Rei de copas pega o Grêmio. Galo x Corinthians e América x Inter

Definidos os confrontos para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro, Rei de Copas, com seis conquistas, vai encarar o Grêmio, o segundo maior ganhador, com cinco taças. O time azul decidirá em casa, no Mineirão. O Galo pegará o Corinthians, sendo que o primeiro jogo será em BH e o segundo no Itaquerão. O América pega o Internacional, com o jogo de volta no Beira-Rio. Palmeiras x Fortaleza, Santos x Bahia, São Paulo x Sport, Fla x Flu, Botafogo x Athletico-PR. R$ 420 milhões é o prêmio que a CBF irá distribuir entre os clubes que disputam a Copa do Brasil, entre a primeira fase até a fase final. O campeão vai abocanhar R$ 70 milhões. O vice, R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases. É uma competição democrática, que começa com 92 times e apenas 16 chegaram para o sorteio de ontem. Não sendo dirigido, o sorteio poderia colocar grandes rivais estaduais, frente a frente, e mostrou grandes clássicos estaduais, além da rivalidade entre Flamengo e Fluminense. Os jogos serão disputados entre os dias 17 e 31 deste mês.





Ronaldo Fenômeno, em entrevista recente, disse que o Cruzeiro poderá ser campeão da CB e acredita nisso. O time começou muito bem no Brasileirão, mas, é claro, ainda precisa melhorar muito se quiser sonhar pelo menos com uma vaga na Libertadores. O Brasileirão é longo e de regularidade. É fundamental ter grupo e time fortes. Já na Copa do Brasil é possível, pois em jogos mata-matas tudo pode acontecer. Não é uma competição que exige a regularidade. A preocupação dos torcedores, de Cruzeiro e Galo, é com relação ao estado do gramado do Mineirão. É preciso que a Minas Arena trabalhe forte para pôr o gramado impecável até o dia 17, data de Atlético x Corinthians. O Cruzeiro jogará lá no dia 31 e terá 29 dias para ver o gramado melhorar. Teremos grandes jogos e é isso que a gente quer. Só lamento que a CBF não ponha prorrogação antes da disputa de pênaltis. Seria mais coerente e correto. Pênaltis, só depois de esgotados os tempos com bola rolando. Façam suas apostas. Quem vai avançar às quartas de final?





Vencer ou morrer

O Galo enfrenta o Alianza Lima, hoje, às 21h30, no Mineirão, e precisa vencer para continuar sonhando com a classificação às oitavas de final da Libertadores. Com duas derrotas nos dois primeiros jogos, a situação é grave, já que o adversário e o Athletico-PR lideram o grupo com quatro pontos e o Libertad vem atrás com três. O Galo é o lanterna, sem ponto. Uma vitória pode embolar o grupo e dar mais fôlego ao time mineiro. Vale lembrar que já houve casos em que um clube se classificou até com sete pontos, e se o grupo ficar embolado pode acontecer isso. O importante é avançar, em primeiro ou segundo lugar, garantir uma boa grana e continuar vivo na competição. Uma derrota, esta noite, pode significar fim da linha. É vencer ou morrer.





“Pelé” dos técnicos

Luxemburgo volta ao Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 1998, e de lá saiu para a Seleção Brasileira. O maior vencedor entre os técnicos brasileiros da história estava cuidando da sua TV, no norte do país, e com outros empreendimentos, mas nunca escondeu de ninguém a sua paixão pelo futebol. Teve a volta contestada por alguns, os que nunca gostaram dele. Em São Paulo, por exemplo, tem um cara que se acha o paladino da justiça, que mais parece um dadaísta, contra tudo e contra todos. Não consegue enxergar o lado bom das coisas. Que o “Pelé” dos técnicos tenha toda a sorte do mundo. Fosse eu o presidente da CBF e daria a ele o cargo de técnico, que lhe foi tirado em 2001, pela política. Foi ele quem montou aquele time campeão do mundo em 2002, mas não o deixaram concluir o trabalho. Os que dizem que ele fracassou no Real Madrid, em 2005, estão enganados. Luxa assumiu o time em janeiro, com 10 pontos atrás do Barcelona, e terminou o returno com quatro pontos de diferença, o que mostra que o trabalho dele foi espetacular. O problema foi a derrota no Santiago Bernabéu, para o Barça, quando Ronaldinho foi aplaudido, de pé, pelos torcedores rivais. Ali o destino dele foi traçado. Boa sorte meu amigo, Luxa. Você é um craque no que faz.