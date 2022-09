Tite não indicou nenhum treinador para o seu lugar na Seleção Brasileira

O volante Casemiro é praticamente unanimidade entre o grupo da Seleção Brasileira que irá disputar a Copa do Mundo do Catar (foto: CARL DE SOUZA / AFP)







O técnico Tite disse no programa “Bem Amigos”, comandado por Galvão Bueno, que “jamais indicou o nome de Cuca ou qualquer outro treinador”, que não se sente confortável para isso, mas gostaria que o presidente escolhesse um treinador brasileiro. Acho certo o que disse, pois não cabe a ele indicar ou definir um nome. Eu já sabia disso, pois uma fonte muito ligada a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, me falou que Cuca jamais esteve no radar da direção e que a coisa caminha mais para um técnico estrangeiro, pois, entre os brasileiros, quem mais agrada é Fernando Diniz, do Fluminense. Jorge Jesus, pelo trabalho em 2019, tem a simpatia do dirigente. Já Abel Ferreira, que é vencedor, mas com futebol de retranca, não teve seu nome bem avaliado. O presidente quer que a Seleção volte aos seus velhos e bons tempos, com futebol bonito e de qualidade.





Fico impressionado como os analistas não questionam Daniel Alves, com 39 anos, que nem de lateral joga mais, Thiago Silva, com 38, que já entregou o time brasileiro várias vezes, ou mesmo os laterais, Alex Sandro, Danilo e Alex Teles. Não me importa se jogam em grandes equipes da Europa. No time canarinho, jamais tiveram uma atuação de gala. Estamos muito carentes do meio para trás, exceto por Casemiro, o melhor volante do mundo. Desse eu gosto, e muito. Já cobri sete Copas do Mundo e com a prerrogativa de quem acompanha nosso escrete pelo mundo há quase 40 anos já vi jogadores serem convocados em cima da hora, ganharem a posição e o Mundial. Gilberto Silva e Kléberson são os exemplos mais recentes. Temos aí dois zagueiros que estão muito bem na Itália: Ibañez e Bremer. Acho que Tite poderia olhar para eles como uma solução imediata. Com essa zaga e os laterais, além do goleiro Alisson, acho que vamos voltar para casa mais cedo, outra vez. Espero que eu esteja errado.





Final carioca

O futebol paulista está em alta com o Palmeiras, que persegue o título brasileiro, e o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. O Carioca, com o Flamengo na final da Libertadores e, muito provavelmente, na final da Copa do Brasil, assim como o Fluminense, que vai encarar o Corinthians pela vaga na decisão. Espero ver uma final carioca, principalmente pelo fato de Fla e Flu jogarem futebol bonito, para frente, em busca do gol. O Paraná está representado pelo Athletico-PR na final da Libertadores. Somente a nossa Minas Gerais não conseguiu emplacar ninguém com possibilidade de ganhar taças. Isso é ruim, pois foi criada uma expectativa em cima do Galo, que fez brilhante campanha na temporada passada. Espero que em 2023, com a volta do Cruzeiro à elite, as coisas possam caminhar para que nosso futebol volte a brilhar nacional e internacionalmente. Já tivemos uma decisão de Copa do Brasil, em 2014, entre Cruzeiro e Atlético. Quem sabe não poderemos repetir isso na temporada que vem?





Liga dos Campeões

Que jogaço entre Bayern de Munique e Barcelona, com 2 a 0 para os bávaros. Um jogo de poucas faltas, futebol intenso e muitas possibilidades de gols para ambos os lados. São dois fortes concorrentes ao título. Lewandowski, que pela primeira vez atuou contra seu ex-clube, onde foi eleito duas vezes o melhor do mundo, passou em branco. Graças a Neuer, que fez duas defesas gigantescas, quando teve com seu ex-companheiro, cara a cara. A Champions League é o maior torneio de futebol do mundo e mostra fair play entre os atletas, torcedores e todos que trabalham nos jogos. É preciso copiarmos o que dá certo na Europa, para avançarmos como país e futebol. Tudo o que possa nos fazer evoluir é sempre válido. O fato de os jogos passarem em TV aberta brasileira é um ganho para todos, que podem assim assistir ao melhor futebol do mundo.