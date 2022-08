Fonte promete notícia extraordinária para o Cruzeiro em setembro

Em paz com a o time, torcida do Cruzeiro pode ter boas novas em setembro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. )



Uma fonte muito forte do Cruzeiro me disse esta semana: “Jaeci, a torcida do Cruzeiro tem que esperar setembro entrar, pois terá uma notícia extraordinária. Em breve vou te contar, mas jamais cite meu nome”. Então eu disse: me conte logo, pois o que os torcedores do Cruzeiro mais querem são boas notícias. Fiquei como um ferrinho de dentista em cima dele, mas ele não revelou nada, ainda. Mas, como repórter investigativo que sou, falo com a pessoa todos os dias e a qualquer momento vou revelar aqui o que é. Em se tratando de Ronaldo Fenômeno, a gente já sabe que virá realmente uma notícia extraordinária por aí. Não vou arriscar a dizer o que é, pois realmente não sei, mas pode ser a sociedade com um grande investidor, quem sabe do mundo árabe ou coisa parecida. Fiquei sabendo que a ideia do Fenômeno, já que todos sabemos que o Cruzeiro já subiu, é a de formar um grande time para 2023, em condições de disputar as taças. Há muitas dívidas a pagar e somente com um investimento pesado, de quem tenha muito dinheiro, isso será possível. É o que me vem à mente agora. No mais, vou continuar cutucando a fonte para descobrir e antecipar para vocês. Uma fonte muito forte do Cruzeiro me disse esta semana: “Jaeci, a torcida do Cruzeiro tem que esperar setembro entrar, pois terá uma notícia extraordinária. Em breve vou te contar, mas jamais cite meu nome”. Então eu disse: me conte logo, pois o que os torcedores do Cruzeiro mais querem são boas notícias. Fiquei como um ferrinho de dentista em cima dele, mas ele não revelou nada, ainda. Mas, como repórter investigativo que sou, falo com a pessoa todos os dias e a qualquer momento vou revelar aqui o que é. Em se tratando de Ronaldo Fenômeno, a gente já sabe que virá realmente uma notícia extraordinária por aí. Não vou arriscar a dizer o que é, pois realmente não sei, mas pode ser a sociedade com um grande investidor, quem sabe do mundo árabe ou coisa parecida. Fiquei sabendo que a ideia do Fenômeno, já que todos sabemos que o Cruzeiro já subiu, é a de formar um grande time para 2023, em condições de disputar as taças. Há muitas dívidas a pagar e somente com um investimento pesado, de quem tenha muito dinheiro, isso será possível. É o que me vem à mente agora. No mais, vou continuar cutucando a fonte para descobrir e antecipar para vocês.





Inveja de Abel





A maioria dos técnicos brasileiros está incomodada com a competência, qualidade e os títulos do português Abel Ferreira, bicampeão consecutivamente da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, em busca do Brasileirão deste ano. O último a dar chilique foi o ex-lateral Jorginho, que se acha treinador. O que tenho a dizer sobre ele é que é um camaleão, um cara que quando era auxiliar de Dunga ia para as entrevistas coletivas vigiar os questionamentos dos jornalistas sérios. Tive algumas desavenças com Dunga, mas pelo menos o treinador olhava no olho e falava o que pensava. Jorginho não. Era dissimulado, um cara que ninguém que cobria a Seleção gostava. Logo ele, que nunca ganhou nada como treinador, quer criticar Abel. Só pode ser inveja e dor de cotovelo. Abel não inventou o futebol brasileiro, concordo com Jorginho, mas ele está anos-luz acima do trabalho da maioria dos nossos técnicos. Isso é fato e os números estão aí para provar isso. Ao invés de trabalhar e aprender com o português, eles preferem confrontar e acabam caindo no ridículo. Abel tem a minha admiração e respeito, embora eu o ache muito defensivo. Porém, é assim que ele está ganhando taças e o torcedor do Palmeiras o ama. Ele faz bem em não responder às críticas. Abel está acima dos medíocres técnicos brasileiros, com raras exceções.





Conversa perigosa





O técnico do Corinthians, o português Vitor Pereira, se reuniu com uma facção organizada para dar satisfação sobre o que falou na coletiva, após derrota do Corinthians, quando perguntado se não tinha medo de perder o emprego. “Você sabe quanto dinheiro eu tenho no banco?”, respondeu ele. Errou ao falar isso, mas também isso não dá o direito aos torcedores de interpelá-lo e confrontá-lo. Técnicos e jogadores no Brasil estão virando reféns de grupos organizados e isso é perigoso. Os torcedores podem protestar, xingar e gritar nas arquibancadas. CTs e lugares privados pertencem aos jogadores, técnicos e dirigentes. As autoridades precisam tomar uma providência, pois a cada fracasso de um time, os torcedores se sentem no direito de cobrar, com ameaças, agressões e invasões aos centros de treinamentos. É preciso dar um basta nisso, antes que seja tarde.





CBF quer adotar nova medida





A CBF está querendo adotar a marcação do VAR, já utilizada na Inglaterra, cujas linhas são traçadas em prol dos atacantes, para acabar com impedimentos milimétricos. Acho uma ótima ideia, pois isso vai melhorar o nível do nosso futebol e privilegiar os atacantes. O momento maior do futebol é o gol e, sendo assim, tudo que for feito para que tenhamos mais gols será válido. E um detalhe: com isso os jogos terão mais tempo de bola rolando e a paralisação para o árbitro consultar o VAR será mais rápida. Todos ganharemos com isso. Resta saber se a Fifa vai permitir.