Meia-atacante Arrascaeta, do Flamengo, comemora gol contra o São Paulo, no Maracanã, pelas semifinais da Copa do Brasil. Rubro-negro é considerado favorito ao título da competição na decisão contra o Corinthians. O primeiro confronto acontece nesta quarta-feira (12), em São Paulo (foto: Gilvan de Souza/Flamengo)



Jaeci Carvalho





Corinthians e Flamengo começam a decidir hoje a Copa do Brasil de 2022. Os times com as maiores torcidas do Brasil, o rubro-negro, com 45 milhões, e o Timão, com 35 milhões de torcedores, jamais decidiram a competição e o Itaquerão vai ficar pequeno, assim como o Maracanã, no jogo de volta, quarta-feira que vem, dia 19. O clube carioca vive um momento mágico, como viveu em 2019, e pode também conquistar a Copa Libertadores da América, que vai decidir contra o Athletico-PR, dia 29, em Guaiaquil. O Flamengo é superavitário, fatura mais de R$ 1 bilhão por temporada, não tem dívidas e um time e grupo muitos fortes. O Corinthians foi se armando durante a competição, mas tem um elenco bem mais fraco, o que não implica dizer que o time carioca já é o campeão, pois será “briga de cachorro grande”.





Ambos os times têm títulos gigantescos. O Flamengo com um Mundial, duas Libertadores, oito Brasileiros e três Copas do Brasil. O Corinthians com dois Mundiais, uma Libertadores, sete Brasileiros e três Copas do Brasil. Torcidas fanáticas e fantásticas. Todos conhecemos a força do time paulista em sua arena e não será nada fácil para o Flamengo conseguir um resultado positivo. Vale lembrar que pela Copa Libertadores, nas quartas de final, o rubro-negro ganhou em São Paulo e no Rio, eliminando o Timão. Porém cada jogo é uma história diferente e a da Copa do Brasil começará a ser contada a partir desta noite.





Em meu comentário diário na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, a maior audiência do rádio brasileiro, já que é nacional, venho alertando meu amigo Dorival Júnior sobre a certeza de que o time paulista vai marcar Arrascaeta em cima. Um jogador deverá ser escolhido para não deixar o cérebro rubro-negro pensar. É sabido que ele cria as principais jogadas da equipe e não terá a liberdade encontrada nos jogos pela Libertadores. Dorival, competente e vencedor que é, deverá criar dispositivos para que outros jogadores criem e abasteçam o ataque. Everton Ribeiro, João Gomes, que joga mais à frente no meio-campo, e o próprio Gabigol serão importantes na função para abastecer o artilheiro Pedro. Se isso não acontecer, não vai adiantar dar entrevista, após a partida, em caso de derrota, dizendo que o Corinthians armou uma retranca e jogou no contra-ataque. Isso é normal e vai acontecer.





O Flamengo não quer passar pelo vexame da temporada passada, quando perdeu a Libertadores para o Palmeiras e ficou a ver navios na Copa do Brasil e no Brasileiro. Dessa vez, se puder ganhar Copa do Brasil e Libertadores será fantástico, mas, se tiver que escolher uma das duas, claro que deve optar pela competição Sul-Americana. Com todo o respeito ao Athletico-PR, o Flamengo tem mais grupo, mais time, mais técnico, mais tudo que o adversário. Porém um fator me chama a atenção: o Flamengo não tem um bom histórico de resultados contra o time paranaense e a decisão é em jogo único. Mas se o Flamengo jogar o que sabe, mesmo que Felipão ponha Fernandinho grudado em Arrascaeta, acredito que o Flamengo será tricampeão. E também acredito que será o vencedor da Copa do Brasil. Só que vai precisar jogar o que sabe e o que jogou com Dorival desde que ele assumiu a equipe. Houve uma queda de produção nos últimos jogos, que chegou a preocupar a torcida. Entretanto, sem os principais jogadores, que estão sendo poupados. É um jogo de 180 minutos, que começa hoje e só termina na quarta que vem. O favorito é o Flamengo, não tenho dúvidas, mas o futebol prega peças e, quando se trata de mata-matas, não tem nada garantido. Como venho dizendo há tempos, clubes com folha salarial fora da realidade econômica do país têm a obrigação de chegar às finais. Ganhar ou não é outra história, pois o adversário também estará credenciado a vencer. Façam suas apostas, a minha, claro, é no Flamengo, não só por seu meu time, mas por viver um momento melhor que o Timão e que o Athletico-PR.





Revista inglesa ou argentina?

A revista inglesa “FourFourTwo” soltou uma lista dos 10 melhores jogadores de todos os tempos e cometeu a “heresia” de pôr o Rei Pelé em quarto lugar. A lista é a seguinte: Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zidane, Cruyff, George Best, Beckenbauer, Puskas e Ronaldo Fenômeno. Só há duas explicações para isso: ou os donos são argentinos ou então não entendem nada de futebol. Claro que se fizermos uma enquete mundial, teremos vários nomes que não foram lembrados, mas, com certeza, sua majestade Pelé será eleito o melhor de todos os tempos. Na minha lista, por exemplo, eu colocaria Pelé, Maradona, Zico, Cruyff, Zidane, Ronaldo Fenômeno, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Bekenbauer. Faça a sua lista também com os 10 melhores de todos os tempos. Lembrando que eu não vi Puskas, Garrincha, Didi e outros gênios jogarem.





Dia das Crianças

Hoje é comemorado o Dia das Crianças, que todos temos dentro de nós. Que Deus continue abençoando todas as crianças do Brasil e do mundo para que tenhamos dias melhores, dias de paz. Parabéns, criançada!