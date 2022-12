Bastidores da Copa: 'devastação' de Neymar durou exatos quatro dias

Neymar deu festa quatro dias após eliminação do Brasil na Copa (foto: Reprodução)

Neymar deu declaração, um dia após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, que "estava devastado", sem vontade de fazer nada. Mas a "devastação" durou só até encontrar os "parças" e fazer festa na sua mansão. Não que ele tenha que viver o "luto" da eliminação por muito tempo, a vida segue. Mas fez meu filho e milhões de filhos pelo Brasil e pelo mundo chorarem de verdade. Chego a duvidar se as lágrimas de Neymar, após a eliminação para a Croácia, não eram de crododilo! A verdade é uma só: esses caras não estão nem aí para os "trouxas" - me perdoem a expressão - que os idolatram e choram por eles. São milionários, acham que o dinheiro compra até sentimento, e querem mais é festa, platinar o cabelo e coisa parecida. Não entro na vida pessoal de ninguém, mas ao afirmar que estava "devastado" e quatro dias depois fazer uma festança, esse tal Neymar merece mesmo crítica em todos os aspectos. Nunca vi menino de 30 anos tão mimado na minha vida.



30 AVIÕES





O rei do Marrocos mandou fretar 30 aviões e cada marroquino pagou 400 dólares pela passagem, ida e volta, o que garantirá mais 9 mil marroquinos por aqui, podendo chegar a 30 mil no total. Uma torcida barulhenta e apaixonada, que conta também com torcedores de outros países africanos e do mundo árabe também. Disputar, na pior das hipóteses, o terceiro lugar será uma honra para eles, pois jamais uma seleção africana chegou tão longe numa Copa do Mundo. Não há dúvidas de que o rei irá premiar jogadores e técnico, independentemente do resultado contra os franceses.



ÚLTIMO JOGO NO AL BAYT



Visão externa do Estádio Al Bayt, em Al Khor, no norte de Doha (foto: Ivan PISARENKO/AFP)