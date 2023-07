Coelhão é Minas Gerais na Copa do Brasil

741

América-MG se classificou às quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis (foto: Mourão Panda/América)

O América, clube mais organizado e sem dívidas das Minas Gerais, é nosso único representante nas quartas de final da Copa do Brasil, e, dessa vez, podemos sim dizer que o Coelho é Minas na decisão de hoje contra o Corinthians, pois é um clube simpático também para atleticanos e cruzeirenses. Será uma decisão em 180 minutos, mas fazer um grande jogo e um excelente resultado em sua casa, pode deixar o Coelho mais tranquilo para a partida de volta, no Itaquerão.





Aliás, tenho visto jogos do América no Brasileirão, e não entendo o motivo de estar no Z-4. Tem jogado bem, criado situações, mas a bola não está entrando. No domingo, contra o Galo, foi superior no conjunto da obra, saindo de uma situação adversa de 2 a 0, empatando o jogo, e quase virando o placar. Não fosse o goleiro Everson, e o Coelho teria faturado uma belíssima vitória, com gol de placa e tudo. O adversário desta noite, o Corinthians, anda combalido com o time que tem. Uma equipe gigante do nosso futebol, com uma equipe de Série B. Sim, o Corinthians tem hoje um time nível B, e não se pode exigir de Luxemburgo, um milagre. Ele é treinador, não é feiticeiro, nem mágico.





Já o América, muito bem treinado por Vagner Mancini, precisa emplacar umas 4 vitórias consecutivas, para que seu grupo ganhe confiança. O futebol praticado é de bom nível, mas, pecando nas finalizações, o Coelho tem perdido jogos e pontos preciosos. Vai precisar de uma reação histórica, para não cair, pois 33% da competição já foi embora. Hoje, como é copa, as chances aumentam, desde que o time mineiro, converta em gols as chances criadas. E o Corinthians não assusta ninguém. Tem um dos piores times de sua história, e virou saco de pancadas, em casa ou fora. Mas derrubou o Galo, saindo de um placar adverso, fazendo dois gols e garantindo a vaga nas penalidades.





A torcida tem que lotar o estádio para apoiar o Coelho, para que ele consiga um grande resultado. Sabemos que a camisa do Corinthians é pesada, e uma das mais vencedoras do país. Porém, camisa não ganha mais jogo. Hoje, é preciso ter um grupo qualificado, coisa que o Timão não tem. Sou mais coelhão, que pode chegar a mais uma semifinal de Copa do Brasil, caso seja o grande vencedor nos 180 minutos, de uma decisão que começa hoje.





Luan agredido em motel





O jogador Luan, do Corinthians, teria sido agredido na madrugada de terça-feira, por torcedores do Corinthians, num Motel, em São Paulo. As informações são de Denílson, comentarista da Band, confirmadas pela polícia. Luan recebe uma fortuna por mês e não é aproveitado no Corinthians. Isso não justifica a agressão ou qualquer ato hostil ao jogador. A gente vem alertando as autoridades de que a qualquer hora vai acontecer uma tragédia. Lugar de cobrar jogador e dirigentes é na arquibancada dos estádios, não em CTs ou qualquer outro lugar. Vão esperar "arrombarem a porta para colocarem o cadeado?" A violência no país da "picanha" chegou a níveis insuportáveis e as autoridades precisam agir, rapidamente.





Detonou a SAF do Galo





O jornalista, Rodrigo Capello, detonou a SAF do Galo, em coluna publicada no O Globo. A pergunta que não quer calar é a seguinte: "será que o atual presidente vai pôr Capello como persona non grata ao clube?" Na atual gestão, notas de repúdio quando alguém fala a verdade e os dirigentes não gostam, virou rotina e até chacota em nível nacional.





João Martins tem que provar





O auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, detonou a CBF ao dizer que "há interesses e não querem que o Palmeiras ganhe o título brasileiro, outra vez, já que é o atual campeão". A CBF soltou nota, condenando a declaração e vai entregar ao seu departamento jurídico, para saber que providências tomará. João Martins, que é português, deveria agradecer ao Brasil, por dar a ele emprego e trata-lo como deve ser tratado, sem nenhuma xenofobia. A insinuação foi grave e a CBF deverá exigir que ele prove o que falou, pois colocou o Brasileirão sob suspeita. Felipão também disse que "há uma ordem lá dentro, para dar cartões a Hulk".





Ordem onde e de quem? Felipão foi citado na súmula e será julgado pelo STJD. O futebol brasileiro está na lama em todos os aspectos. Quanto a declaração de Martins de que "na Europa ninguém se interessa pelos jogos do futebol brasileiro", ele não mentiu. Quem do Velho Mundo, que tem o melhor futebol do planeta, vai se interessar por um futebol violento, com péssimos jogos, gramados ruins, dirigentes amadores e péssimas arbitragens? A verdade dói, mas tem que ser dita!