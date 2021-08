Hulk marcou o segundo gol do Atlético na vitória sobre o Fluminense (foto: Pedro Souza / Atlético)

O Galo foi ao Engenhão e saiu com uma boa vitória, 2 a 1, sobre o Fluminense, pela Copa do Brasil, dando um grande passo para chegar às semifinais da competição. Nacho e Hulk marcaram para o time mineiro. Fred descontou em cobrança de penalidade. O jogo de volta será no Mineirão, dia 15. Um empate classifica o alvinegro.





As duas equipes se enfrentavam 3 dias depois de terem jogado pelo Brasileirão, com empate em 1 a 1. A parada agora era pela Copa do Brasil, jogo de ida, para ver quem vai chegar à semifinal. Vale lembrar que numa partida de 180 minutos é preciso ter inteligência. Porém, como tem mais grupo, mais time, mais banco, mais técnico, atualmente, o Galo poderia definir já nesse jogo, como fez o Flamengo contra o Grêmio, enfiando 4 a 0 no primeiro jogo.





O Atlético vive um grande momento, com vários jogadores recuperados por Cuca, que fizeram a equipe crescer, além, é claro, das contratações de Nacho, Hulk e Diego Costa. O último deve estrear na Libertadores.





Fred perdeu a bola para Zaracho, Hulk entrou pelo meio da área e, em vez de tocar para Nacho, fuzilou para fora. Bem longe. Nessa ele foi egoísta! Luiz Henrique chutou de longe. Everson pegou firme. O time carioca explorava as laterais e não estava na retranca, mas não tinha força ofensiva. Cruzamento da esquerda, Nacho chuta, a bola bate em Nino e entra. O árbitro ficou na dúvida, mas o VAR confirmou. Galo 1 a 0.





Savarino cruzou. Guga cabeceou para fora. O Fluminense teve que abrir ainda mais. Era a senha para o Galo fazer mais gols e definir a história, mesmo sabendo que teremos o segundo jogo em BH.





Enquanto o Galo tinha várias opções ofensivas, o Flu não tinha ninguém. Dependia de Fred, completamente fora de sintonia e sem ajuda. As bolas paradas eram as melhores opções para o Flu. Numa delas, cobrança de falta, Nino cabeceou e quase fez. Everson salvou.





O jogo era muito fraco! Bola lançada na área. Arana toca no atacante do Flu, na área, e o VAR chama o árbitro Anderson Daronco. Ele vê a imagem e confirma a penalidade. Fred bateu e fez 1 a 1. Sinceramente, o futebol está chato. Quem apita é o VAR e não o árbitro de campo.





No finalzinho do primeiro tempo, Savarino roubou a bola e tocou para Hulk, que tabelou com Nacho, entrou na área e tocou na saída do goleiro do Flu. 2 a 1. Foi o último lance da etapa inicial.





O Galo voltou para o segundo tempo em busca de mais gols. Se pudesse definir a parada, seria melhor, ou, pelo menos, encaminhar. Ao Flu não restava outra alternativa a não ser buscar gols. Deixar para tentar a classificação no Mineirão, não era boa ideia. Porém, o time do Fluminense era muito fraco.





Bela tabela do ataque atleticano, Nacho recebeu na área e chutou por cima. Perdeu excelente chance. O Galo pressionava, mas não criava muitas chances. Cuca não mexia no time. O Galo precisava de um gás maior. Fred cabeceou e a bola foi fora. Uma das poucas chances do Flu na etapa final.





Era nítida a falta de qualidade do time carioca. O Atlético era superior, embora não fizesse uma partida brilhante. Arana foi lançado num contra-ataque. Marcos Felipe espalmou.





Keno entrou na vaga de Vargas aos 30 minutos.





Escanteio para o Flu e Fred cabeceia no travessão. O jovem Gabriel Teixeira deitava em Guga pela esquerda do ataque do Flu. Keno está muito mal. Completamente fora de forma. Sua entrada não acrescentou nada.





O resultado foi importante, pois com o empate, no jogo de volta, o Galo chegará à semifinal para encarar São Paulo ou Fortaleza. Façam suas apostas.