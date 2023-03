Sucessivas eliminações em Champions League, principalmente nas oitavas de final, têm colocado em dúvida a eficiência de Mbappé, Neymar e Messi (foto: FRANK FIFE/AFP)







Na França a imprensa e alguns ex-jogadores do PSG detonam o trio Messi-Neymar-Mbappé. Se antes eles eram um sonho de consumo, as sucessivas eliminações em Champions League, principalmente nas oitavas de final, têm colocado em dúvida a eficiência desses jogadores. E o que é pior: por causa dos altos salários e os preços que custaram, inviabilizam novas contratações, por causa do fair-play financeiro. Já se fala abertamente, em Paris, sobre a dissolução do trio, com a volta de Messi ao Barcelona, Mabappé seguindo para o Real Madrid e Neymar sem clube interessado, principalmente agora que vai operar o tornozelo, pela segunda vez, aos 31 anos. O projeto Champions League fracassou de vez e ninguém mais acredita nesse trio. Triste fim. Menos mal para Mabappé, que é jovem, campeão do mundo, e tem uma carreira para brilhar. Messi está na descendente, porém, ganhou tudo, e somente Neymar fica como fracassado, pois campeonato francês e nada é a mesma coisa.

6 TÉCNICOS E MULTAS GIGANTESCAS

Depois da saída de Jorge Jesus, o Flamengo trocou de treinadores seis vezes, gastando quase R$ 100 milhões em multas rescisórias e indenizações. O presidente Rodolfo Landim e Marcos Braz se acham donos do clube e fazem o que querem com o dinheiro arrecadado, já que o clube se tornou superavitário, faturando R$ 1,2 bilhão por ano. As contratações têm sido equivocadas e a demissão de Dorival Júnior, campeão da Libertadores e Copa do Brasil, não foi digerida pela torcida. A contratação de Vítor Pereira foi um desastre e com ele o Flamengo perdeu três decisões, e sequer chegou à final do Mundial de Clubes. Dirigentes falando bobagens, como Braz, que cantou no vestiário: “Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar”. O time merengue tá esperando até hoje (risos). Os dirigentes parecem querer morrer abraçados com Vítor Pereira, mas a torcida promete para hoje, uma manifestação gigantesca, pedindo a demissão dele.





D’ALESSANDRO, NOVO DIRETOR

Ronaldo Fenômeno contratou o ex-jogador e ídolo do Internacional D’Alessandro para novo diretor de futebol. A torcida do Cruzeiro não entendeu bem, pois ele não tem a menor empatia com o clube mineiro. Seria normal se exercesse o cargo no Inter. Porém, Ronaldo disse que ele é “brilhante, jovem, e que será de grande utilidade ao Cruzeiro”. Sinceramente, não conheço o ex-jogador, nem tampouco suas habilidades extracampo. Pode ser um cara espetacular, mas se fosse eu escolheria Sorín, que tem uma vida ligada ao clube celeste, o ama, e tem o perfil para comandar um grupo. D’Alessandro pode dar certo e tomara que dê, mas nunca o vi trabalhar como gestor, nem tampouco essa liderança toda que Ronaldo apregoa. Só o tempo dirá se ele tem razão. E cá pra nós: trabalhar num clube com uma dívida gigantesca e sem dinheiro não é missão das mais fáceis.





ARENA DO JACARÉ

O clássico de hoje, contra o América pelas semifinais do Mineiro, será em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Uma pena, pois no Mineirão teríamos um público gigantesco, embora a fase do Cruzeiro não seja das melhores. Ronaldo precisa sentar rapidamente com o governo mineiro e o Minas Arena, e aparar as arestas. Em seu canal, ele disse que “mais cedo ou mais tarde o Mineirão será do Cruzeiro”. Porém, tem que ser mais cedo, e, se possível, este ano, já que o Gigante da Pampulha é a casa do time azul, que teve ali suas maiores conquistas. E todos sabemos que contratações serão necessárias para o Cruzeiro se manter na elite. Com o time atual, a tendência é brigar para não cair, queira ou não Ronaldo enxergar a realidade.