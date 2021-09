Galo vence por 3 a 0 com dupla infernal. Que venha o Palmeiras!

Próximo desafio do Atlético é o Palmeiras, na terça, pela Libertadores (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A Press)

A dupla Diego Costa e Hulk decidiu a parada contra o Sport, cada um marcando um gol, mantendo o Galo na liderança isolada do Brasileirão com 45 pontos em 20 jogos, uma média excepcional. Vargas marcou o terceiro gol, em cobrança de pênalti, no finalzinho. 3 a 0. O time é quase imbatível no Mineirão. E quando enfrenta um adversário fraco, faz o resultado até com certa tranquilidade, haja vista que Cuca tirou sua dupla de ouro para descansá-la para o grande jogo de terça-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa Libertadores da América.