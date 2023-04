América, o melhor e mais organizado clube de Minas na atualidade

Dia desses recebi um puxão de orelhas de um grande amigo, americano, porque falo pouco do Coelhão na minha coluna e nos meus canais. Ele tem razão. Aceitei o puxão com muito prazer, pois deveria dar mais espaço ao melhor e mais organizado clube da atualidade nas Gerais.



O América é uma equipe muito bem administrada - por dirigentes que não gostam de aparecer e que realmente têm o comando do clube -, sem dívidas e com um grupo muito bem montado e planejado.



Vágner Mancini tem o grupo nas mãos e mostrou toda a sua eficiência ao golear o Peñarol por 4 a 1, na estreia do Coelho na Copa Sul-Americana. Independentemente do resultado de hoje, pelo falido, ultrapassado e retrógrado Campeonato Mineiro, o Coelho é disparado o melhor time do estado.



Organizado, dentro e fora de campo, fez agora uma venda espetacular para a Alemanha, do lateral-direito Arthur, convocado para a Seleção Brasileira.



Marcus Salum, uma bandeira no América, transparente, sério e competente, deu uma declaração importante: "O América entrou em outro patamar. Não precisamos vender jogadores para nossos concorrentes lucrarem. Agora, venderemos direto para o exterior".



Ele está certíssimo. O América vem fazendo campanhas muito boas na Série A, se mantendo entre os melhores e ganhando vagas nas Copas. Ano passado foi na Libertadores e neste ano na Sul-Americana, deixando para trás equipes tradicionais do nosso futebol.



Abro um capítulo à parte para dois treinadores que levaram o América a essa condição: Lisca e Vágner Mancini. Lisca foi fundamental naquela belíssima campanha na Copa do Brasil, quando o Coelho foi semifinalista e encarou o Palmeiras.



Mancini tem feito trabalhos belíssimos com sua honestidade, conhecimento de futebol e competência. Esses caras têm que ser idolatrados pelos torcedores.



Aliás, vai aqui o meu puxão de orelhas aos torcedores do Coelho. Eles precisam comparecer aos jogos, prestigiar mais e incentivar pelo excelente momento. Aquela história da "Kombi" é coisa do passado.



O Coelho tem, sim, condições de lotar o Independência, se a galera resolver tirar o pijama como fazem meus amigos Fernando Ângelo, que foi meu companheiro na TV Globo e faz imitações perfeitas país afora, e Aurélio Rezende, que me vendeu o primeiro apartamento que comprei no Belvedere.



Americanos de quatro costados, eles estão nos jogos e transmitem sua emoção para os demais torcedores. Sem contar o nosso querido e competente Thiago Reis "seu nome seu bairro", que sempre leva os filhos, Bernardo e Arthur, aos jogos do Coelhão devidamente uniformizados.



Assim como meu amigo Paulo Lasmar, outra bandeira americana, com seu filho Arthur.



Como é bom falar dessa gente e mostrar a nova geração de torcedores americanos. Thiago Reis, depois de consultar sua "bola de cristal", me mandou o placar do jogo de hoje: "2 a 0 América". Ele quase não erra seus palpites.



Sei que os estaduais Brasil afora nada valem. Mas para o América vale sim, pois é uma equipe que ganha poucas taças. Vamos torcer para que a previsão do nosso Thiago Reis, vulgo serrote, como come essa "criança", esteja certa!



Que Marcus Salum, Alencar da Silveira Júnior e toda a equipe que trabalha pelo América seja feliz, e que o Coelho continue nessa toada da transparência, seriedade e competência, coisa que anda faltando para vários clubes brasileiros. Que a melhor equipe das Gerais possa conquistar mais taças, fazendo crescer o número de adeptos.



É preciso acabar com essa fantasia de que o América é o segundo time de todos. Nada disso. Um clube com a estrutura financeira e física que tem pertence somente a sua torcida. Não importa quantos são, o importante é que eles são fanáticos, com responsabilidade.



Jamais vimos as torcidas organizadas do Coelho envergonharem a instituição ou provocarem danos à sociedade. Isso, sim, é torcida do bem, que preza pela vida dos outros e que tem, acima de tudo, decência e responsabilidade.

