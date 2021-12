Os mecenas do Atlético e o valor de amor ao clube

Rubens Menin e Rafael Menin, dois mecenas do Atlético, que investiram muito no time neste ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 26/9/20)



20:35 - 02/12/2021 Galo é campeão brasileiro de fato e de direito Deixei para o capítulo final a participação dos mecenas na conquista do bicampeonato brasileiro. Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães, eternos colaboradores do Clube Atlético Mineiro. Tem gente, principalmente no eixo Rio-SP, que critica, talvez por inveja. Tem outros que não entendem o que uma paixão avassaladora pode fazer. Para os Menin, por exemplo, emprestar ou doar R$ 400 milhões ao Atlético não é nenhum sacrifício ou sacrilégio, muito pelo contrário, o fazem com o amor mais profundo. Para o presidente do BMG, Ricardo Guimarães, que jamais se furtou a ajudar o clube, também é um prazer. Ele esteve ao lado do Atlético nos momentos mais difíceis, e, na hora boa, claro que também estava lá para comemorar.O "AeroMenin" partiu de BH para Salvador, lotado, pelos grandes atleticanos, como Marcelo Patrus, por exemplo. Esse não gosta de aparecer, mas é um atleticano arretado, filho do saudoso doutor Marun Patrus, que foi presidente do Conselho Deliberativo do Galo e deve estar muito feliz lá no céu.





É sabido que o mecenato não é a forma mais correta de gerir um clube de futebol. Porém, se o momento exigia isso e os mecenas têm condições de bancar, que mal faz?



Eles têm a devida noção de que o Galo deve caminhar com suas próprias pernas, mas isso acontecerá em breve, tão logo o estádio seja inaugurado e o clube comece a faturar com tudo o que girar em torno do espetáculo.



Ricardo Guimarães já perdoou dívidas, já emprestou dinheiro, já fez tudo pelo clube. Rubens e Rafael Menin puseram mais de R$ 400 milhões para a contratação de jogadores, pagamentos de salários a outras coisas mais. Sem eles, esse projeto do Galo campeão em 2021, não existiria.





Fico imaginando a festa no vestiário da Fonte Nova, pois vi um vídeo postado por Flávio Guimarães, filho do Ricardo, e imagino, também, a festa no "AeroMenin", na volta para BH, regada a champangne, vinho e cerveja, é claro. As comemorações não vão parar por aí, nem tampouco, o investi



mento dos mecenas. Se o Brasil é do Galo, agora, ano que vem ele vai querer conquistar a América outra vez. Para isso, o aporte dos Menin e de Ricardo Guimarães será muito bem-vindo, principalmente para a contratação de dois ou três jogadores importantes, que possam tornar o time ainda mais competitivo.



Claro que reformulações vão acontecer. Alguns sairão e outros chegarão. O importante é que o torcedor saiba que daqui pra frente, conforme garantiu o próprio Rubens Menin, o Galo vai disputar todas as taças em condições de ganha-las. Isso é o mais importante. Alguém tem dúvida de que eles investirão pesado para 2022?





Mecenas, torcedores, apaixonados, a realidade é uma só: sem o dinheiro deles, emprestado ou doado, como coloquei acima, a conquista não teria acontecido e ela pode vir em dobro, caso o Galo ganhe também a Copa do Brasil.



Tenho visto alguns companheiros criticarem e insinuarem que o Galo foi beneficiado e que os mecenas estão errados no que fazem. Discordo veementemente. O dinheiro é deles, e eles fazem com o dinheiro deles o que bem entenderem. Isso me cheira a dor de cotovelo de alguns coleguinhas, chateados pela conquista do alvinegro.



Parabéns, Ricardo Guimarães, Rubens e Rafael Menin. Vocês foram decisivos nesta conquista e continuarão a ser até que o Galo ande com suas próprias pernas. O torcedor agradece, enaltece e acende vela pra que vocês tenham vida longa.



Como me disse um grande e famoso atleticano, que prefere o anonimato: "Se Rubens, Rafael Menin e Ricardo Guimarães espirrarem, saúde"!



Vida longa aos mecenas e ao Galo, o legítimo campeão brasileiro, de fato e de direito!