Cimed se juntará a outros patrocinadores no uniforme do Cruzeiro e estampará sua marca também no futebol feminino e na base (foto: Staff Images/Cruzeiro)





O jornalista Samuel Venâncio informou em primeira mão que o Cruzeiro estava fechando patrocínio com a Cimed, laboratório farmacêutico que pertence a João Adib Marques e que já apoia a CBF. Como tenho um grande amigo que trabalha e é ligado ao empresário, essa fonte me informou que realmente o contrato de patrocínio com o Cruzeiro será assinado nos próximos dias. O valor é de R$ 5 milhões anuais.





Além de escolher uma propriedade (espaço) do uniforme do profissional masculino (camisa ou calção), a Cimed tem como objetivo estampar a marca nos uniformes da equipe feminina e das divisões de base masculinas.





O laboratório farmacêutico quer dar visibilidade à Lavitan, suplemento vitamínico-mineral da Cimed.





A Cimed assinou com o Palmeiras, e pretendia ficar só no clube paulista. Mas segundo a fonte, João Adib Marques ficou encantado com Gabriel Lima, homem da confiança de Ronaldo, no encontro que tiveram na semana passada. A presença do Fenômeno como sócio majoritário da SAF dá ao Cruzeiro uma grande vantagem no mercado.





Diante desses detalhes, a Cimed vai assinar esse contrato com o clube mineiro e cogita patrocinar também outras equipes do futebol brasileiro. "Os valores não passarão disso, em torno mesmo de R$ 5 milhões anuais", disse a fonte.





A marca Cruzeiro é muito valiosa. Da mesma forma, a marca Ronaldo é fortíssima no mundo. Claro que há muita gente interessada em patrocinar o clube e em ter o Fenômeno como parceiro por aí afora.





O objetivo é formar um time competitivo para a Série A, e Ronaldo vai precisar de dinheiro, pois as dívidas são altíssimas e não serão resolvidas do dia para a noite.





Acho curioso que muitos "supostos jornalistas" disseram que o patrocínio seria maior que o do Atlético e outras bobagens mais. Isso não existe. Esses caras chutam demais, pois são porta-vozes dos clubes. O patrocínio não será máster, pois o Cruzeiro já tem o Supermercados BH, e será realmente o valor que apurei, em torno de R$ 5 milhões. Qualquer coisa além disso é mera especulação, para não dizer mentira.





E outra coisa: por que as pessoas querem comparar valores? Que cada clube siga a sua realidade, busque suas conquistas, sem se preocupar com quanto o outro vai ganhar.





Seleção Brasileira





O Brasil fez seu último amistoso antes da Copa do Mundo, em Paris, e goleou a fraquíssima Tunísia por 5 a 1, com gols de Raphinha (2), Neymar, Richarlison e Pedro.





Esse tipo de amistoso serve para nos iludir, pois no Mundial do Catar a banda vai tocar diferente. Teremos europeus pela frente, Suíça e Sérvia, que, particularmente acho fracos, mas que têm dado trabalho no Velho Mundo.





Tite fez as experiências que quis, trocou jogadores, convocou seus velhos "cadeiras cativas" e agora vai escolher os 26 que estarão representando o país, dia 7 de novembro.





Claro que ele já tem em mente esses nomes, e as últimas dúvidas foram tiradas justamente contra Gana e Tunísia. Aí eu pergunto: será que esses adversários servem mesmo para tirar dúvidas de um treinador?





Não gosto de oba-oba, e acho que o pessoal da TV está entrando nessa onda. Sei que eles precisam vender o 'produto seleção', mas eu conheço isso. Estou indo para a minha oitava Copa do Mundo, e já vivenciei esse tipo de situação.





Fazer jogo "acima da média", como disseram alguns, é balela! Jogamos contra ninguém! Torço muito para o Brasil chegar à final, mas o meu palpite indica França x Argentina, com Messi se sagrando campeão do mundo e fechando sua carreira com chave de ouro. É apenas um palpite, como cada um pode ter o seu!





Racismo





Que coisa nojenta a triste cena que vimos, quando um racista jogou uma banana para Richarlison após ele fazer o gol. Que vergonha a gente ter que conviver com isso a cada jogo. Cadeia nos racistas. É inadmissível esse tipo de preconceito racial. Ou a Fifa toma uma providência mais firme ou isso nunca vai acabar. Um "ser humano" que faz isso é nojento, monstruoso e covarde. Cadeia nesses canalhas!