Também não vejo os dirigentes americanos ficarem trocando farpas com seus pares publicamente. O América está em outro patamar, com gente séria no comando. É somente disso que o futebol brasileiro precisa. O Coelhão é um projeto a ser copiado.

Quando a gente fala do doutor Jarbas Soares nos dá um grande orgulho. Homem reto, probo, preocupado com os problemas das nossas Minas Gerais. Cidadão do bem, atleticano de quatro costados, mas sempre isento e disposto a lutar pelo bem e contra o mal. O que seria dos brasileiros sem o Ministério Público, órgão sempre à disposição da nossa população, que corrige muitas injustiças.



Recentemente, quando o Cruzeiro foi usurpado e assaltado em seus cofres, e a Justiça provou isso, o Ministério Público encaminhou à Justiça a necessidade de indiciamento dos envolvidos, para que sejam condenados com os rigores da lei.



Cabe agora à Justiça acelerar e processar os possíveis culpados, formadores de quadrilha e usurpadores do patrimônio do Cruzeiro Esporte Clube. Não sei o motivo da morosidade, mas é claro que a juíza que está cuidando do caso terá o cuidado de observar cada detalhe, para que a Justiça seja feita.



A expectativa da torcida azul é a de ver os envolvidos na cadeia, e que o suposto produto do roubo seja ressarcido aos cofres da instituição. Todos confiamos na Justiça.





Voltando a falar do doutor Jarbas e do nosso Ministério Público, quem os ataca é gente desqualificada, paga não sei por quem, que não tem compromisso com a verdade.



Aliás, alguns agora estão escrevendo e falando bobagens sem sequer serem jornalistas. Não se ataca a honra de uma pessoa ou instituição de graça. Os detratores serão punidos e julgados com os rigores da lei. Tem um aí que se acha o paladino da Justiça, agride e ataca a tudo e a todos, como se estivesse acima do bem e do mal.





Graças a Deus, no Brasil, temos o Ministério Público e a Polícia Federal. Dois órgãos do mais alto nível, acima de qualquer suspeita e que luta, democraticamente, pela verdade e para que a ordem pública seja estabelecida.



Sou fã de carteirinha do doutor Jarbas. Um atleticano roxo que frequenta o Mineirão e está sempre atento a tudo. Defende o futebol mineiro com isenção e imparcialidade. Um craque no que faz. O que mais admiro nele é a tranquilidade em colocar sempre o diálogo à frente de qualquer questão. Solícito e ético, quer sempre resolver as coisas de forma equilibrada e, acima de tudo, no diálogo.



Porém, não se enganem. Se atacado, com sua instituição, vira um leão. Tudo na vida tem limite, e quando a gente percebe que um canalha qualquer, desqualificado, quer afrontar tanto ele quanto o Ministério Público, a mando de quem não sabemos, é hora de a sociedade de bem estar ao lado da lei.



Escrever, usar a caneta, o computador ou o microfone, exige respeito a quem está do outro lado. Não é terra de ninguém, como acham alguns detratores. Os rigores da lei serão aplicados em qualquer excesso.



Meu caro doutor Jarbas e Ministério Público. Aqui, ao lado de vocês, tem um jornalista de verdade, formado, respeitoso e isento. Que aprendeu que não se ataca a honra de um homem do bem, nem tampouco uma instituição com a credibilidade do nosso Ministério Público.



Anônimos, que querem se transformar em celebridades, passarão, como passam os vermes, mas nós não deixaremos que ataquem instituições como o nosso MP.





Meu caro, Jarbas, me permita chamá-lo assim, curta seu Galo, que é uma das suas paixões, e continue seu belíssimo trabalho à frente do Ministério Público. Ninguém é ungido a tal cargo, três vezes, por acaso. Isso só prova a sua competência e qualidade, a retidão e o esmero que tem com a sociedade.



Eu sou fã, de carteirinha, do Ministério Público, e esse espaço está à disposição de vocês sempre que estivermos combatendo o mal e os detratores.