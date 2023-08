Onde a falsidade impera

741

Gerson é provocado por Varela depois de uma entrada desleal do meia rubro-negro no companheiro, no treino, e Gerson se sente no direito de quebrar o nariz do uruguaio. Varela vai ao hospital e não presta queixa. Uma reunião no Ninho do Urubu entre ele, Gerson e diretoria sela a “paz”. Sampaoli se reúne com as lideranças do grupo. Escala Gerson e Varela no jogo contra o Grêmio, mesmo o lateral com o rosto inchado, com alguns pontos, nariz quebrado e olho roxo. Varela sobre uma contusão e é substituído. Gerson continua em campo. O Flamengo faz o gol com Arrascaeta, em pênalti maroto. Os jogadores correm para abraçar Sampaoli e dar tapinhas na careca dele. Tudo combinado, numa falsidade tremenda. Os jogadores não suportam o treinador e a recíproca é verdadeira. Em tom de despedida, Sampaoli dá entrevista dizendo que talvez nem esteja no comando do Flamengo, daqui a um mês, quando teremos a decisão da Copa do Brasil. O futebol é mesmo um mundo de mentiras, falsidades e “acordos”.









Diretoria omissa





Que saudades eu tenho de Telê Santana e Carlos Alberto Silva. Se o episódio da luta de “MMA” entre Gerson e Varela ocorresse sob o comando deles, eles mesmo puniriam os jogadores. Os afastariam e entregariam o caso à direção, que, certamente, multaria ambos e os colocaria em negociações. Porém, no Flamengo, nada acontece. O falastrão Marcos Braz diz que é coisa de treino e que os jogadores fizeram as pazes. O presidente Landim sequer se manifestou, assim como Bruno Spindel. Eles só aparecem na hora da comemoração de taças. Aliás, senhor Marcos Braz: “Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar”. O Real Madrid está esperando até hoje (rs). A diretoria do Flamengo é omissa e refém dos medalhões. Gerson, que não está jogando nada, manda e desmanda e não deveria nem ter sido recontratado. Fracassou na Europa. É por essas e outras que os torcedores desconfiam de negociações. Vender João Gomes, de 20 anos, por R$ 100 milhões, e recontratar Gérson, de 27 anos, pelos mesmos R$ 100 milhões é algo inexplicável.







O melhor goleiro do Brasil





Fábio, “paredão tricolor”, renovou contrato com o Fluminense por mais um ano. O goleiro, que atuou 17 temporadas pelo Cruzeiro e fez quase mil jogos, é há 20 anos o melhor do país. Ronaldo, quando assumiu a SAF, o mandou embora. É claro que ele saiu magoado e não voltará ao clube, como antecipou em entrevista a revista Placar. Fábio foi o jogador mais injustiçado na Seleção Brasileira por não ter ido a uma Copa do Mundo sequer. Ele não faz lobby, não tem patotas como outros goleiros. É um cara família, religioso e um baita de um goleiro. São as injustiças da vida e do futebol. A diretoria do Fluminense e o técnico Fernando Diniz reconheceram o seu valor e renovaram seu contrato, por mais um ano, mesmo aos 42 anos de idade. Fábio é como um belo vinho, quanto mais velho melhor, e foi o responsável pela classificação do Fluminense na Libertadores, diante do Argentinos Juniors, com defesas milagrosas. A ingratidão do Cruzeiro com ele é imperdoável.









A liga árabe não representa nada no futebol





Que me perdoem os árabes, que estão gastando milhões de petrodólares para contratar ex-jogadores em atividade e promover sua Liga. Porém, por mais que Neymar e cia insistam em dizer que é a melhor Liga da Ásia, isso não significa absolutamente nada. Uma competição sem expressão, que resolveu apostar em astros, famosos, que já deram todo o caldo no futebol europeu e agora aproveitam os últimos anos da carreira, para ficarem ainda mais milionários. E Neymar só foi pra lá porque não recebeu nenhuma proposta do futebol europeu, pois com quase 32 anos e apenas 174 jogos nos últimos seis anos pelo PSG, representaria um grande prejuízo para qualquer liga competitiva. CR7, Benzema, Neymar e outros que lá estão querem dizer que a Liga agora é fantástica. Pura balela. Não representa nada para o mundo do futebol e todos sabemos que o objetivo dos árabes é sediar o Mundial de 2034, e, por isso, estão levando pra lá “velhos propaganda”, para divulgar o país. No mais, é a grana falando mais alto. Já há emissora brasileira que vai mostrar a Liga árabe na TV aberta. Será que vai dar ibope ou traço de audiência? Eu apostaria na segunda questão.