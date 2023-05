Galo vence, embola o grupo e torce por empate hoje

Herói da partida, meio-campista Igor Gomes comemora um dos gols que marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)



O Atlético não jogou bem, mas enfrentou um Alianza Lima que não queria nada com a bola. O resultado foi a vitória por 2 a 0, dois gols de Igor Gomes, que embolou o grupo na Libertadores. Um empate hoje, entre Libertad e Athletico-PR, será um excelente resultado para o time mineiro. Só a vitória interessava para manter as chances do Galo na Libertadores. E o time começou dando as cartas, empurrando o Alianza Lima para seu próprio campo. A impressão era de que o gol aconteceria a qualquer momento, tamanha a pressão. Era uma espécie de ataque contra a defesa, e o time peruano queria mesmo o empate. Se postava do meio-campo para trás. O Alianza Lima jamais conseguiu sequer um empate em solo brasileiro e não havia outro resultado esperado pela torcida atleticana que não fosse a vitória.



O jogo no Independência era fraquíssimo, pois a retranca peruana tornava a partida feia. Hulk não tinha um companheiro para tabelar. Vargas, que a torcida pediu a saída, jogava com o mesmo desinteresse que lhe é peculiar. Hulk tentou em duas cobranças de faltas, próximas a área, mas não obteve sucesso. O Galo não é uma equipe de muita qualidade nas mãos de Coudet, um técnico muito fraco. Jemerson perdeu um gol debaixo das traves. Incrível! O VAR estava doido para marcar uma penalidade para o Galo. Mandou o árbitro esperar três vezes, consecutivamente, mas dessa vez não marcou. Mas se o VAR não marcou, o árbitro viu pênalti em Rubens. Hulk bateu e o goleiro defendeu. Assim terminou o primeiro tempo.





O Galo voltou para o segundo tempo com o mesmo time. Coudet parecia satisfeito. Que treinador ruim! O panorama era o mesmo. Atlético alugando o campo adversário. As finalizações, porém, eram equivocadas. Hulk, cara a cara, chutou para fora. Faltou o pé na forma. Um time como esse Alianza não deveria disputar a Libertadores. Equipe fraquíssima, sem pretensão, que só se defende. Finalmente o gol saiu. Igor Gomes recebeu na área, limpou e chutou no canto. 1 a 0. Será que a porteira estava aberta? E foi ele quem marcou outra vez. A bola foi tocada por Zaracho, bateu na zaga e sobrou para Igor Gomes. Galo 2 a 0, faturando seus três primeiros pontos na Libertadores. Agora é torcer pelo empate no jogo entre Libertad e Athletico-PR para embolar o grupo, ficando Galo e Alianza com três, e Athletico-PR e Libertad com cinco, caso se confirme o empate no jogo de hoje.









Melhor time do Brasil





Sou fã de carteirinha de Fernando Diniz, técnico do Fluminense. Ele me lembra os saudosos Telê Santana e Carlos Alberto Silva, que sempre privilegiaram a arte, o toque, o drible, o gol. Diniz fez belíssima campanha com o São Paulo, em 2020, tinha sete pontos de frente para o segundo colocado, no Brasileiro, e acabou perdendo fôlego e a taça, mas isso não o diminuiu. Rodou por outros clubes até chegar ao Fluminense, onde montou uma equipe altamente técnica, mesclando a juventude de André e Joe Árias, com a experiência do genial Paulo Henrique Ganso, do brigador Felipe Melo, e de Marcelo, que retornou as Laranjeiras depois de 16 anos em que jogou na Europa, e do paredão tricolor, o goleiro Fábio, de 42 anos, que mais parece um vinho Chateau Petrus, dos mais caros do mundo, e quanto mais velho, melhor. Fábio é um exemplo a ser seguido pelos jovens, tanto por sua qualidade em campo quanto por seu caráter ímpar, um cara de família e religioso, como eu sou. O Fluminense nos encanta.