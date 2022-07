O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, renovou contrato com o clube até o fim de 2026 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, fez muito bem ao renovar o contrato de Rodrigo Caetano até 2026, impossibilitando a CBF ou qualquer outro clube de contratar o profissional. Caetano é o sonho de consumo de todo dirigente sério, que não aceita que seus executivos façam conchavos com empresários. É curioso que não conheço Rodrigo Caetano pessoalmente, mas tenho uma admiração, respeito e confiança absolutos. Sei de sua capacidade e, por onde passou, deixou grandes trabalhos, títulos e amizades. No Galo, em pouco tempo, mostrou sua competência, gerindo com sobriedade, qualidade, ajudando o presidente e seus pares a montar o grupo que conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Queiram ou não os outros torcedores, o Galo é o campeão brasileiro e da Copa do Brasil até novembro, quando a temporada termina, com chances de ganhar o Brasileirão e se tornar tricampeão, e vivo na Libertadores.





Ter um executivo de alto nível é um ganho e tanto para um clube que se organiza como o Atlético, tendo nos 4R's o apoio necessário para contratações e planejamento. É chover no molhado falar sobre a ajuda financeira dos dois atleticanos, Rubens Menin e Ricardo Guimarães. Eles prometeram que o Atlético se ajustaria até 2026, caminhando com suas próprias pernas, e a inauguração da Arena MRV, ano que vem, será esse combustível para a casa se ajeitar. Renato Salvador, que o presidente Sérgio Coelho, estrategicamente, pôs para comandar o futebol e definir junto com o colegiado formado por eles as contratações, é um craque no que faz. Não gosta de aparecer, mas atua nos bastidores com olhar de lince. E fechando o trabalho, um dos juristas mais consagrados do país, doutor José Murilo Procópio, que faz um trabalho de “formiguinha” com a competência de sempre. É essa turma que tem proporcionado aos atleticanos dias de glórias, alegria e a certeza de que a disputa de taças será constante.





Ninguém vai acertar o tempo todo. Eles também vão errar. Porém o trabalho até aqui é impecável. Sei que o torcedor não deu liga com o técnico Antônio Mohamed, mas a filosofia da diretoria é a de manter o treinador o máximo possível. Sei o quanto é difícil quando a torcida não joga junto com o treinador, mas com todos os defeitos, o Atlético é vice-líder do Brasileirão, a dois pontos do Palmeiras. Vale lembrar que a cobrança tem que acontecer em cima de Nacho, Hulk, Zaracho, Jair, Keno e outras peças que caíram de produção do ano passado para cá. Costumo dizer que o Galo sofre do mesmo mal que sofreu o Flamengo em 2020, pois os atletas do rubro-negro não repetiram as atuações de 2019, quando ganharam Libertadores e Brasileiro. Mesmo ganhando o octacampeonato em 2020, o Flamengo nunca mais foi aquela equipe avassaladora. O Galo ganhou Brasileiro e Copa do Brasil, ano passado, e os jogadores citados e mais alguns não têm tido o desempenho esperado. Tecnicamente, estão aquém do desejado.





O torcedor, aquele que tem lotado o Mineirão e deixado os jogadores arrepiados, deve apoiar o treinador e cobrar mais dos atletas. Não adianta serem “viúvas” do Cuca. Ele não vai trabalhar nesta temporada. Turco Mohamed tem seu esquema próprio e é adorado pelos jogadores. Eliminações em Copas acontecem quando o adversário está melhor do que seu time. No jogo de volta da Copa do Brasil não foi apenas o Atlético que jogou mal. Foi o Flamengo que não deixou o Galo jogar. Aconteceu o inverso, no Mineirão, quando o Galo fez 2 a 0, no jogo de ida, mas bobeou e sofreu um gol, que foi decisivo para a eliminação. Vida que segue. O importante é que a torcida sabe que o Galo de hoje é um time em condições de disputar e ganhar as taças. Repito: não vai ganhar todo ano, nem todos os jogos, mas vai brigar com seus pares em condições de igualdade. Para isso, a cúpula atleticana tem que estar unida, forte e com a cabeça voltada para reforçar o time, sempre que possível. E foi o que fizeram. Os reforços chegaram e deverão estrear em breve. Que alguns torcedores não façam tempestade num copo d’água. Com o time na vice-liderança do Brasileiro, a dois pontos do líder, é injusto qualquer tipo de cobrança. Cair de produção é normal, pois nem Real Madri e Barcelona, considerados os dois maiores times do mundo, conseguem manter o alto nível todos os anos. O próprio Real foi eliminado da Liga dos Campeões em 2019-2020, mas voltou a ganhar o troféu na temporada 2020-21. Portanto, cabe ao torcedor fazer sua parte na arquibancada e aos jogadores recuperar a forma técnica para um melhor desempenho da equipe. Culpar o treinador é mais fácil e mais simples, mas essa cultura precisa mudar. Deixem o homem trabalhar.





Cirurgia

Farei uma cirurgia hoje e me ausentarei desse espaço por alguns dias. Tão logo esteja recuperado, volto a escrever aqui, e gravar no meu Blog e meu canal de YouTube.