Ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi condenado em 2005 por participar da Máfia do Apito, responsável por manipular resultados de jogos de futebol (foto: Agência O Globo/Reuters)







O Brasil recebe, com muita tristeza, a marca de número 1 em manipulação de resultados de jogos de futebol, em 2022. Foram 152 partidas suspeitas, algumas pessoas presas e jogadores indiciados. Uma marca que nos envergonha, pois entre os países que fazem parte dessa farsa estão Rússia, República Theca, Cazaquistão, China e por aí afora. Infelizmente, o futebol é o esporte com um número expressivo de possíveis manipulações de resultados, com 775 partidas sob suspeição em 2022. É muito triste a gente perceber que isso ainda está inserido no esporte, que deveria ser algo com lisura, saudável e acima de qualquer suspeita. Lembro-me de 2005, quando aquele árbitro, Edílson Pereira de Carvalho, que beijava a medalha da santa antes de a bola rolar, foi acusado de manipular vários resultados. Pego com a boca na botija, não restou outra alternativa a não ser confessar, e a CBF achou por bem anular vários jogos e realizá-los outra vez. Como consequência, o Corinthians acabou campeão.





Sabemos que a corrupção impera de Norte a Sul do Brasil, em vários segmentos, inclusive entre os políticos, que deveriam ser os mais corretos. Há políticos retos e sérios, mas o que temos visto ao longo dos anos nos mostra que a maioria não segue essa cartilha. Os escândalos no futebol são recorrentes e é preciso dar um basta nisso. Com a entrada de casas de apostas no mercado brasileiro – o governo vai regulamentar para que haja pagamentos de impostos –, a coisa fica mais complicada. A manipulação de resultados é uma vergonha, mas não é uma novidade. O lamentável é saber que o único país pentacampeão do mundo carrega a marca de ser o número 1 nesse tipo de corrupção. Seria interessante que estivéssemos falando aqui do belo gol de bicicleta, do drible, da tabela, mas, infelizmente, não podemos fechar os olhos para essa grave situação e essa vergonhosa colocação que nos põe em primeiro lugar entre os corruptos. Vergonha!





Cadeia

Daniel Alves, preso em Barcelona, acusado de estupro, aguarda julgamento. Lá ele pode ficar até dois anos preso, até que seja julgado. Porém, conversando com uma companheira nossa, ela disse que o jogador deverá ser julgado ainda este ano, pois as provas contra ele são contundentes, e que dificilmente ele escapará de uma dura pena. Na Espanha, o estupro é punido com 4 a 12 anos de prisão. Ela garante que ele será condenado, e só não sabe quanto tempo de pena pegará. Até hoje, Tite, Neymar e Thiago Silva, “parças” de Daniel Alves, não se manifestaram em solidariedade à moca que acusa Alves de tê-la estuprado. No caso Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro, na Itália, a Justiça brasileira deu o prazo de 15 dias para ele se defender. O ex-jogador poderá ser preso a qualquer momento para cumprir a pena numa penitenciária brasileira. Esse foi o pedido da Justiça italiana, acatado pela Justiça brasileira. No caso dele, não cabe mais recurso, pois foi condenado em última instância.





Premiação a eliminados

Causou-me espécie saber que Tite e seus jogadores receberam premiação pela eliminação na Copa do Mundo, por terem chegado às quartas de final. Na minha visão, a gente premia quem vence e não quer perde. A Fifa mandou para a CBF algo em torno de R$ 98 milhões, e a entidade, ao invés de pagar esses caras, deveria usar esse dinheiro para ajudar os clubes das séries B, C e D. Premiar a derrota é inconcebível. E tem funcionário reclamando que não recebeu a premiação até hoje. A CBF nega.