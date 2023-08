O futebol mineiro agoniza na temporada

741

Dos principais times mineiros, o Atlético, do atacante Paulinho, é o que mais decepciona em 2023. Com uma das maiores folhas salariais do país, só conseguiu o título estadual (foto: Pedro Souza / Atlético)







Não tínhamos muita expectativa em relação ao Cruzeiro, que viveu três anos na Série B, sonhava com a volta à elite, o que aconteceu com uma belíssima campanha em 2022, que culminou com o título, e o objetivo neste ano era apenas se manter na principal divisão do futebol brasileiro. Sonhamos com um América forte, se mantendo entre os grandes, mas a realidade tem sido bem cruel, pois o time é lanterna do Brasileirão. O Atlético era a esperança de taças para o futebol mineiro, mas isso não aconteceu e nem vai acontecer em 2023.



Um time sem corpo, sem alma, sem inspiração, comandado por um técnico vencedor, mas que já não consegue transmitir aquilo que dele se desejava, sem contar que o alvinegro tem uma equipe envelhecida, tecnicamente, que vive dos títulos de 2021. Vários jogadores sem a menor condição de vestir a camisa do Galo, com salários astronômicos e irreais, o que mostra que houve um erro de planejamento. Vale lembrar que ninguém vai acertar sempre, e as conquistas de dois anos atrás devem ser atribuídas ao grande trabalho de Rodrigo Caetano, pra mim, disparado, o melhor diretor-executivo do país. É muita fácil jogar pedra nele, agora que as coisas não estão dando certo. Porém, sem dinheiro, não teve muitas opções de contratações.





Não houve uma renovação a altura, e a manutenção de Vargas, Jemerson, Everson, Hyoran, Ígor Rabelo, além das péssimas contratações de Edenílson e Patric, foram decisivas para a péssima fase. Espanta-me o fato de o Atlético não ter em suas divisões de base atletas a altura de assumirem a titularidade no time principal. Logo o Galo, que teve uma das melhores safras do nosso futebol, e que jamais deixou de produzir talentos.



O investimento nas divisões inferiores não parece ser condizente com a história e a grandeza do alvinegro. Tem algo muito errado e gente despreparada trabalhando lá. Seria melhor pegar um baita treinador, experiente, pagar bem, e mandá-lo revelar talentos, lapidá-los e entregá-los ao time de cima. Os dirigentes pensam pequeno e não entendem de futebol. Os grandes times sempre foram formados por jogadores oriundos da base e com história e amor nos clubes.



Flamengo, São Paulo, Santos e tantos outros clubes do país continuam revelando talentos, e o Atlético está estagnado, contratando ex-jogadores em atividade, pagando fortunas. O torcedor não é bobo e não aceita mais isso. Não é terra arrasada, mas que há muita coisa para consertar, há. Os dirigentes precisam vir a público dizer o seguinte: “não temos dinheiro, vamos ajeitar a casa financeira até 2027 e aí sim partir para a formação de grandes times, em busca das taças. Não adianta o torcedor espernear, pois não há dinheiro para contratações e não teremos tão cedo. Estamos com um belíssimo estádio, novinho em folha, um orgulho para todos nós, e vamos nos contentar com isso”.



Acho que seria um ato nobre, abrir a verdade e pedir ao torcedor a paciência que os rubro-negros tiveram, quando Bandeira de Melo trabalhou seis anos, ganhou apenas uma Copa do Brasil, mas tornou o Flamengo poderoso, financeiramente, sem dívidas, e os sucessores colheram os frutos, com dois Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil, de 2019 para cá. Não vou nem contar Recopa, Supercopa e Campeonatos Estaduais, pois não representam absolutamente nada. É isso, minha gente. O Galo tem estádio, mas não tem time para ser campeão. Realidade nua e crua, a não ser que algo extraordinário aconteça.



Já o Cruzeiro não havia grandes expectativas. Talvez pelo bom começo no Brasileiro, a torcida tenha criado uma esperança de uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores. O Campeonato Brasileiro está uma várzea, com nível técnico vergonhoso. Vários times embolados, com pontuações pífias, e o Botafogo disparado lá na frente. Porém, o Cruzeiro não consegue fazer mais do que está fazendo. Sem dinheiro e com um time bem mediano, ganha um ponto aqui, perde outro ali, e assim vai brigando para chegar aos 45 pontos, suficientes para se manter onde sonhava. Não dá para querer algo maior que isso, nessa volta. É ter os pés no chão e saber que nem tão cedo o campeoníssimo brigará por taças. A reconstrução é lenta e cruel.



Já o América, time sem dívidas e muito bem administrado, faz campanha abaixo da crítica, que não condiz com o futebol apresentado em algumas competições. É lanterna do Brasileiro, mas jogou bem em várias partidas, inclusive contra o Flamengo, no Maracanã, quando foi garfado. Vagner Mancini não era o problema, pois é um baita treinador. A queda para a Série B é iminente e o fiel torcedor do Coelho vai sofrer mais ainda. Também, o clube trabalha com 10% das receitas dos gigantes, o que é cruel e desumano. A Liga precisa ser instalada, urgentemente, para acabar com essa distância abissal. É uma covardia o que acontece com os times menores no país. É isso, meus amigos e minhas amigas. Os times mineiros fazem uma temporada vergonhosa, com erros crassos e pouca criatividade. É esperar acabar o ano, manter Galo e Raposa na elite, e torcer para que o América faça um milagre, pois para se manter entre os gigantes do nosso futebol terá que fazer campanha de campeão, no returno, o que duvido muito. O que vocês acham, há solução para o futebol das Gerais?