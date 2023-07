Ancelotti até 2025 no Real Madri põe fim aos planos da Seleção Brasileira

741

Conversei com minha fonte no Real Madrid na quarta-feira. Ela me disse que já há um movimento entre jogadores e pessoas da diretoria para que Carlo Ancelotti renove seu contrato com o clube merengue até 2025, eliminando assim qualquer possibilidade de dirigir a Seleção Brasileira.



O técnico italiano é um grande amigo do presidente Florentino Perez, e já declarou que por ele “ficaria no Real Madrid para o resto da vida”. Até agora, ninguém confirmou o acordo, ainda verbal, entre Ancelotti e Ednaldo Rodrigues. Nem mesmo o presidente da CBF deu tal declaração. Tudo funciona no campo da especulação, já que Ancelotti tem contrato em vigor com o time merengue e só poderia assinar um novo compromisso em janeiro do ano que vem.



Eu continuo com a minha tese de que Ancelotti é um delírio de Ednaldo Rodrigues, embora torça para que ele acerte. A contratação de Fernando Diniz, que era o único brasileiro aceito pela torcida, me deixou com a pulga atrás da orelha.









Ele gosta da Seleção, mas não acredito que irá





A mesma fonte me revela que Ancelotti já disse que gostaria sim de dirigir a Seleção Brasileira, mas que não é só ele. Deu até uma declaração curiosa: “Jaeci, todos os técnicos querem treinar a Seleção Brasileira. Eles amam nossa seleção, os jogadores amam, só mesmo o povo brasileiro é quem detona o time canarinho, e isso dá uma tristeza muito grande. Porém, o Ancelotti é europeu, nunca treinou seleção, e não faria contrato com ninguém estando preso ao Real Madrid. Aliás, te reafirmo: se ele disser ao Florentino que tem acordo verbal com a CBF, o presidente o mandará embora na hora. Por isso, não acredito que ele vá. Há uma pressão forte no clube para que ele renove aqui e como já declarou que por ele ficaria no Real para o resto da vida, que motivos teria para aceitar uma proposta da CBF?”









Esquemas completamente diferentes

Outro detalhe importante é que Fernando Diniz, técnico “interino”, e Carlo Ancelotti têm esquemas de jogo completamente diferentes. Ancelotti é da escola italiana, retranca, marcação e pouca agressividade. A exceção é quando dirige grandes times, como o Milan, de Kaká, e o próprio Real Madrid, de Modric, Kroos e Benzema. Por mais que ele quisesse manter a postura do futebol italiano, não conseguiria, pois o Real é uma grande seleção. No Napoli e no Watford, Ancelotti fracassou, pois não tinha os melhores jogadores do mundo. Já Fernando Diniz (foto) adora a arte, o drible, o toque e o gol, privilegiando sempre o futebol ofensivo. É bem verdade que ele não tem títulos na carreira, exceto um Campeonato Carioca, que não vale absolutamente nada. Mas nos encanta em por seu time pra frente, sem retranca ou futebol defensivo. Ele resgata um pouco do que tínhamos no passado. Vocês não acham que se Ancelotti tivesse acertado mesmo não indicaria alguém com sua filosofia de trabalho?









Cerezo ou Falcão





Ancelotti sempre declarou ser fã de Toninho Cerezo e de Paulo Roberto Falcão. Jogaram juntos, são amigos. No mínimo, ele indicaria um deles, ou os dois, para comandarem a seleção até a sua possível chegada. Falcão, por exemplo, poderia ser o coordenador técnico, sugestão do meu amigo Galvão Bueno. Mas não há nenhum indicativo de que isso aconteça. Conversei com Falcão ontem. Ele me disse que a última vez que falou com Ancelotti foi em setembro passado e que está completamente por fora de qualquer assunto ligado a ele. “Estou dedicado ao Santos, período de contratação de jogadores, e não sei absolutamente nada. Se o Carlo vem ou não vem, não é problema meu”. Vejam o quão estranho é “contratar” um técnico italiano, que tem dois grandes amigos no futebol brasileiro, ambos já foram treinadores – Falcão e Cerezo – e ele não contatá-los. Realmente essa história está muito estranha, e não duvidem se em janeiro o presidente da CBF der declaração de que Fernando Diniz será efetivado no cargo. Há muitos indícios que levam a isso!