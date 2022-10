Cruzeiro empata, mas continua curtindo o título; Galo vence o Santos

Edu marcou o gol do Cruzeiro no empate com o Ituano (foto: Ramon Lisboa/EM/DAPress)



Mineirão lotado, o que não é novidade nos jogos do Cruzeiro, campeão da Série B. A camisa rosa sim era uma inovação. O Cruzeiro se solidarizando no Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama e colón de útero. Uma iniciativa bem legal, que todas as equipes deveriam copiar. A mamografia é fundamental, pois se a pessoa descobre a doença em seu início, é muito mais provável a cura. Mineirão lotado, o que não é novidade nos jogos do Cruzeiro, campeão da Série B. A camisa rosa sim era uma inovação. O Cruzeiro se solidarizando no Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama e colón de útero. Uma iniciativa bem legal, que todas as equipes deveriam copiar. A mamografia é fundamental, pois se a pessoa descobre a doença em seu início, é muito mais provável a cura.





O empate em 1 a 1 com o Ituano não frustrou a galera, que só quer comemorar. O jogo começou quente, com dois gols de cara. Edu fez 1 a 0, em gol confirmado pelo VAR, já que a bandeira, de fora equivocada, marcou impedimento. Esses árbitros brasileiros são muito ruins. O Ituano empatou com Gabriel Barros, em falha do goleiro Rafael Cabral, que saiu mal do gol. O Cruzeiro tinha o objetivo de vencer todos os adversários, e, no turno, ele empatou com o Ituano, até de forma injusta, pois um gol de Edu, legítimo, foi anulado.





A notícia de que o Cruzeiro estava querendo dar "calote" nos credores não procede. Conversei com uma fonte ligada ao Ronaldo Fenômeno. Ele me disse que não existe isso. A SAF irá cumprir suas obrigações, dentro do que a lei determina, e negociando valores com os credores para discutir e buscar descontos substanciais.





Isso, segundo a fonte, não significa dar calote. Todo mundo tem o direito de negociar dívidas, o percentual pago ou negociado, pertence somente as partes. Não gostei da declaração de Ronaldo Fenômeno de que vai montar um time para ficar entre o oitavo e o décimo-segundo lugares. A falta de dinheiro e a dívida gigantesca são os principais motivos. Como gestor eficiente que é, que ele busque no mercado investidores, quem sabe até para comprar um percentual de sua empresa?





O Cruzeiro tem que se reforçar e montar um time competitivo, em condições de pelo menos, brigar por uma vaga na pré-Libertadores. E se mantiver boa parte desse grupo e contratar poucos jogadores, como ele disse, corre o risco de brigar na parte debaixo da tabela, e o torcedor não vai aceitar isso. Ele entende e conhece as dificuldades, mas viveu no inferno por dois anos, e nunca mais quer voltar.





A XP Investimentos, através do cruzeirense e diretor, Pedro Mesquita, tem ajudado Ronaldo na gestão, e, tenho a certeza de que a empresa irá buscar alternativas para reforçar a equipe do jeito que o torcedor merece.





Nem cogito título em 2023, mas uma campanha digna, em condições de buscar vaga na pré-Libertadores e avançar na Copa do Brasil, tem que acontecer. A torcida tem dado uma força gigantesca financeiramente, e promete manter a média excepcional de 40 mil pagantes por jogo, também em 2023. Confesso a vocês que os jogadores até que se superaram, pois, normalmente, após a conquista de um título antecipado, há um certo relaxamento. O placar já não importava tanto, o que vale mesmo para a China Azul é a festa pela volta à elite.





Série A





O Galo derrotou o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, e melhorou sua pontuação, aproximando-se dos concorrentes as vagas diretas para a Libertadores. Foi beneficiado pelo empate do Corinthians, Derrota do Fluminense e empate entre Flamengo e Internacional. Com 46 pontos, o Atlético Mineiro está a 5 pontos do quarto colocado, Corinthians. O Palmeiras agradece, pois se vencer seu jogo, abrirá 12 pontos para o segundo colocado, faltando 8 rodadas para o fim da competição. O Palmeiras já é o campeão brasileiro, pois precisa de apenas 4 vitórias nos 8 jogos finais.





Liga dos Campeões





Benfica e PSG fizeram um grande jogo no Estádio da Luz, em Lisboa. Tenho gostado muito de Neymar, nessa temporada. Mais maduro, consciente, sem reclamar, mesmo quando apanha. Ele tem dado assistências espetaculares, como no gol de Messi, além de estar com uma boa média de gols. Isso é fundamental para que ele chegue à Copa do Mundo inteiro, disposto e com o futebol de craque que ele é. Isso será de suma importância para a Seleção Brasileira.



Enquanto isso o espetacular norueguês, Halland, vai marcando gols na Champions League e na Premier League. A média de gols dele é de 1,3 por jogo, excepcional para ao futebol dos tempos atuais. Pena que a Noruega não estará na Copa do Mundo do Catar. Halland seria uma das grandes estrelas do espetáculo. O Real Madri de Vini Júnior e Rodrygo, que marcaram contra o Shaktar, está com 9 pontos, 3 vitórias, e praticamente na próxima fase. Os brasileiros estão brilhando e serão importantes também para o time canarinho, pois, com certeza, estarão na lista do técnico Tite, entre os 26 convocados.