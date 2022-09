Derrota para o Avaí escancara os graves problemas do Galo

O Atlético perdeu de 1 a o para o Avaí, na Ressacada (foto: Pedro Souza/Atlético)

Eu avisei lá atrás que o problema do Atlético mineiro não era treinador e sim a queda de produção de vários jogadores, que renderam o que jamais tinham rendido em suas carreiras na temporada passada, mas que agora mostram a verdadeira face. Quando o Turco Mohamed deixou a equipe, ela estava em terceiro lugar no Brasileirão, mas havia uma implicância da torcida e parte da imprensa com ele.Foi demitido e chamaram Cuca de volta. Com a derrota para o Avaí, já são quatro sob o comando de Cuca, com quatro empates e apenas duas vitórias. Uma vergonha absoluta. No jogo com o Avaí, o time esteve abaixo de qualquer crítica. Um time sem corpo, sem alma, sem personalidade, com jogadores caindo pelas tabelas. Mesmo quando a equipe tem a chamada semana cheia, não consegue evoluir. O futebol é de quinta categoria, sem jogadas trabalhadas, sem tabelas, dribles, gols.O que vão fazer agora? Demitir Cuca? Não é a solução. Explicações após os jogos não adiantam mais. É aquele velho discurso: “vamos trabalhar mais para sair dessa situação. Não há outro caminho”. Balela! Perder para o Avaí, que está na zona de rebaixamento, é fim de linha. É vergonhoso para um time com uma folha salarial das maiores do país.E vale lembrar que no ano que vem o clube inaugurará seu estádio, que será um dos maiores orgulhos, mas corre o risco de ficar fora da Libertadores, até mesmo se der G-8. Mudanças urgentes têm que acontecer. Mandar vários jogadores embora, renovar a equipe e mudar o planejamento. Emanuel Carneiro, quando esteve comigo, em entrevista, disse que “o Atlético não era aquilo tudo que diziam, que tinha muitos defeitos, mesmo tendo sido campeão”. É a mais pura verdade.O planejamento para esta temporada não foi o esperado. Todos os clubes precisam renovar suas equipes. Cuca não é o culpado, repito. Quando ele foi campeão pelo Palmeiras, saiu e voltou no meio da temporada, foi a mesma coisa. Não deu certo e acabou demitido.Está acontecendo exatamente o que ocorreu no Porco. Se o time era considerado tão bom, tão “impecável”, por que uma queda tão acentuada? Porque vários jogadores estão envelhecidos e não conseguem tirar mais do que podem dar. Isso aconteceu com o Flamengo, na temporada passada. A partir do momento em que investiu em contratações e subiu vários garotos da base, a equipe se reencontrou.Onde estão os jogadores das divisões de base do Atlético? Será que não há um atleta sequer, com qualidade para integrar o time de cima? São várias as perguntas até aqui sem resposta. Escrevi outro dia que se trouxerem os três melhores técnicos do mundo, Guardiolla, Klopp ou Ancelotti, nenhum deles resolverá o problema.É sabido que o clube não tem dinheiro para contratações, se não há jogadores de qualidade para subir, o que pode ser feito? Não me venham dizer que os jogadores perderam o prazer de ganhar, pois venceram Copa do Brasil e Brasileiro em 2021. Isso não existe. São profissionais, têm famílias e uma história no futebol. Eles não conseguem mais.Talvez o que aconteceu no ano passado tenha sido uma exceção. Parece um bando em campo. O técnico é o mesmo que ganhou quase tudo na temporada passada, mas ele não está conseguindo tirar mais do que esses atletas podem dar. Claro que sempre estoura no lado do treinador, mas não será a solução. Essa conversa de dizer que o emocional está abalado não cola mais. O que está errado é a falta de futebol, de qualidade, de tabelas.Vou dizer o que digo há meses: Nacho, Hulk, Zaracho, Alonso, Keno, Jair, Allan, Vargas, entre outros, não estão jogando absolutamente nada. Não houve reposição de peças. Vejam Flamengo e Palmeiras. Ambos se reciclaram, se renovaram, mesmo mantendo uma base. Quando você tem um grupo com folha salarial como têm Flamengo, Palmeiras e Atlético, é obrigação chegar e disputar todas as taças. Ganhar ou não é outra história.O Flamengo está em duas finais de Copas e ainda tem chances no Brasileiro. O Palmeiras está quase ganhando o Brasileirão. E o Atlético foi eliminado das Copas e não tem a menor chance no Brasileiro, correndo o risco de ficar fora da Libertadores. Entrar direto na fase de grupos é muito difícil. Resta torcer para Palmeiras, Athetlico-PR, Fla e Corinthians ganharem as competições para sobrar mais vagas e termos oito times na competição.Cuca é o maior treinador da história do clube em conquistas, mas já tem torcedor pedindo a sua cabeça, como se fosse ele o culpado. O planejamento foi equivocado, não houve reposição a altura. Os que ficaram “viúvos” de Cuca, quando ele deixou o time, e pediram a sua volta, agora querem a sua demissão. O futebol é assim. O torcedor é paixão pura, é emoção, e jamais usa a razão. Mas os dirigentes não podem e não devem ser passionais.Cuca diz que “o torcedor tem toda a razão de estar na bronca, que os resultados são péssimos para uma grande equipe e para o investimento feito. Meus números não são bons, é verdade. Era um jogo para vencermos. Trabalhamos bem a semana. Estávamos motivados, até que tomamos o gol. Nos precipitamos muito. Quando se está perdendo, bate uma ansiedade para a busca do empate. Infelizmente vamos ter que conviver com mais um resultado ruim, durante a semana. Vamos trabalhar para encarar o Palmeiras. Quando você toma um gol, o adversário baixa as linhas e só marca. Aí a gente fica em cima, mas erramos, pois não somos de ficar fazendo cruzamentos de qualquer maneira na área”.Resta a Cuca e aos jogadores trabalharem bem durante esta semana. Quem sabe uma vitória sobre o líder do Brasileirão possa mudar as coisas na Cidade do Galo?