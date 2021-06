Técnico da Seleção Brasileira, Tite não nos representa

Tite, técnico da Seleção Brasileira (foto: CBF/Reprodução)

Saudades

O técnico da, Tite, promete um pronunciamento sobre a realização da Copa América no Brasil somente após os jogos pelas Eliminatórias. As entrevistas coletivas foram canceladas, por medo de perguntas de repórteres sérios, comprometidos com a vida., além de péssimo treinador, é um cara vazio, que não se posiciona. Tem medo de contrariar seus patrões, pois ganha um alto salário e tem todas as mordomias, inclusive a de ter seu filho, que não tem história no futebol, ao seu lado na Seleção Brasileira.Uma vergonha. Duvido muito que ele irá contra a realização da competição.



Fosse Telê Santana ou Carlos Alberto Silva treinador da Seleção, com certeza, já teriam dito não à realização da competição no Brasil. Os saudosos e vencedores treinadores tinham personalidade e falavam aquilo que pensavam.



Hoje, temos um técnico que quer muito mais garantir os milhões que ganha e as mordomias que o emprego lhe dá.

Zico, Sócrates e Casagrande

Povo brasileiro, diga não

Talvez se ele tivesse perdido um parente para a COVID-19, pensasse de outra maneira. Se pronunciar depois dos jogos pelas Eliminatórias, não vai adiantar muito.E o que dizer dee cia? Jogadores omissos, que dizem amém a tudo e todos. Nunca vi Neymar se posicionar na questão racial, defendendo os negros. E olha que ele é negro. Deveria ter orgulho disso.Esperar que ele e os outros jogadores se posicionem contra a realização da Copa América no Brasil seria pedir muito.São jogadores perdedores em Seleção, e sem personalidade. Vimos isso depois dos 7 a 1, quando cada um saiu do país e foi curtir férias na Europa. Eu gostaria de ouvir o posicionamento deles, neste momento. Após os jogos eliminatórios, pode ser tarde.Se fossem os craques citados, com certeza já teriam dado uma banana para a Copa América e desistido dela. Eram jogadores com personalidade, líderes respeitados. Davam suas opiniões, sem se importar com o que os patrões iriam dizer.Hoje a gente vê um bando de jogadores sem personalidade, que só se importa com o próprio umbigo. Tornaram-se milionários muito cedo e o que menos importa para eles é a vida dos outros.Enquanto isso a gente vê jogadores de Seleções Sul-Americanas, que jogam na Europa, caso de Aguero, contratado pelo, que já se posicionaram contra a competição. Argentino tem fibra e garra.Acho que um movimento bem coordenado e pacífico pode ser a solução para o cancelamento da competição em solo brasileiro. O povo sabe a força que tem, e, com mais de 472 mil mortes no país, deve impedir a realização da Copa América.Será que os dirigentes não têm a menor sensibilidade?Para deixar bem claro a minha posição, sempre fui contra a volta do futebol, desde o começo da pandemia. Porém, sou o principal colunista do, e tenho obrigações e deveres. Como empregado, se tiver a Copa América, estarei cobrindo os jogos, ainda que pela televisão. Assim como cubro o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. É minha função e obrigação como trabalhador. Não sou dono de nada, mas tenho toda a liberdade de expressão.