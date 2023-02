Neymar esteve em campo na derrota do PSG para o Bayern de Munique por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões (foto: FRANCK FIFE / AFP)







Quando o PSG tirou Neymar do Barcelona, pagando mais de R$ 1 bilhão, maior negociação do futebol mundial, tinha um projeto de ser campeão da Champions League e mostrar ao mundo que os “petrodólares e petrogás” do Catar foram muito bem investidos. Ele chegou ao Parque dos Príncipes na temporada 2017/18 e a Torre Eiffel saudou sua contratação, com uma imagem dele refletida. Seis anos depois da bombástica contratação, Neymar tornou-se um problema para o clube francês, que sonha em negociá-lo. Por enquanto, somente o Chelsea, da Inglaterra, se interessou, propondo a “bagatela” de 50 milhões de euros, cerca de R$ 330 milhões, ou um terço do que o clube francês pagou por ele. Aos 31 anos, Neymar se tornou um “foguete molhado”, expressão criada pelo meu amigo Chico Maia, um dos grandes jornalistas das Minas Gerais. “Foguete molhado” na Seleção Brasileira, na qual disputou três Mundiais e fracassou em todos eles, tornando-se chacota mundial em 2018, na Rússia, com o cai, cai, foguete molhado no PSG, onde jamais foi protagonista, e perdeu espaço para Messi, atual campeão do mundo com a Argentina, e Mbappé, campeão mundial em 2018, marcando gol na final, e vice-campeão do Mundo, no Catar, marcando três gols na grande decisão.





Realmente Neymar é um fracasso no futebol mundial. Hoje eu diria que ele figura lá pela septuagésima posição entre os melhores jogadores da atualidade, bem longe de Mbappé, Messi, CR7, Halland e outros menos votados. Até ganhou uma Champions na carreira, como coadjuvante de Messi, Iniesta, Xavi e Luiz Suarez, no Barcelona, em 2015. Neymar ficou muito aquém do que se imaginava. É um ótimo jogador com a bola nos pés, mas jamais soube chamar a responsabilidade de conduzir uma equipe. Contentou-se em ser figurante, e não protagonista.





É uma pena, porque com todos os defeitos, ainda poderia ser nosso melhor jogador, mas não é mais. Vejo Vinícius Júnior bem à sua frente, e Rodrygo chegando também. Neymar tomou decisões erradas em sua vida profissional e a ida para o Barcelona foi péssima. Naquele momento, se tivesse escolhido o Real Madri, poderia ter brilhado, principalmente quando CR7 saiu. Ele poderia assumir o papel de protagonista, mas quem o fez foi Benzema, Modric, Kross e, mais recentemente,Vini Júnior. O PSG enfrentou vários problemas com Neymar, e os Ultras, torcida do PSG, detestam ele. Querem sua saída há tempos e parece que até o príncipe Nasser Al-Khelaifi se cansou dos caprichos do jogador. Ele tem contrato até 2027, ganha uma “bagatela” de R$ 150 milhões, só em salários, anualmente, e esse é um complicador, pois ninguém quer pagar uma quantia dessas a um jogador de 31 anos, que jamais foi o melhor do mundo, nunca protagonizou nada e que sofreu duas contusões que deixam dúvida sobre seu estado clínico. A verdade é uma só: o projeto Neymar fracassou e afundou, assim como Titanic, nas águas gélidas do oceano Atlântico, em 1912. Neymar pode estar bilionário, entre salários e propagandas, mas tornou-se um jogador comum, no quesito bola.





Além disso tudo, é um atleta que nunca se posicionou contra o racismo, embora seja negro, e sempre defendeu seu parça, Daniel Alves, acusado de estupro e que está preso na Espanha. Curiosamente, Neymar, Tite e Thiago Silva, até agora, não se manifestaram sobre o caso. Deveriam sim vir a público e dizer que estupro é crime hediondo e que não concordam com isso. Preferem o silêncio. Lamentável, embora seja um direito de cada um se manifestar ou não. Porém, como sempre defenderam o “parça”, é estranho esse silêncio. Assisti ao jogo PSG x Bayern, pelas oitavas de final da Champions League, na terça-feira. Neymar não tem mais explosão, não consegue driblar e é facilmente marcado. Virou um jogador bem comum, e não perde o hábito de reclamar do árbitro a qualquer contato, como se não soubesse que futebol é jogo de choque e contato. Eu não tenho a menor ilusão com esse cidadão. Tem gente apostando em 2026, na Copa do Mundo, quando ele terá quase 35 anos, que será campeão, assim como foi Messi, em 2022. Só que Messi, além de seis bolas de ouro, como melhor do mundo e quatro Champions nas costas, já havia sido finalista do Mundial no Brasil, perdendo para a Alemanha por 1 a 0, na prorrogação. Neymar não ganhou nada na Europa, exceto quando estava no Barça de Messi e cia, sempre como coadjuvante. Neymar é uma decepção, um jogador que não tem a empatia do povo brasileiro, exceto a parte da geração nutella. Na Inglaterra é que ele não conseguirá nada, pois o futebol lá é muito pegado e de forte marcação, coisa que não acontece no francês, onde o PSG tem sobrado, mesmo vivendo momento ruim. Eu não acredito nesse “foguete molhado”, que para mim foi o maior engodo futebol brasileiro dos últimos tempos. E você, acredita?





Carnaval

Que tenham todos um ótimo Carnaval, com respeito, tranquilidade e muita animação. A feste de Momo é para que as pessoas possam se divertir com segurança, saúde e amor. Qualquer coisa fora disso, não deverá ser tolerada. Bom Carnaval aos que são do bem. Não vou pular o Carnaval, pois aqui nos Estados Unidos não existe isso.