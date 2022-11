Mbappé mete dois gols, e França está classificada às oitavas da Copa

Com dois gols, Mbappé definiu a vitória para a França contra a Dinamarca (foto: FRANCK FIFE / AFP)

DOHA – A França fez um belíssimo jogo com a Dinamarca no 974 Stadium, aquele dos containers, e garantiu a classificação de forma antecipada às oitavas de final. Com dois gols do craque Mbappé, que quer ser o protagonista nessa Copa, os franceses venceram por 2 a 1. Os dinamarqueses não fizeram um jogo ruim, mas o repertório francês é imenso. Griezmann comanda o time. Mbappé atormenta os zagueiros, e Tchouaméni não deixou os franceses sentirem falta de Kanté. Agora, a França vai encarar a Tunísia, e, com certeza, fará os 9 pontos, confirmando seu favoritismo ao título.





De um lado, os atuais campeões do mundo. Do outro, a Dinamarca, que teve excelente postura na Eurocopa. Nem mesmo os desfalques, em cima da hora do Mundial, deixaram a França mais fraca. Ao contrário, os jovens que assumiram o meio-campo estão em excelente forma, até melhores que Kanté e Pogba. E para substituir Benzema, uma solução bem caseira, Giroud, que não fez nenhum gol na Copa da Rússia, mas que nesta já havia feito dois gols, na estreia.

O técnico Didier Dechamps vai em busca de uma façanha que só Brasil e Itália conseguiram: ganhar a Copa do Mundo de forma consecutiva. Ouvir a Marselhesa, hino francês, in loco, é algo maravilhoso. A bola rolou e, com ela, um Dembélé criando boas jogadas pela direita. Por duas vezes a França chegou em bolas aéreas, mas a defesa se safou. Giroud quase marcou, também de cabeça, em belo cruzamento de Dembélé.

Novamente Dembélé cruzou, Rabiot cabeceou e Schmeichel fez excelente defesa. Os dinamarqueses só paravam o ataque francês nas faltas. Com 23 minutos, já tinham tomado dois cartões. Quando Mbappé disparava pela esquerda, era outro “Deus nos acuda” para a Dinamarca. Você ter dois velocistas com Dembélé e Mbappé, é um ponto fortíssimo. Só dava França, e o gol amadurecia. Contra-ataque da Dinamarca e quase eles abrem o placar. Mbappé perdeu um gol na marca do pênalti. Isolou a bola. O 0 a 0 não saiu do placar no primeiro tempo.

Gols na segunda etapa

A França goleou a Austrália e queria garantir a vaga hoje. Veio para o segundo tempo com um repertório melhor ainda. Eriksen entrou para dar mais qualidade ao time da Dinamarca. Mbappé fez grande jogada, entrou na área e chutou. Schmeichel fez grande defesa. Griezmann recebeu o lançamento, matou no peito, mas errou o alvo. Que chance! No lance seguinte, o gol saiu. Hernandez lançou Mbappé, que arrancou e devolveu a bola. Hernandez cruzou, e Mbappé fuzilou. França 1 a 0, fazendo justiça ao que era o jogo.

Thuram entrou na vaga de Giroud. Ele é filho do campeão do mundo em 1998, Lilian Thuram, que estava aqui no estádio. A Dinamarca empatou em cobrança de escanteio. Christensen em bela cabeçada, sem chances para Lloris. 1 a 1. A Dinamarca quase virou em chute quase da pequena área. Lloris fez bela defesa. Coman entrou na vaga de Dembélé. É outro jogador rápido. Os 42.860 pagantes viram um ótimo jogo. Rabiot pegou de voleio e quase faz um golaço.

A Dinamarca chegava forte e quase desempatou outra vez. A bola tirou tinta da trave. Mas quem tem Mbappé, tem tudo. Coman recebeu, tocou para Griezmann, que cruzou. Mbappé quase entrou com bola e tudo. 2 a 1 França.

Mbappé chega ao seu terceiro gol na Copa, em 2 jogos. Os franceses já estão classificados, em primeiro no seu grupo, e deverão fazer os 9 pontos, já que o adversário final é a Tunísia. Dinamarca e Austrália vão jogar pela outra vaga.