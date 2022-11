Bastidores da Copa: euforia nunca é bom

Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, na estreia na Copa do Catar (foto: Nelson Almeida/AFP)



Só acho que essa euforia precisa ser contida, pois foi só o primeiro jogo, e, como escrevo há tempos, a Copa começa mesmo nas quartas de final. O Brasil vai se classificar com os pés nas costas, e deverá pegar nas oitavas Camarões, Uruguai ou Coréia do Sul, já que Portugal deverá ser a primeira do grupo. O próprio Petkovic, ex-jogador daquele país e comentarista de TV, me disse que o time era uniforme e que se o Brasil jogasse com 3 atacantes, perderia a partida. Ao contrário disso, Tite ouviu a imprensa e a torcida, escalou Raphinha, Vini Júnior e Richarlyson, e o Brasil sobrou em campo, principalmente no segundo tempo.





Jovens pediram passagem na hora certa





Tite manteve durante os últimos 3 anos e meio, jogadores envelhecidos em seleção, que já não tinham o mesmo gás. Porém, os garotos pediram passagem e ele não tinha como controlar isso. Foi uma exigência dos próprios jovens, que têm atuado na seleção com muita técnica e força. Vini Júnior é o melhor atleta em atividade na Europa, no momento.



Curiosamente, Raphinha é reserva no Barcelona, e Richarlyson, também reserva no Totteham, entretanto, no time canarinho, ambos têm correspondido. E ainda tem Rodrygo, do Real Madrid, que está no banco, mas que tem potencial para ser, até quem sabe, um substituto de Neymar, caso seja necessário.



Ou seja: Tite deu sorte de ter jogadores em forma, que pediram para entrar no time e não sair mais.









Ancelotti fundamental

Uma fonte ligada ao craque, Vini Júnior, me disse aqui em Doha que foi uma conversa com Carlos Ancelloti, técnico do Real Madrid, que fez Tite, finalmente, acreditar em Vini Júnior e Rodrigo. O técnico demorou a enxergar o que todos já sabíamos, e o gol na final da Liga dos Campeões e as atuações na temporada passada, credenciaram Vini Júnior não só a ser convocado, como também ganhar a vaga de titular.



Ancelloti é o técnico mais vitorioso da Europa, pois foi campeão em todas as grandes Ligas. Tem vários títulos de Champions League, como jogador e como técnico. Tite se aconselhou com quem deveria e Vini Júnior foi, para mim, o melhor homem em campo no jogo de ontem.



Claro, Richarlyson fez os gols, um deles, de placa, mas Vini construiu todas as jogadas do Brasil, já que Neymar não esteve bem, e ainda saiu com o tornozelo inchado, e é dúvida para o jogo contra a Suíça.









Endrick no Real Madrid





Encontrei o empresário de Vini Júnior e Endricki, do Palmeiras, que ficou na cadeira bem próxima ao meu setor de tribuna de imprensa.



Bati um papo com ele e o entrevistei. Ele não afirmou nada, mas eu cheguei à conclusão de que sua nova "joia", Endrick, vai mesmo para o Real Madrid, provavelmente, na janela de janeiro.



Frederico Penna, é mineiro, filho de dois médicos, diretor-presidente da @TFM_agency e um dos profissionais mais sérios do mercado. Além de agente dos craques, Vini Júnior e Endrick, ele tem uma equipe gigantesca de suporte para seus atletas, que gerencia a carreira do começo ao fim. Profissional do mais alto nível trabalha dessa forma.









A Copa começa nas quartas de final

Como digo há tempos, a Copa do Mundo começa mesmo para as grandes seleções, nas quartas-de-final. O Brasil, por exemplo, deverá ser o primeiro do grupo e nas oitavas vai pegar, Uruguai, Gana ou Coréia do Sul, pois Portugal deverá ser o primeiro do grupo.



Aí, nas quartas, poderá pegar Alemanha ou Espanha, duas grandes seleções, mesmo tendo os alemães perdido na estreia para o Japão. Então, se o torcedor analisar com frieza, razão e não com o coração, não são 7 finais, como apregoam alguns. São 3 finais. Quartas-de-final, semifinal e final.









País seguro

Muito tem se falado sobre os problemas sociais, de homofobia, preconceito e desrespeito aos direitos humanos aqui no Catar. Eu já disse: não vim aqui para mudar as leis do islamismo ou combater qualquer causa desse tipo. Em qualquer país que vou, respeito o que é determinado.



A cultura aqui é milenar e não serão nossas críticas que farão o país mudar. Cabe ao povo daqui essa missão. Eu não posso deixar de elogiar a Copa do Mundo, que está espetacular, sem nenhum senão, com tudo funcionando a contento.



Com 88 mil pessoas no Lusail Stadium, o metrô ficou entupido de gente, e as viagens demoraram um pouco mais. Resolvi caminhar até achar um táxi. Por volta das 1h30 da madrugada, eu caminhava, sozinho, pelas ruas de Doha, sem nenhum receio, pois a segurança aqui é condição número 1. Achei um táxi por volta das 2h. Vejam que o jogo terminou aqui por volta de meia-noite.



O policiamento é impressionante. Parece que toda a guarda real está nas ruas. E tem um detalhe: no mundo árabe os crimes são punidos até com pena de morte, talvez esteja aí o segredo para que o país tenha violência perto de zero.



A jornalista argentina, que disse ter tido sua carteira roubada, a recuperou, o bandido foi preso e as autoridades pediram que ela escolhesse a pena para o criminoso. 5 anos de cadeia ou a deportação.



Vale lembrar que o ladrão não é catariano, mas a jornalista disse que não seria ela a dar a tal sentença. Eu faria o mesmo. Decidir o que fazer com a vida de um criminoso é tarefa do Estado e não do cidadão comum.