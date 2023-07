Diniz na Seleção. Luan ameaçado de morte

741

Há dois meses, sugeri ao presidente da CBF, por meio do zap, que contratasse Fernando Diniz, esquecesse Ancelotti e desse tempo ao técnico tricolor para trabalhar. Sugeri ainda que ele poderia continuar no Fluminense até o fim do ano. Parece que Ednaldo Rodrigues ouviu a minha sugestão, pois anunciou Diniz até junho de 2024, segundo consta, data da chegada do técnico italiano. Porém, há alguns questionamentos que precisam ser esclarecidos: 1- Ancelotti jamais falou que está acertado verbalmente com a Seleção Brasileira, já que nenhum contrato pode ser assinado, até janeiro, quando ele poderá renovar com o Real Madrid ou optar por outro clube ou seleção. 2- O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, também não se pronunciou e, segundo uma fonte do clube, se Ancelotti disser a ele que tem um acordo verbal com a CBF, o presidente o mandará embora. 3- Nem mesmo Ednaldo Rodrigues falou abertamente que Ancelotti está apalavrado. Então, até que tenhamos um pronunciamento oficial, nada feito, é tudo especulação.





Conversei com mais uma fonte do clube merengue, ontem, que me disse o seguinte: “Jaeci, o Ancelotti teve uma temporada ruim, mas o Florentino continuou a acreditar nele e por isso não o mandou embora. Ele está fazendo o trabalho de renovação do time e, caso contrate Mbappé, as chances de título espanhol e da Champions aumentam. O mister já declarou que por ele ficaria no Real Madrid para sempre, portanto acho muito difícil que ele tenha acertado, ainda que verbalmente, com a CBF. Quem garante que com excelente campanha ele não queira renovar com o Real por mais uma ou duas temporadas?” Por isso, está tudo no campo da especulação, e enquanto não houver uma confirmação oficial, nada feito. Em um ano, muita coisa pode mudar, até mesmo a cabeça de quem “teria dado a palavra.”





Conversei também com um grande amigo, unha e carne com o presidente da CBF, que me garante que está tudo acertado e que Ancelotti e Ednaldo vão anunciar em janeiro. Ele disse que ouviu a conversa, via telefone, entre o técnico italiano e o presidente da CBF. Será? Não é que eu esteja duvidando desse amigo, mas sim de Ancelotti ter acertado, estando empregado em outro clube. Isso não é comum na Europa, a não ser que o técnico esteja no prazo de seis meses para o fim do seu contrato. Acredito que a contratação de Fernando Diniz, de forma interina, pode mesmo se tornar definitiva, em caso de Ancelotti dar para trás. No futebol, mesmo com contratos assinados, não existe verdade que dure 12 horas, quanto mais um ano! E vale lembrar que Diniz e Ancelotti têm estilos de jogo completamente opostos. Como você contrata alguém de forma interina sabendo que o que vai chegar tem outra filosofia de trabalho. Sinceramente, essa história está muito mal explicada. Acho que para satisfazer um anseio popular, Ednaldo foi atrás de Ancelotti, mas não sabemos, pelo menos por enquanto, se o treinador italiano disse sim. E tem mais um detalhe: Ancelotti não é garantia de título, embora seja um grande treinador. Ele já teve trabalhos ruins no Napoli, Watford, entre outras equipes, e jamais dirigiu uma seleção em sua carreira. Apoio sua contratação de forma incondicional, mas vou torcer muito para Fernando Diniz, que gosta do drible, da arte, do toque e do gol, dar certo.





Ameaçado de morte

Membros de uma facção corintiana invadiram um motel e pegaram Luan a tapas. O jogador, amigos e as mulheres que estavam com ele foram todos ameaçados. Segundo relatos, um dos membros da gangue ameaçou Luan de morte. A que ponto chegamos. A violência no futebol chegou a níveis perigosos, perto de uma tragédia anunciada. Luan recebe uma fortuna por mês, e não joga desse fevereiro do ano passado, mas nada justifica agressão, ameaça de morte ou coisa parecida. As autoridades desse país precisam tomar uma providência urgente, pondo na cadeia os bandidos, travestidos de torcedores. A ameaça foi tão real, que Luan nem quer prestar queixa à Polícia. Triste futebol brasileiro, dominado por facções criminosas.