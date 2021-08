(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 2/7/19)







Seleção Brasileira é momento e, neste momento, Hulk e Everson merecem mesmo estar no grupo de Tite. Ambos atravessam uma grande fase. Everson, execrado pela torcida atleticana, que chegou a cometer atos racistas contra ele, trabalhou, deu a volta por cima e foi o grande responsável pelo fato de o Galo não tomar gol do River no jogo no Mineirão. Fez pelo menos quatro grandes defesas quando o jogo estava 0 a 0. Hulk tem sido importante até quando não faz gols, pois tem dado assistências. Na ausência daqueles que atuam na Inglaterra e outros países, que se negaram a ceder jogadores, Tite abre os olhos para atletas que atuam no Brasil.









Mas aquele jejum...





Hulk merece a convocação neste momento. Entretanto, em 49 partidas oficiais pela Seleção Brasileira, disputando Copa do Mundo, das Confederações, América e Eliminatórias, não conseguiu marcar nem um gol sequer. É sabido que a função de um atacante é fazer gols. Gabriel Jesus, que foi titular nos cinco jogos da Copa da Rússia, não marcou nem um gol sequer, mas faz parte da panela de Tite. Espero que Hulk corresponda com a camisa amarela e consiga seu primeiro gol de forma oficial. Em amistosos, marcou 11 gols, e na Seleção Olímpica, em 2012, em Londres, marcou uma vez.









Fim da panela?





Será que os “deuses do futebol” estão conspirando a favor do povo brasileiro? Espero que sim. Com a recusa dos clubes em ceder jogadores, Tite começa a desfazer sua panela, sua confraria de jogadores que lhe agradam, mas que não agradam ao torcedor. Daniel Alves, que, infelizmente, atua no Brasil, está no grupo, mas Renato Augusto, por enquanto, não. Thiago Silva tem de ser aposentado, Fagner, Fernandinho e tantos outros engodos que Tite convoca. Esse Fred é o que há de pior no meio-campo brasileiro. Tomara que Tite reveja seus conceitos, para que o Brasil tenha uma mínima chance na Copa do Catar. Porém, é sabido que, quando tiver os jogadores “europeus” à disposição, não vai abrir mão deles.







Reforços





O Cruzeiro precisa se reforçar, se quiser pensar em elite no ano que vem. Pedrinho BH, o eterno colaborador do clube, deve pagar as dívidas na Fifa e abrir o caminho para contratações de jogadores experientes, de nível A. Pelos jogos que vi na Série B, com todos os problemas, o Cruzeiro ainda tem condições de derrubar vários adversários. Luxemburgo sabe disso. Embora tenha de usar a inteligência, pois conta com os jogadores que lá estão, em conversas com o mecenas, sabe que precisa reforçar a equipe com zagueiros, volantes e atacantes. Se conseguir contratar quatro peças de nível, as chances do Cruzeiro aumentam substancialmente. Por enquanto, porém, o grupo é esse que conquistou 11 em 15 pontos disputados sob o comando de Luxemburgo.