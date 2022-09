Melhor jogo do Brasileirão mostrou que o futebol ainda tem jeito

Flamengo e Fluminense fizeram um bom jogo no clássico carioca, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, vencido pelo Tricolor por 2 a 1 (foto: Gilvan de Souza/Flamengo)









É a equipe que mais persegue o Palmeiras e que ainda pode tentar tirar o título brasileiro do Porco, junto com o Internacional. Ao Flamengo, resta tentar ganhar as Copas Libertadores e do Brasil, das quais é finalista. Flamengo e Fluminense fizeram uma partida espetacular, domingo, em nível de Europa, com os dois times procurando o gol, o que prova que os dois técnicos, Dorival Júnior e Fernando Diniz gostam do futebol para frente, de dribles, toques, tabelas e gols, embora o Fluminense tenha um time mais comedido, que usa muito o contra-ataque.Sou um crítico do futebol que se pratica no Brasil, mas, quando a gente assiste a um jogo como o de domingo, não tem como não elogiar. Apesar da péssima arbitragem de Raphael Claus, das expulsões e da briga no fim, o Fluminense foi soberano e mereceu a vitória, pois colocou duas bolas na casinha.É a equipe que mais persegue o Palmeiras e que ainda pode tentar tirar o título brasileiro do Porco, junto com o Internacional. Ao Flamengo, resta tentar ganhar as Copas Libertadores e do Brasil, das quais é finalista.





Sobre o árbitro Raphael Claus, junto com Wilton Pereira Sampaio, nossos árbitros para a Copa do Mundo do Catar, quero abrir um parêntese. Acho os dois fraquíssimos, sendo que Sampaio é pior ainda. Não assume nada, joga tudo para o VAR. Claus tem mais personalidade, mas também peca muito.



É bem verdade que não deverão apitar um grande jogo no Mundial. Bem provável que apitem partidas inexpressivas. A arbitragem no Brasil é caótica e complicada.



Entra diretor, sai diretor e nada muda. É uma coisa horrorosa. É preciso escolher um chefe para a arbitragem que venha de fora. Já importamos treinadores, jogadores, não custa importamos um ex-grande árbitro para assumir o comando da arbitragem. Arnaldo Cezar Coelho, que é brasileiro e nosso melhor árbitro, da história, jamais quis.





Voltando aos jogos, teremos essa parada de mais de dez dias por causa dos jogos da Seleção Brasileira, na França. Até que enfim entenderam a necessidade de paralisação quando o time canarinho estiver em campo.



Será uma grande chance para Cuca tentar se reunir com os jogadores do Atlético e perguntar para eles o que pretendem? Sim, porque, pelo jeito, o que eles querem é ficar fora da Libertadores ano que vem. O Galo vai pegar o líder do Brasileirão e uma vitória poderá servir de arrancada para chegar ao G-4 e entrar direto na fase de grupos da competição sul-americana.



Para isso, porém, os caras precisam jogar dez vezes mais do que estão jogando. Somente eles poderão decidir essa parada.





Sobe oficialmente





O Mineirão ou “Toca 3”, como preferem os cruzeirenses, vai ficar pequeno hoje para o jogo do time azul contra o Vasco. Com 65 pontos, e já de volta à elite, matematicamente e oficialmente isso deverá ser confirmado hoje, caso vença ou até mesmo empate com o time carioca.



Uma campanha irretocável, com jogadores medianos, nenhum grande nome, mas um técnico espetacular, o melhor entre todas as séries do futebol brasileiro. Paulo Pezzolano tem dado aula aos técnicos brasileiros.



“Papai” Ronaldo vai estar lá e dou aqui um recado para ele: amigo, depois do jogo, vá ao gramado e comemore com jogadores, comissão técnica e torcedores. Você é um dos grandes responsáveis por esse trabalho brilhante. Vibre com sua gente e já programe o time para a temporada que vem. Você sabe que o torcedor azul é movido a taças.





E ao torcedor vai aqui um recado. Não esqueçam de agradecer ao Pedro Lourenço, esse gigante que não deixou o Cruzeiro fechar as portas no momento mais grave do clube. Foi ele quem bancou salários, comprou comida e manteve os jogadores em atividade.



Se o Cruzeiro voltou ao seu lugar de origem deve muito ao Pedrinho, do Supermercados BH, que, além do Cruzeiro, apoia outras equipes e o esporte em Minas Gerais. Gratidão é a palavra de ordem para a torcida cruzeirense. E daí pra frente é só comemorar. Será uma festa linda, pois a China Azul tem dado um show a cada partida do Cruzeiro em BH.



O martírio e o calvário acabaram. Os que não sabiam fazer futebol devem estar revoltados, afinal, em apenas nove meses, Ronaldo e cia mostraram o que é profissionalismo, transparência e qualidade. O Cruzeiro voltou, e mais forte do que nunca. Não duvidem desse gigante do nosso futebol!



