Galo perde mais uma e se complica na Libertadores

Atlético tem bom desempenho no segundo tempo, mas perde por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixa, e se complica na Libertadores (foto: Albari Rosa / AFP)







O Atlético teve mais posse de bola e fez um ótimo segundo tempo, mas acabou derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 1 e se complicou na Libertadores, como lanterna do grupo. O goleiro Bento foi o nome do jogo, principalmente no segundo tempo, com defesas gigantescas. No primeiro tempo, teve duas grandes oportunidades com Pedrinho, pela esquerda. Não fez o gol e foi castigado com um golaço do jovem Vítor Roque, e com Terans, que cobrando penalidade deixou o Furacão na frente, 2 a 0. O time mineiro não fez um jogo ruim, mas falta qualidade na hora de finalizar, e quando a bola não sobra para Hulk fica mais difícil. Além disso, ele é o cara que mais reclama do árbitro. O goleiro Bento teve méritos com três defesas importantes. Dessa vez não achei que o Galo jogou mal. É bem verdade que os reforços, Patrick e Edenílson, ainda não mostraram o futebol que deles se espera. Zaracho nunca mais jogou bola e os laterais pouco apoiam. Realmente está difícil.





Mas ainda havia 45 minutos, mais os acréscimos do segundo tempo, para o Galo tentar, no mínimo, o empate. O Galo voltou melhor. Entretanto, é visível que o time mineiro carece de um organizador de jogadas, o cara que pensa e cria. Desde a saída de Nacho Fernández, o time não encontrou essa peça. Hyoran entrou na vaga de Dodô e Patrick passou a ser o lateral-esquerdo. E foi ele quem cobrou falta da esquerda e a bola entrou. O árbitro anulou, apontando impedimento, confirmado pelo VAR. Em seguida, num contra-ataque, Hulk recebeu e deu bela assistência para Paulinho diminuir para 2 a 1. O Galo jogava melhor e até merecia o empate, já que o time paranaense não é isso tudo. Patrick, livre, chutou em cima de Bento, perdendo o gol de empate.





O tempo era o maior adversário do Galo, que jogava bem, mas não achava o gol de empate. Hulk arriscou lá de longe e a bola passou perto. Que “pedrada!” O Atlético teve mais duas boas chances, mas Bento acabou sendo o herói, com defesas fantásticas. Mariano foi expulso, no final. O empate teria sido mais justo, mas o Galo amargou mais uma derrota e fica na obrigação de vencer o Alianza Lima, dia 6, no Mineirão, se ainda quiser sonhar com a vaga.





Semifinalistas

Na Champions League, o Real Madrid eliminou o Chelsea, no Stanford Bridge, ao derrotá-lo por 2 a 0, mesmo placar do jogo de ida, no Santiago Bernabéu, semana passada. O destaque foi o atacante Rodrygo, que marcou os dois gols do time merengue e continua em alta com o técnico Carlos Ancelotti, que já anunciou que ficará no clube até 2024, quando termina o seu contrato e que, se for possível, encerrará sua carreira lá, pois é o maior time do mundo. O Real Madrid espera o vencedor de Manchester City e Bayern de Munique, que jogam hoje, para conhecer o adversário da semifinal. O City venceu o jogo de ida, em sua casa, por 3 a 0, leva grande vantagem e, muito provavelmente, será o adversário do time espanhol, repetindo a semifinal da temporada passada. No outro lado, o Milan empatou em 1 a 1 com o Napoli, no Estádio Diego Maradona, em Nápoles, e avançou às semifinais. Vai encarar o vencedor de Inter e Benfica e, muito provavelmente, a Inter, sua maior rival, que venceu o jogo de ida, em Lisboa, por 2 a 0. Deveremos ter um clássico em Milão, com o time rossonero, que tem sete Champions League, enfrentando a Inter, que ganhou três vezes a “Orelhuda”. Uma coisa é certa: o futebol italiano, que anda em baixa, pois sua seleção não conseguiu se classificar para as duas últimas Copas do Mundo, está ressurgindo das cinzas e é quase certo que teremos um time italiano na final, já que não acredito que o Benfica passe pela Inter, no Giuseppe Meaza, em Milão.