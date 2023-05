Analistas apontam Flu e Palmeiras como prováveis campeões

Abel Ferreira tenta levar o Palmeiras a mais um título do Brasileiro (foto: Giuseppe Cacace/AFP)



Eu já disse que toda vez que o rubro-negro faz covardia com alguém, não chega a lugar algum. Demitiu Dorival Júnior, atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, para contratar Vítor Pereira, demitido com 90 dias de péssimo trabalho. Agora com o fraquíssimo Sampaoli, tenta juntar os cacos de um time envelhecido tecnicamente, que não se reformulou. O Campeonato Brasileiro vai para a sétima rodada e já vejo analistas dizendo que o título ficará entre Palmeiras e Fluminense. Meu amigo Neto diz que o "Porco" vai ganhar com 15 pontos de frente. O Flamengo, tido e havido como o mais "rico" e com os jogadores mais qualificados e badalados, está uma draga. Joga mal desde o começo da temporada e não vejo muita chance de reagir.



O Galo vive o mesmo drama. Jogadores que deram muito em 2021 e que não têm a mesma vitalidade e técnica, dois anos depois. O Flamengo ainda tem jogadores da base do mais alto nível, que despertam a atenção de clubes europeus. Já a base do Galo parece deteriorada, pois não vejo subir um jogador sequer de qualidade.



Acho cedo para apontar o campeão, mas ninguém vai fugir de Fluminense e Palmeiras, neste momento. E tem o Botafogo - ninguém acredita no "Fogão", mesmo com a belíssima campanha.



É bem verdade que os jogos são sofríveis e de nível técnico baixo, mas Fluminense, Palmeiras e o alvinegro carioca praticam o melhor futebol do país.



Já disse e reafirmo: não há equipe que encante, como o Flamengo de 2019. Temos tudo do mesmo e um ou outro se destaca. Até aqui os dois melhores jogos foram Fluminense 2 x 0 Cruzeiro e Palmeiras 4 x 1 Grêmio.



É curioso como Abel Ferreira é competente e sabe ganhar jogos e taças, mas não gosto do futebol que ele pratica. Sua equipe é eficiente, mas não joga bonito.



O torcedor está se lixando. Quer ver o Palmeiras ganhar seu oitavo brasileiro no campo, já que os outros quatro foram na caneta que a CBF deu aos clubes que ganharam taças de 1971 para trás.



Acho um erro, pois o Torneio Roberto Gomes Pedrosa ou a Taça Brasil não eram o Brasileirão, que foi instituído em 1971 e, de lá para cá, o Flamengo ganhou oito vezes, Palmeiras e Corinthians, sete. Mas, se está homologado, fazer o quê? Não concordar é uma coisa, aceitar é outra.





Vamos aguardar mais um pouco para ver se alguma equipe vai disparar. Não acredito. Acho que será bem embolado, com um perde e ganha danado. Infelizmente, um equilíbrio com nível técnico baixo, pois não temos craques, a maioria dos treinadores é fraca e não há craques ou muitos jogadores de qualidade.



E ainda vivemos o caos da corrupção, com jogadores que se venderam a uma quadrilha de apostas. Triste futebol brasileiro.





Champions League





Nesta terça-feira, teremos Inter de Milão x Milan, pela semifinal da Champions League. A Inter largou na frente, metendo 2 a 0, e pode chegar à final até se perder por um gol de diferença. Pelo que vi do primeiro jogo, não vejo chances de o Milan virar.



Aliás, a Inter poderia já ter garantido a vaga, pois mandou bola na trave, massacrou, perdeu muitos gols e ficou só no 2 a 0.



Pelo outro lado, Manchester City e Real Madri jogam na quarta-feira, em Manchester. No primeiro jogo, em Madri, 1 a 1, e tudo em aberto. O City vive melhor momento, mas a camisa do Real pesa em decisões. É o único que tem 14 "orelhudas"; quem chega mais perto é o Milan, com 7.



A final será dia 10, em Istambul, aniversário de Carlo Ancelotti, que perdeu sua única decisão da competição (já ganhou quatro) justamente na Turquia em 2005.



Dirigia o Milan, fez 3 a 0 no Liverpool, no primeiro tempo, sofreu o empate no segundo, e perdeu nas penalidades. Deu o troco em 2007, em Atenas, ao derrotar o mesmo Liverpool por 2 a 1 e levantar o caneco.



Militão está barrado e o alemão Rudiger será o titular. Ele marcou Haaland no primeiro jogo, com perfeição e ganhou a preferência do treinador.





Barcelona

Com quatro rodadas de antecedência, o Barcelona é campeão espanhol e salvou a temporada, já que não chegou à final da Copa do Rei e foi eliminado na fase de grupos da Champions League.



Xavi está refazendo o time e há rumores de que Messi seria a cereja do bolo para a próxima temporada. Há quem garanta, porém, que ele está fechado com o mundo árabe, proposta de 300 milhões de euros por temporada, em torno de R$ 1,8 bilhão.



Como o futebol ficou inflacionado nos últimos tempos! Enquanto isso, um cientista, que descobre vacinas e salva vidas, ganha no máximo US$ 10 mil (R$ 50 mil) por mês.



É o mundo moderno onde, no Brasil, professores, médicos e policiais são desprezados, ganhando salário de fome. E os políticos, em sua maioria, enchendo o bolso de dinheiro, se lixando para quem neles votou.