte do Estado de Minas, No Ataque, publicou que o ex-jogador Leandro Guerreiro ouviu dos jogadores do Cruzeiro que “Pepa não estaria dando treinos adequados e exigindo deles”. É uma denúncia séria e grave, pois, se for verdade, não há outro caminho para o clube a não ser rescindir com o treinador. Se os métodos dele não agradam aos jogadores, que reclamam por que querem algo mais, realmente não há mais clima, e isso pode explicar a queda de produção da equipe. Normalmente, os jogadores de um time de futebol reclamam por treinar muito, mas por treinar pouco eu nunca vi. Vale lembrar que o Cruzeiro só disputa o Campeonato Brasileiro e tem a obrigação de fazer uma campanha melhor que a atual, ainda mais pelo fato de a competição ter um nível técnico baixíssimo, com muitas equipes emboladas. Salva-se o Botafogo, líder isolado e disparado da competição. Tem gente que ainda aposta no Palmeiras e no Flamengo para superar o clube da estrela solitária, mas eu não acredito nisso. O Botafogo precisaria de mais 26 pontos, pois chegaria a 74, e não acho que algum clube superará essa marca.





Ronaldo Fenômeno é da bola, do ramo, e deveria consultar sua equipe de trabalho e pedir uma reunião com os líderes do time e com o próprio Pepa. Quando se tem uma semana cheia, é preciso dar o maior número de treinamentos, pois os técnicos vivem reclamando que não há tempo para treinar os times. Se Pepa não está aproveitando isso, realmente será fim de linha para ele. Não ganha há tempos e a queda do time é visível. Não finaliza mais, não tem jogadas ensaiadas e é muito pouco ofensivo. É um futebol burocrático, que desanima até os torcedores mais otimistas. Trocar técnico faltando 18 rodadas para o fim da competição não é uma boa medida, mas, se bobear, as equipes lá de baixo vão encostando no Cruzeiro, e aí o risco de queda começará a preocupar a nação celeste. Sinceramente, pela fragilidade das equipes que estão abaixo, não acredito nessa possibilidade, mas, como o time de Pepa não ganha pontos, realmente a preocupação é pertinente. Contra o Grêmio, na casa do time gaúcho, no fim de semana, as chances de vitória são bem reduzidas, ainda mais que Renato cobrou do seu time e disse que não dará folga na Data Fifa em caso de uma derrota. Renato trabalha, e muito, por isso é um dos técnicos mais competentes do país. Ronaldo, não há outro caminho. Lave a roupa suja enquanto há tempos, pois o torcedor está desiludido e sem esperanças de beliscar uma pré-Libertadores ou Sul-Americana.





Paul Breitner detonou Neymar





Lenda do Bayern de Munique e um dos maiores jogadores da história da Seleção Alemã, Paul Britner detonou Neymar num programa de televisão em seu país. “É um dos jogadores mais falsos que já vi na história”. Ele agradeceu ao Al-Hilal por tê-lo tirado do futebol europeu. “Obrigado queridos sauditas por terem comprado o senhor Neymar, que nos últimos anos foi um dos jogadores mais falsos debaixo do sol. Breitner não deixou de reconhecer o talento do jogador brasileiro, dizendo que ele “é um dos grandes jogadores, mas só faz teatro”. Campeão do Mundo em 1974, o ex-lateral, que jogou ao lado de Beckenbauer, outra legenda do futebol alemão, não deixa de ter razão. Neymar é mesmo um excelente jogador, mas sua farsa em campo, tentando ludibriar os árbitros e o público, principalmente com o cai, cai, o tornou figura antipática. Agora num campeonato sem expressão, poderá cair á vontade, embora lá estejam outros astros, que já ganharam tudo no futebol europeu, e que não vão aceitar as artimanhas de Neymar. Esse rapaz não se emenda mesmo. Pior é saber que Fernando Diniz, mesmo sabendo que ele está machucado e sem condições de jogo, o convocou para as partidas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru. Diniz começa mal, tornando-se refém de Neymar, a exemplo do pseudo treinador, Tite.