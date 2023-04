Dirigentes são reféns dos treinadores

Victor Pereira não suportou a pressão da torcida e os maus resultados, o último deles a perda do título estadual para o Fluminense, e é demitido pelo Flamengo (foto: Fadel SENNA / AFP)







O Flamengo demitiu, oficialmente, Vítor Pereira, um péssimo treinador, que saiu pela porta dos fundos do Corinthians e agora sai escorraçado do rubro-negro. Não tem santo nessa história, pois os dirigentes do Flamengo foram desleais com Dorival Júnior, campeão da Libertadores e Copa do Brasil, demitindo-o, sem uma explicação lógica. Caráter ímpar, Dorival Júnior jamais reclamou publicamente e nem mesmo comigo, que sou seu amigo e sempre troco mensagens com ele. É um cara excepcional. Tivesse o futebol brasileiro dez treinadores como ele e estaríamos em outro nível. A propósito, ele me revelou o seguinte, na segunda-feira: “Disseram que estou animado em dirigir o Atlético. Como pode isso, se não fui procurado por ninguém e se o Atlético tem um técnico empregado?” As pessoas precisam ter mais responsabilidade naquilo que escrevem e falam. Vejam que os mecenas do Galo mantiveram o técnico argentino Coudet, que se desculpou pelas declarações infelizes, e ponto. Melhor para todos. Decisão acertada de Rodrigo Caetano e dos mecenas.





Os dirigentes rubro-negros estão entre a cruz e a espada, pois procuraram Jorge Jesus, ídolo da torcida, que mandou o recado direto dizendo que tem contrato até o fim de maio, proposta da Seleção da Arábia Saudita e a possibilidade de ficar no Fenerbahçe. Disse ainda que o time do Flamengo envelheceu e que não houve reposição a altura. Traduzindo em miúdos, ele não vai aceitar a proposta e o Flamengo não vai esperar dois meses para tê-lo. O presidente do time turco já declarou que não abrirá mão da multa rescisória. Acredito que o Flamengo procurou JJ até por desencargo de consciência e para dar uma satisfação ao torcedor. Fala-se em Jorge Sampaoli, argentino marrento, que vem de sucessivos fracassos na Europa. Um cara antissocial, egocêntrico e que se acha o super-técnico, sem ser. Se fosse bom, teria dirigido River ou Boca, os maiores times da Argentina. Nunca foi convidado. Na Seleção de seu país, fez vergonha na Copa da Rússia, com futebol pífio.





Os dirigentes do Flamengo se acham donos do clube e se esquecem que os donos verdadeiros são os 50 milhões de rubro-negros. Marcos Braz, que virou político, na sua empáfia, dá entrevista com uma má vontade. Aliás, fez um papelão, ao ser gravado no vestiário cantando “Real Madri, pode esperar, a tua hora vai chegar”. O time merengue está esperando até hoje, pois o Flamengo deu vexame e não chegou a final do Mundial. Virou chacota mundial, e todo time que vence o Flamengo posta o vídeo, que viralizou. Rodolfo Landim, presidente, não demite Bráz, mas dizem que vai demitir Juan, que auxilia o clube. Piada! A corda vai estourar do lado mais fraco! A verdade é uma só. JJ tem razão. O Flamengo é um time envelhecido, de 2019 para cá, com jogadores se achando o máximo, com uma bolinha pequenina. Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, Gérson, Davi Luiz, entre outros, precisam se explicar. Aliás, a contratação de Gérson foi um erro grave. Venderam João Gomes, de 20 anos, um baita jogador, e gastaram o dinheiro para repatriar Gérson, que não marca ninguém e é cheio de “pernas”.





A falta de grandes treinadores no mercado, torna os dirigentes reféns, e eles “engolem sapos” para mantê-los, pois é aquele ditado: “ruim com ele, pior se ele”. O técnico do Atlético, Eduardo Coudet, fez belo trabalho no Inter, mas deu uma banana ao time gaúcho e foi para o Celta de Vigo. Lá, fez um trabalho ruim e depois de ser demitido acertou com o clube mineiro. Falou bobagem na semana passada, mas, admitiu o erro, se desculpou e foi perdoado. É preciso dizer que com ele o Galo não fez nenhum jogo interessante. Ganhar campeonato estadual e nada é a mesma coisa. O torcedor quer saber é da Libertadores, e na competição sul-americana o Galo estreou com derrota e tem parada torta contra o Athletico-PR, semana que vem. Já o Flamengo, toda vez que faz covardia com alguém, tem um péssimo ano. É o que está acontecendo. Perdeu quatro taças em 85 dias e o futuro na temporada é sombrio. Antigamente os protagonistas eram os jogadores. Hoje, os técnicos assumiram o protagonismo, e, como os bons são escassos, cada um segura o que tem. Se a diretoria tivesse humildade, pediria desculpas a Dorival Júnior e o chamaria de volta. Ele voltaria tranquilamente, pois é um cara bem resolvido, além de grande treinador. Uma pena que Landim e Braz não teriam essa grandeza, pois se tivessem, estariam prestando um grande serviço ao Flamengo.





Champions League

O Manchester City saiu na frente do Bayern no jogo de ida, vencendo por 3 a 0, levando uma grande vantagem para o jogo de volta, em Munique, semana que vem. Que jogaço! E tem gente que não gosta quando digo que o futebol europeu está anos-luz à nossa frente. Vale lembrar que o time alemão demitiu o técnico Julian Nagelsmann, que estava com 100% de aproveitamento. Outra covardia. A bola Pune! Em Lisboa, a Inter surpreendeu o Benfica e venceu por 1 a 0. Leva a vantagem do empate para o jogo de volta, em Milão.