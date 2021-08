Cruzeiro fatura 3 pontos diante de sua torcida

O Cruzeiro entrou de verde, homenagem ao antigo Palestra Itália (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) O Cruzeiro derrotou o Confiança por 1 a 0, no Mineirão, diante de seu torcedor, e faturou 3 pontos importantes no primeiro jogo do returno da Série B. O gol foi de Marcelo Moreno, cobrando penalidade, mas foi uma partida de um time só. Não fosse o goleiro Michael e a má pontaria dos jogadores do Cruzeiro, e o placar poderia ter sido elástico. Em 15 pontos possíveis, o Cruzeiro faturou 11 sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Uma excelente média.





O Cruzeiro teve dois lances suspeitos na área do Confiança. Na minha visão, duas penalidades, uma em Marcelo Moreno e outra em Bruno José. O árbitro ignorou e não foi chamado pelo VAR. O Cruzeiro precisava ser mais ousado. O Confiança marcava muito, mas era necessário jogar pelas extremas. Explorar o jovem Dudu, que tem grande potencial. Marcelo Moreno ganhou na cabeça, e a bola sobrou para Claudinho. Ele isolou.





Marcelo Moreno roubou a bola, avançou pela direita e fuzilou. O goleiro Michael espalmou à córner. Foi a primeira grande chance do time mineiro. Nas arquibancadas, o torcedor dava aquela força. O Cruzeiro precisava chegar com mais jogadores ao ataque. Marlon arriscou de longe e a bola foi para fora.

Primeiro chute do Confiança. O jogo era ruim. Faltava criatividade e imaginação por parte do Cruzeiro. Claudinho entrou na área e tentou por cobertura. A bola foi para fora. Falta para o Cruzeiro. Brock bateu por cima do gol. Dudu faz grande jogada pela direita e é derrubado quase na área. Giovanni cobrou a falta e a zaga afastou. Giovanni arriscou de longe. Não acertou o alvo. O 0 a 0, tão incômodo, foi mesmo o placar do primeiro tempo. O Cruzeiro tinha que voltar ousando mais e buscando um meio de furar a retranca adversária.





Wellington Nem entrou na vaga de Dudu. E ele logo chutou forte, da entrada da área, para fora. E foi ele quem tabelou com Moreno e chutou novamente, a bola desviou na zaga e foi a escanteio. A vitória era imprescindível para o Cruzeiro.

Bruno José foi buscando espaço e chutou da entrada da área. A bola bateu em João Paulo e foi à córner. Era jogo de ataque contra a defesa, e a torcida dava aquela força. Escanteio para o Cruzeiro, pela nona vez. Ramon testou forte, por cima do gol. Wellington Ném entrou na área e foi derrubado pelo goleiro Michael. Pênalti claro, bem marcado pelo árbitro. Marcelo Moreno pegou a bola e bateu. Cruzeiro 1 a 0. Ufa! Até que enfim. Será que a porteira estaria aberta?

Wellington Nem entrou muito bem na partida. Tornou o ataque cruzeirense mais dinâmico e eficiente. O Confiança adiantou seu time e corria riscos. O goleiro Fábio, a rigor, não fez nenhuma defesa. Marco Antônio chutou da entrada da área. Michael fez grande defesa. A goleada não aconteceu, mas os 3 primeiros pontos no returno, são fundamentais para o Cruzeiro continuar sua caminhada rumo à elite. Com 24 pontos, fica a 9 do quarto colocado. Claro, há muita gente na frente, mas o caminho é esse!

