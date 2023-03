O competente Rodrigo Caetano já deve ter dado o recado

No jogo de ida, na Colômbia, Millonarios e Atlético empataram por 1 a 1. Vitória simples no Mineirão garante vaga ao time mineiro na fase de grupos da Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético)





O Atlético tem que vencer o Millonarios, da Colômbia, hoje, por qualquer placar, para avançar a fase de grupos da Libertadores. No jogo de ida houve empate por 1 a 1. Acredito que no Mineirão, diante de 45 mil vozes – parte do estádio estará fechada em função de outro evento – o time mineiro vai passar de fase, mas não pode se descuidar, pois a zebras estão soltas. No Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians sequer chegaram às semifinais – ambos foram eliminados nas penalidades. Conhecendo o craque Rodrigo Caetano como conheço, ele já deve ter reunido o grupo e mostrado que avançar à próxima fase da Libertadores vai significar muita grana no bolso deles e nos cofres do clube e, é claro, o prestígio de disputar a principal competição sul-americana. Caetano é um cara espetacular que não é o presidente de direito, mas de fato é quem comanda o futebol, pois entende do riscado como poucos. Os títulos de 2021 podem ser creditados a ele e aos mecenas Ricardo Guimarães, Rubens e Rafael Menin e Renato Salvador.





A Copa Libertadores não é uma competição de alto nível, pois o futebol por essas bandas agoniza. Mas ainda é a principal competição da América do Sul, dá prestígio, dinheiro e a possibilidade de disputa do Mundial de Clubes, pelo campeão. O Galo sentiu esse gostinho em 2013, com a gestão do mais vencedor presidente de sua história, Alexandre Kalil, que realmente entende de bola. Agora, busca o bicampeonato para marcar na história, ainda mais no ano em que terá sua casa própria inaugurada, a Arena MRV, que está ficando belíssima. Quem sabe se chegar às semifinais o Galo poderá disputar essa fase na sua casa? A final será no Maracanã, outra vez, e se o alvinegro estiver lá deverá levar a maior invasão de torcedores ao estado vizinho, lembrando o que o Corinthians fez em 1976, quando 40 mil alvinegros invadiram o Maracanã para o jogo com o Fluminense. Não tenho dúvida de que a torcida atleticana será capaz de superar esse número. Hoje, porém, é como diz o hino do clube: “vencer, vencer, vencer, esse é o nosso ideal”.





Baixaria





Eu acho completamente descabido jornalistas ficarem trocando farpas, publicamente, ou ex-jogadores e jogadores da atualidade baterem boca pela imprensa ou rede social. Isso é baixaria. Tem gente que vive de agredir ou vigiar a vida dos outros, usando o microfone para isso. É uma baixaria, coisa de gente sem berço e sem educação. Alguns a gente até entende, pois são fracassados em suas carreiras e querem mídia. Não responder a essas baixarias é a melhor opção, como sempre pregou o saudoso mestre, Osvaldo Faria. E como ele faz falta nos dias atuais. O futebol está chato, cheio de “mi, mi, mi” e com muita gente despreparada se achando jornalista. Acho que cada um deve cuidar da sua vida, do seu trabalho e se limitar a comentar as coisas do esporte. O desrespeito está em evidência, mas o universo se encarrega de colocar cada um no seu devido lugar. É aquele velho ditado: “quando Paulo me fala mal de Pedro, mais conheço Paulo do que Pedro”, o que significa dizer que Paulo é o fofoqueiro e mau-caráter ao falar mal da vida dos outros e ainda mentir.





Flamengo





Venceu o fraco Vasco da Gama, mas continua com futebol pobre e sem nenhuma inspiração. Um time bilionário, que fatura R$ 1,2 bilhão por ano, com futebol ruim e um técnico pior ainda. Enquanto mantiver Marcos Braz e Vítor Pereira não vai ganhar absolutamente nada, mesmo porque os campeonatos estaduais são competições falidas, retrógradas e ultrapassadas.